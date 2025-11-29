20 गांव के किसानों ने केमिकल खाद से की तौबा, नेचुरल फार्मिंग से ले रहे दोहरा फायदा
खास बात यह है कि आदिवासी महिला किसान भी खुद नेचुरल खाद बना रही हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 29, 2025 at 5:42 PM IST
कोरबा: कोरबा जिले के करतला क्षेत्र के नोनबिर्रा गांव की एक आदिवासी महिला किसान बसंती राठिया ने अपनी पारंपरिक कृषि पद्धतियों को टिकाऊ जैविक खेती में बदल दिया है. खास बात यह है कि करतला क्षेत्र के आसपास के लगभग 20 गांवों के किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जिनमें महिला किसान भी शामिल हैं. अधिकांश आदिवासी महिला किसानों ने रासायनिक खादों का पूरी तरह से त्याग कर दिया है. खास बात यह है कि महिला किसान अब प्राकृतिक खेती और जैविक खाद बेचकर आत्मनिर्भर भी बन रही हैं.
रासायनिक खाद का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद
वनांचल क्षेत्र करतला के किसान बताते हैं कि उन्होंने केमिकल युक्त खेती से तौबा कर ली है. खेतों में वह पूरी तरह से नेचुरल खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं. किसानों ने नेचुरल खाद बनाने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी ली है. ट्रेनिंग मिलने के बाद किसान अब अपने घर में ही नेचुरल खाद तैयार कर लेते हैं. खासतौर पर आदिवासी अंचल की महिलाएं इस खाद को घर पर ही तैयार कर रही हैं.
किसान इस तरह तैयार कर रहे हैं नेचुरल खाद
वैसे तो नेचुरल खाद तैयार करने के कई तरीके हैं. कई अलग-अलग विधि है. करतला के किसान जिस विधि का उपयोग कर रहे हैं और जिससे उन्हें अच्छा परिणाम भी मिल रहा है, वह गोमूत्र और गुड़ पर आधारित एक विशेष खाद है.
महिला किसान बसंती राठिया बताती हैं कि एक निश्चित मात्रा में डब्बा या ड्रम में पानी और गोमूत्र मिलाते हैं. इसके बाद इसमें बेसन और गुड़ को भी निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है. इस मिश्रण को कम से कम एक हफ्ते तक स्टोर करके रखा जाता है. हफ्ते भर बाद यह नेचुरल खाद तैयार हो जाता है.
जैविक खाद बेचकर भी महिला किसान कमा रही आय
खाद तैयार करने के बाद आदिवासी महिलाएं खाद को खेतों तक पहुंचाती हैं. कुछ किसान इसे खरीद कर भी ले जा रहे हैं. किसानों का कहना है कि नेचुरल खाद से न सिर्फ पैदावार अच्छी हुई है, बल्कि खेतों की उर्वरक क्षमता बढ़ी है और केमिकल खाद के उपयोग से जो मानव के शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है, उसकी संभावना भी घटी है.
150 से अधिक किसान नेचुरल खाद से जुड़े
गांव नोनबिर्रा की महिला किसान बसंती राठिया का कहना है कि पहले हम यूरिया और डीएपी जैसे केमिकल युक्त खाद का उपयोग करते थे. इसके बाद हमें नेचुरल खाद के विषय में जानकारी मिली. इसकी ट्रेनिंग मिली और आसपास के 20 से भी अधिक गांव के लगभग 150 किसान अब नेचुरल खाद का उपयोग कर रहे हैं. हमारे समूह में ही लगभग 45 महिलाएं हैं, जो नेचुरल खाद बना रही हैं और इसका उपयोग खेतों में कर रही हैं. इससे स्वास्थ्य पर भी कोई विपरीत असर नहीं पड़ता और मिट्टी भी उपजाऊ बनती है.
हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं. मूंगफली, उड़द, झुनगा उगाते हैं. एक डिब्बा में पानी भर लेते हैं. गौमूत्र, गोबर, बेसन, गुड़ का मिश्रण डालते हैं. हफ्ते भर में खाद तैयार हो जाती है. सभी महिलाएं घर में खाद बनाते हैं. इसकी लागत भी कम आती है. प्राकृतिक खेती से जमीन को फायदा पहुंचता है. स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है-बसंती राठिया, महिला किसान, नोनबिर्रा
एक अन्य महिला किसान ने बताया कि केमिकल युक्त खाद जब हम उपयोग करते हैं, तब इसकी लागत एक सीजन में ही 20000 तक पहुंच जाती थी, जबकि नेचुरल खाद की लागत भी बेहद कम है और पैदावार भी काफी अच्छी हो रही है. हम लगातार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. केमिकलयुक्त खाद का प्रयोग हमने पूरी तरह से बंद कर दिया है, अब हम सिर्फ नेचुरल खाद से ही खेती कर रहे हैं.
मिट्टी को भी नुकसान से बचाना हुआ आसान
किसान श्यामलाल राठिया कहते हैं कि पुराने समय में तो हम नेचुरल खाद का ही उपयोग करते थे, लेकिन बीच में हम यूरिया और डीएपी जैसे केमिकल खाद का उपयोग करने लगे. इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है.
मैं प्राकृतिक खेती करता हूं. केमिकलयुक्त खाद का लागत मूल्य ज्यादा आता है. जमीन भी बर्बाद होती है और फसल को नुकसान भी होता है, इसलिए हम नेचुरल खाद का उपयोग करते हैं. झुनगा, बरबट्टी, टमाटर, धान लगाए हैं. धान में तो गोबर खाद ही डालना चाहिए- श्यामलाल राठिया, किसान
कम लागत में ज्यादा मुनाफा
किसान श्यामलाल राठिया बताते हैं कि आसपास के गांव के कई किसान अब नेचुरल खाद का ही उपयोग कर रहे हैं. वर्तमान में उड़द, मूंगफली, बरबट्टी, टमाटर और कई सब्जी की खेती कर रहे हैं, जिससे अच्छी पैदावार हुई है. अब किसानों की बचत भी हो रही है, क्योंकि नेचुरल खाद की लागत बेहद कम है. यह पूरी तरह से नेचुरल खाद है. जिससे किसानों को बेहतर परिणाम मिल रहा है. पैदावार भी अच्छी मिल रही है. पौधे के पत्तों की क्वालिटी भी अच्छी है. फल भी बेहतर क्वालिटी के लग रहे हैं.
लगातार केमिकल उपयोग से उर्वरक क्षमता भी होती है कम
शासकीय ईवीपीजी कॉलेज कोरबा में बॉटनी के सहायक प्राध्यापक सुशील अग्रवाल बताते हैं कि लगातार केमिकल युक्त खाद का उपयोग करने से यह जीवन के लिए खतरा हो जाता है. सॉइल(मृदा) पूरी तरह से मर जाती है. मिट्टी में जो केंचुआ, अर्थ वार्म जैसे जीव होते हैं, वह पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं. मिट्टी में फंगस जैसे सैकड़ों माइक्रोऑर्गेनाइज्म होते हैं, जो मृदा के लिये फायदेमंद हैं. यह सब भी पूरी तरह से मर जाते हैं. सॉइल का पीएच मान बदल जाता है. या तो यह एसिडिक हो जाएगा या तो पूरी तरह से बेसिक हो जाएगा.
सुशील अग्रवाल ने बताया कि रासायनिक खाद कृत्रिम तौर पर फसल को जरूर बढ़ावा देते हैं, लेकिन यह सॉइल को पूरी तरह से मार देते हैं. इसके बजाय यदि कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, गोबर का उपयोग हो रहा है तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता.इसके कई तरह के लाभ हैं. अब गाय के गोबर या अन्य नेचुरल फार्मिंग का प्रयोग बेहद सीमित हो गया है. इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए. जब नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा, तब पशुधन का भी संरक्षण होगा. किसान अपने पशुओं को घर में बांधकर रखेंगे और उससे जो गोबर मिलेगा, उससे वह नेचुरल फार्मिंग कर सकते हैं.
रासायनिक खास से स्वास्थ्य पर बुरा असर
जानकारों की मानें तो यूरिया, डीएपी और इस तरह के केमिकल खाद से आम लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है. इन खाद के इस्तेमाल से पैदावार तो बढ़ती है, लेकिन जो सब्जी और फल तैयार होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटी स्तरहीन होती है. इस दिशा में लोगों में कुछ न कुछ जागरूकता जरूर है, लेकिन लगातार केमिकल के उपयोग से मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी साल दर साल घट जाती है.
बहरहाल विशेषज्ञ भी वर्तमान समय में मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होने के पीछे केमिकल युक्त खाद का अत्यधिक उपयोग बताते हैं. करतला के किसानों ने भी इस बात को समझा और वह खुद ही यह बात कहते हैं कि खेत जब उपजाऊ होंगे, तभी अच्छी पैदावार होगी. नेचुरल खाद से खेतों की उर्वरक क्षमता भी बढ़ी है. मिट्टी भी उपजाऊ बनी रहती है. अब 20 गांव के किसान जैविक खेती कर खुश हैं.