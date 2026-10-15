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संघर्ष से सफलता तक: एक गांव की लड़की ने रचा इतिहास, 3 खेलों में देश का चमकाया नाम!

मेरठ: कहते हैं कि अगर हौसलों में उड़ान हो, तो गांव की पगडंडियां भी आसमान का रास्ता बन जाती हैं. यूपी के एक छोटे से गांव की प्रफुल्ल त्यागी ने इस बात को सच कर दिखाया है. ये वो महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन अलग-अलग खेलों में देश का नाम रोशन किया है. एक छोटे से गांव से निकलकर, हॉकी के मैदान पर दौड़ लगाईं, एथलेटिक्स में अपनी रफ्तार दिखाई और फिर पावरलिफ्टिंग में ऐसा लोहा मनवाया कि टीम इंडिया की कोच बन गईं. आज वे देश के कोने-कोने से आने वाले बेटे-बेटियों को निशुल्क ट्रेनिंग देकर उनकी किस्मत बदल रही हैं.

शानदार 18 साल: एक कहावत है कि पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होता, लेकिन मेरठ में रह रहीं प्रफुल्ल त्यागी ने उस मिथक को भी तोड़ा है, साथ ही एक खिलाड़ी का बेटा और बेटी कैसे शानदार खिलाड़ी हो सकते हैं इसकी एक नई मिसाल भी उन्होंने पेश की. 18 वर्ष के करियर में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी प्रफुल्ल त्यागी ने स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर पावरलिफ्टिंग में अपनी पहचान बनाई. गोल्ड मेडल भी हासिल किया, साथ ही जहां पहले हॉकी के प्रति उनका रुझान था फिर समय के साथ उन्होंने एथलीट के तौर पर भी खुद को साबित किया. उसके बाद फिर नई शुरुआत की और पावरलिफ्टिंग में अपनी मेहनत के बल पर ऐसी पहचान बनाई की वर्तमान में टीम इंडिया की पैरा पावरलिफ्टिंग की महिला कोच हैं.

संघर्ष से सफलता तक (Photo Credit: ETV Bharat)

भाई गौरव त्यागी खेलों में थे, भाई से ही प्रेरणा मिली, पिता भी वेटलिफ्टिंग करते थे वे भी खिलाड़ी रहे हैं तो उनसे भी प्रेरणा मिली. फिर मन किया कि मुझे भी गेम्स में जाना चाहिए, शुरुआती दौर में हॉकी से शुरुआत की, हॉकी में नेशनल खेल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी खिलाड़ी का खिताब भी अपने नाम किया. 2011 में रांची में आयोजित हॉकी प्रतियोगिता में नेशनल खेला. उसके बाद एथलेटिक्स में हाथ आजमाया और उसमें अभी नेशनल तक खेला और अपनी पहचान बनाई.- प्रफुल्ल त्यागी, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी

दायरा को दिया विस्तार: प्रफुल्ल त्यागी 2008 से स्पोर्ट्स से जुड़ी हैं और हर हालात में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने की चाहत युवाओं को प्रेरित करने वाली इस खिलाड़ी ने अनेकों युवाओं को आगे बढ़ने का ख्वाब दिखाकर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया. खेलों में रुझान उन्हें विरासत में मिला पिता भी खिलाड़ी रहे हैं, उनके भाई गौरव त्यागी भी एथलेटिक्स के कोच हैं. प्रफुल्ल त्यागी बताती हैं कि हमेशा कुछ न कुछ करने की कोशिश रही, वह भारत की पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग से संबंधित एक कोचिंग कोर्स देश के बाहर जाकर जापान से 2018 में किया था. यह कोर्स उन्हें पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से जापान के टोक्यो में कराया गया था.

एक गांव की लड़की... (Photo Credit: ETV Bharat)

पैरा के खिलाड़ियों को लेकर रुचि इस कदर बढ़ गई कि वे अपने भाई गौरव त्यागी के साथ गांव गांव जाकर ऐसे बच्चों से मिलते थे, जिन्हें कहीं अवसर मिलना तो दूर उनके परिवार वाले भी उनके बारे में सोच तक नहीं सकते थे कि वे अपनी परेशानियों की वजह से कुछ बेहतर भी कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को लाकर फ्री में कोचिंग कराई , उन्हें देखकर और प्रेरणा मिलती है और आज बहुत से ऐसे बच्चे हैं, जो अलग-अलग प्रतियोगिता में मेडल भी जीत कर ला रहे हैं, आज अच्छा लगता है, जब ऐसे बच्चों को देखते हैं कि वे मेडल लेकर अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं.- प्रफुल्ल त्यागी, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी

ट्रेनिंग देकर बदलीं किस्मत: जैनब खातून जो की पैरालंपिक गेम्स में पावरलिफ्टिंग में रजत पदक लेकर लौटी हैं, उनको भी ट्रेनिंग प्रफुल्ल ने ही कराई थी. जैनब कहती हैं कि उन्होंने बहुत से ऐसे बच्चों की जिंदगी बदली है, जो किसी न किसी वजह से दिव्यांगता के चलते ये सोच नहीं पाते थे कि एक दिन वे भी परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं. पावरलिफ्टिंग में एक ही साल में अपनी मेहनत से स्टेट में और फिर नेशनल में गोल्ड मेडल लाकर हर किसी को हैरान कर चुकीं मेरठ की तरन्नुम बताती हैं कि उन्हें प्रफुल्ल त्यागी एक साल से निशुल्क प्रशिक्षण दे रही हैं और एक साल की मेहनत में वे स्टेट खेल चुकीं वहां से भी उनका मेडल है, उसके बाद नेशनल पैरा पावरलिफ्टिंग में भी गोल्ड मेडल ला चुकी हैं. बकौल तरन्नुम 'दीदी बहुत अच्छा सिखाती हैं अगर दीदी मोटिवेट नहीं करतीं और प्रशिक्षण न देतीं तो घर में पड़ी रहती और कुछ नहीं कर पाती'. अयाज खान एक नेशनल खिलाड़ी हैं वे बताते हैं कि प्रफुल्ल त्यागी बहुत मेहनत बिना किसी स्वार्थ के कराती हैं, सभी को मोटिवेट करती हैं.

देश का चमकाया नाम! (Photo Credit: ETV Bharat)