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रायबरेली की रिंग रोड का कितना काम पूरा?, 22 किमी लंबा ये हाइवे कब से होगा शुरू

डीएम ने किया निरीक्षण: जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने आज रिंग रोड फेज-02 के निर्माणाधीन कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता तथा निर्धारित समयसीमा के अनुरूप कार्यों का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था एवं संबंधित अधिकारियों से परियोजना की वर्तमान स्थिति, निर्माण की गुणवत्ता, भूमि अधिग्रहण तथा अन्य तकनीकी बिंदुओं की विस्तृत जानकारी ली.

रायबरेली: जिले की निर्माणाधीन रिंग रोड का निर्माण तेजी से जारी है. 22 किलोमीटर लंबे यह हाइवे महराजगंज सड़क मार्ग को प्रयागराज हाइवे के पास कुचरिया पर कनेक्ट करेगा. चलिए जानते हैं इस रिंग रोड का निर्माण कितना अभी तक पूरा हो चुका है और इसके काम को खत्म करने की डेड लाइन क्या है.

रायबरेली की रिंग रोड निर्माण का निरीक्षण करतीं डीएम. (etv bharat)

जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त परियोजना चार लेन की परियोजना है, जिसकी कुल लम्बाई लगभग 22 किमी है, कार्य पूर्ण करने की समय सीमा 30 अप्रैल 2027 निर्धारित है. अफसरों की मानें तो काम की भौतिक प्रगति लगभग 55 प्रतिशत है. परियोजना में 03 आरओबी एवं 04 मेजर जंक्शन (लखनऊ रोड, कानपुर रोड, फतेहपुर (डलमऊ) रोड एवं प्रयागराज रोड शामिल है.

जिलाधिकारी ने कहा कि निर्माणाधीन मार्ग को लेकर कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि परियोजना से जुड़े सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जाएं. उन्होंने कहा कि रिंग रोड फेज-02 जनपद की यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम एवं सुरक्षित बनाने के साथ-साथ शहर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसलिए कार्य को समयबद्ध पूर्ण कराया जाए.जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाए तथा परियोजना को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करने के लिए आवश्यक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) विशाल यादव, अधिशासी अभियंता सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय वरुण वार्षणेय सहित संबंधित अधिकारी व कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.हालांकि रिंग रोड का फेस वन अभी भी अधूरा है. इस प्रोजेक्ट को साल 2018 में पूरा हो जाना चाहिए था. लेकिन कार्यदायी संस्था ने इसके काम को बीच में ही छोड़ दिया. इसके बाद एक अन्य कंपनी ने इसके बचे हुए काम को आगे बढ़ाया. फिलहाल इसका अभी भी काम चल रहा है. रायबरेली अमेठी रेलवे लाइन के ऊपर ब्रिज का काम भी अधूरा पड़ा हुआ है. इस फेस वम हिस्सा लगभग 17.93 किलोमीटर लंबा है. यह राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-24B) के पूर्वी हिस्से को कवर करता है। जोकि महराजगंज सड़क मार्ग को प्रयागराज हाइवे के पास कुचरिया पर कनेक्ट करता है.

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