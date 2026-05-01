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यूपी का ये 'रेगिस्तान' बना 'अमेजन' जैसा घना जंगल, Story एक बदलाव की

रायबरेली की एक नगर पालिका की शानदार पहल, हरे-भरे पेड़ों से लौटी गांव की रौनक.

how raebareli municipality transformed barren land lush green forest know story
एक नगर पालिका की शानदार पहल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 8:22 AM IST

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रायबरेली: जिले की एक बंजर जमीन पर बदलाव की हरियाली मुस्कुराई है. यह सब संभव हो सका है एक नगर पालिका के दृढ़ संकल्प और अथक प्रयास से. महज दो साल में जो जमीन रेगिस्तान जैसी नजर आती थी वहां अब अमेजन जैसा घना जंगल लहरा रहा है. इस बदलाव ने हर किसी को प्रभावित किया है.


कहां है यह जंगल: रायबरेली के नगरीय क्षेत्र चक अहमदपुर में नगर पालिका ने मियावाकी पद्धति से ग्रीन बेल्ट तैयार की जोकि आज पूरी तरह लहलहा रही है. नगर पालिका ईओ स्वर्ण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम ( एनकेप ) के अंतर्गत शहर क्षेत्र के कार्बन सिल्ट डिवेलप करने के लिये मियावाकी कार्य योजना बनाई गई थी. अगस्त 2024 में चक अहमदपुर नजूल में दो हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगी है. 50 किस्म के 70 हजार पौधों को रोपित किया गया था. यह कार्य वन विभाग ने कार्यदायी संस्था के माध्यम से कराया. अभी इनकी ग्रोथ शत प्रतिशत तक है जिसपर लगभग एक करोड़ 39 लाख रुपये खर्च किये गए. तीन साल तक इस योजना के तहत पौधों का रखरखाव करना है.

और पौधे लगाए जाएंगे: उन्होंने बताया कि 2025 में मानसून के समय एनटीपीसी ( ऊंचाहार ) में एक लाख पौधों का अर्बन फॉरेस्ट डिवेलप हो चुका है. देखा जाएगा कि नगर क्षेत्र में हमारे पास यदि और भी जमीन है तो मियावाकी की कार्ययोजना लाकर इसका विकास किया जाएगा.

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रायबरेली की नगर पालिका की शानदार पहल. (Etv Bharat)
अपर मुख्य सचिव भी देख चुके: ईओ ने यह भी जानकारी दी कि 13 अप्रैल को “पर्यटन, संस्कृति एवं धार्मिक कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात ने चक अहमदपुर स्थित मियावाकी साइट का निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान स्थल पर हरित विकास कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता का जायजा लिया गया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए. इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल शर्मा, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) विशाल यादव सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.
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रायबरेली की नगर पालिका की शानदार पहल. (Etv Bharat)
उन्होंने यह भी बताया कि एक पेड़ प्रति वर्ष लगभग 10 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है. इस आंकलन से अर्बन फॉरेस्ट लगभग 40 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति वर्ष अवशोषित करता है. रायबरेली में जो ग्रीन बेल्ट तैयार हो रही है उस से धूल के साथ प्रदूषण भी कम होगा. मियांवाकी पद्धति में छोटे से स्थान में बहुत से पौधे पास पास लगाए जाते हैं. लगभग एक बीघा क्षेत्रफल में 17 हजार के करीब पौधे लगाए जाते हैं जिससे वे 10 गुना तेजी के साथ बढ़ते हैं. 2 से 3 साल के भीतर यह आत्मनिर्भर जंगल का रूप ले लेते हैं. जिसमे स्थानीय प्रजातियों का उपयोग किया जाता है ताकि वह क्षेत्र में अनुकूल रह सकें.
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रायबरेली की नगर पालिका की शानदार पहल. (Etv Bharat)
क्या है मियावाकी पद्धत्ति: मियावाकी पद्धति के जनक जापानी वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी हैं. इस सिस्टम से बहुत कम समय में जंगलों को घने जंगलों में परिवर्तित किया जा सकता है. यह काम 1970 के दशक में विकसित की किया गया, जिसका मूल उद्देश्य भूमि के एक छोटे से टुकड़े के भीतर हरित आवरण को सघन बनाना था. इस कार्य में पेड़ स्वयं अपना विकास करते हैं और तीन वर्ष के भीतर वे अपनी पूरी लंबाई तक बढ़ जाते हैं.
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रायबरेली की नगर पालिका की शानदार पहल. (Etv Bharat)
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हरा भरा जंगल. (Etv Bharat)
मियावाकी पद्धति में उपयोग किये जाने वाले पौधे ज़्यादातर आत्मनिर्भर होते हैं. और उन्हें खाद एवं जल देने जैसे नियमित रख-रखाव की आवश्यकता नहीं होती है. स्थानीय वृक्षों का घना हरा आवरण उस क्षेत्र के धूल कणों को अवशोषित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है जहाँ उद्यान स्थापित किया गया है. साथ ही पौधे सतह के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं. इन वनों के लिये उपयोग किये जाने वाले कुछ सामान्य स्थानीय पौधे शामिल होते हैं. यह वन नई जैव-विविधता और एक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करते हैं जिससे मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है.ये भी पढ़ेंः यूपी विधानसभा का विशेष सत्र; 2027 की जंग का 'महिला कार्ड', विपक्ष ने बनाया जाति को हथियार

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