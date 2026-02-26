ETV Bharat / state

कैंसर के डर को मात देगा आयुर्वेद! मरीजों को मिल रहा सस्ता और प्रभावी इलाज

''बदलते एनवायरमेंट में लोगों को अपने खान-पान में ध्यान देना चाहिए कोशिश करें हम जो भी खाएं वह शुद्ध और स्वच्छ हो''.

कैसे हो रहा लोगों को कैंसर और कैसे किया जा सकता है इससे बचाव
कैसे हो रहा लोगों को कैंसर और कैसे किया जा सकता है इससे बचाव (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 26, 2026 at 12:29 PM IST

6 Min Read
नई दिल्ली: कैंसर के नाम से ही लोगों में भय उत्पन्न हो जाता है क्योंकि अभी तक कैंसर का संपूर्ण इलाज संभव नहीं हो पाया है हालांकि कुछ कैंसर का इलाज देश और विदेश में कैंसर हॉस्पिटल में किया जा रहा है लेकिन वह इलाज बेहद महंगा होता है, जो आम लोगों की बस की बात नहीं होती. तो वहीं भारत में अब कैंसर का इलाज आयुर्वेद पद्धति के माध्यम से भी किया जा रहा है. लंबे समय तक चलने वाले इस इलाज में कैंसर के मरीजों को काफी फायदा पहुंच रहा है और स्वस्थ भी हो रहे हैं. देश की राजधानी दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कैंसर मरीजों का आयुर्वेद पद्धति के माध्यम से अब इलाज कर रहा है.

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक प्रदीप कुमार प्रजापति ने बताया कि आज के दौर में हमारा खान-पान बिगड़ा हुआ है, जिससे कई गंभीर बीमारियां लोगों को हो रही है. उसी में से एक जो मनुष्य के लिए सबसे खतरनाक बीमारी जाती है, कैंसर- अब मरीजों में ज्यादा देखने को मिल रहा है जहां मरीज अलग-अलग कैंसर के लक्षणों के साथ अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान पहुंच रहे हैं. वर्ष 2018 के अप्रैल महीने से अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के द्वारा कैंसर मरीजों के लिए OPD की सेवा शुरू की गई, अब तक वर्ष 2018 से लेकर 2026 के जनवरी महीने तक 10,935 कैंसर के मरीज अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में कैंसर का इलाज कर रहे हैं.

प्रो. वैध प्रदीप कुमार प्रजापति, निदेशक,अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (ETV Bharat)

ओरल कैंसर आम होता जा रहा है: प्रदीप कुमार प्रजापति ने कहा कि ज्यादा तर मैरिज ओरल कैंसर के हैं, जो तंबाकू, गुटखा और सिगरेट पीने से कैंसर से ग्रसित हो रहे हैं तो वहीं महिलाएं जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है वह भी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान अपना इलाज कराने पहुंच रही हैं, तो वही कैंसर में ल्यूकेमिया के मरीज भी अपना इलाज करा रहे है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कैंसर का शुरुआती लक्षणों के बारे में मरीज को जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वह जब आपका इलाज करने के लिए पहुंचता है तो पता चलता है कि उसके कैंसर का थर्ड या फोर्थ स्टेज है क्योंकि इस स्टेज के मरीज अस्पताल ज्यादा पहुंचते हैं, उन्हें शुरुआती दौर पता नहीं चलता. इसलिए जरूरी है कि इस बदलते एनवायरमेंट में बदलते खान-पान की वजह से जो हमें न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होने चाहिए थे, वह प्राप्त नहीं हो रहा क्योंकि आज अनाथ से लेकर सब्जी,फल और दूध तक केमिकल युक्त दवा के थ्रू उगाया जा रहा है.

महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और वेजिना कैंसर में इजाफा: प्रदीप कुमार प्रजापति ने कहा कि जब हम खाना ले रहे हैं तब कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के अंदर आ जा रहा है, जिसके वजह से हमें कई प्रकार की बीमारियां हो रही है. तो वही अब ह्यूमन बीइंग में कई प्रकार के बदलाव देखे जा रहे हैं, जो शारीरिक तौर पर होता है. यह भी एक कारण है, कैंसर का और कई लाइलाज बीमारी का. कैंसर क्या है कैंसर हमारे शरीर के किसी भी पार्ट में उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमें कैंसर हो जाता है. आज के समय में महिलाओं में कैंसर ज्यादा देखने को मिल रहा है महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और वेजिना कैंसर भी अब सामने आने लगा है, इसके मरीज लगातार बढ़ रहे हैं.

आयुष सिस्टम लगातार कैंसर पर काम कर रहा है: उन्होंने कहा कि अब दिल्ली एम्स के मरीज भी एम्स आयुर्वेद पहुंच रहे हैं और हमें लगता है कि दोनों संस्थान मिलकर इस पर कार्य करेंगे तो पेशेंट पर अच्छा रिजल्ट मिलेगा. हमारे देश में जितने भी एम्स अस्पताल है वहां कैंसर के मरीजों को सही खान-पान के बारे में जानकारी और कुछ अडजॉइंट्स दवाइयां के साथ मरीज का इलाज करें तो उन्हें ज्यादा फायदा पहुंचेगा. हमारा आयुष सिस्टम लगातार कैंसर पर काम कर रहा है और इसमें मरीज को लाभ भी खूब पहुंच रहा है.

बीमारियों का जड़ खाने पीने पर ही निर्भर करता: प्रदीप कुमार प्रजापति के मुताबिक आज के समय में लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई बीमारी उन्हें होती है और दवा असर नहीं कर रहा है तो तुरंत ही उन्हें कैंसर का जांच कराना चाहिए क्योंकि लोगों को शुरुआती कैंसर के लक्षणों का पता ही नहीं चलता और जब तक पता चलता है, तब हम कैंसर के सेकंड या थर्ड या फिर फोर्थ स्टेज पर होते हैं, जहां इलाज भी बमुश्किल संभव हो पाता है. इसलिए मरीज को ज्यादा दिक्कत होने पर तुरंत कैंसर का टेस्ट करना चाहिए क्योंकि आज के समय में कैंसर के कुछ टेस्ट के माध्यम से ही पता लगाया जा सकता है, अन्यथा उसका पता ही नहीं लगता.

प्रदीप कुमार प्रजापति ने कहा कि बदलते एनवायरमेंट में लोगों को अपने खान-पान में ध्यान देना चाहिए कोशिश करें हम जो भी खाएं वह शुद्ध और स्वच्छ हो. हमें खान-पान पर ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि सारी बीमारियों का जड़ हमारे खाने पीने पर ही निर्भर करता है. आज के समय में लोग नींद आ रहा है तो सोते नहीं है, भूख लग रहा है तो खाते नहीं है, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं. इन सब को ठीक करने के लिए हमें सुबह 10 मिनट योगा और रात को सोने से पहले 5 मिनट योगा जरूर करना चाहिए इससे जो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिक बनता है, उससे बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है.

संपादक की पसंद

