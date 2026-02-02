ETV Bharat / state

'हिमाचल पर केंद्र सरकार का फोकस, टैक्स डिवोल्यूशन के रूप में 13,949 करोड़ का बजट'

शिमला: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में अपना नौवां आम बजट पेश किया. इस बजट से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश को खास उम्मीदें थीं. बजट के बाद यह आकलन किया जा रहा है कि राज्य को किन क्षेत्रों में कितना लाभ मिलेगा. इसी बीच केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के विकास में लगातार और भरपूर सहयोग कर रही है. मंत्रालय ने कहा कि बजट 2026-27 में हिमाचल के लिए टैक्स डिवोल्यूशन के तहत बड़ी बढ़ोतरी हुई है.

टैक्स डिवोल्यूशन में उल्लेखनीय वृद्धि

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों में हिमाचल प्रदेश को टैक्स डिवोल्यूशन के रूप में 13 हजार 949 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. यह राशि राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी. इसके अलावा ग्रांट इन ऐड के तहत वर्ष 2025-26 में हिमाचल को 10 हजार 243 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जिससे राज्य सरकार को विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में सहूलियत मिलेगी.

कैपिटल एक्सपेंडेचर और ब्याज मुक्त ऋण सहायता

वित्त मंत्रालय ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए केंद्र सरकार निरंतर सहायता प्रदान कर रही है. राज्य को वर्ष 2020-21 से 2025-26 के बीच कैपिटल एक्सपेंडेचर के लिए 8 हजार 309 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इसके साथ ही राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका पूरा ब्याज केंद्र सरकार वहन कर रही है. इससे हिमाचल को दीर्घकालिक विकास योजनाओं को लागू करने में मदद मिल रही है.

हवाई सेवाओं के विस्तार को मिली गति

हिमाचल प्रदेश में हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए उड़ान योजना के तहत कई अहम कदम उठाए गए हैं. वित्त मंत्रालय के अनुसार प्रदेश में चार हवाई अड्डों का संचालन शुरू किया गया है, जिस पर 150 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है. उड़ान योजना के तहत शिमला, कुल्लू, मंडी और रामपुर हेलीपोर्ट सहित 22 नए हवाई मार्गों की शुरुआत हुई है. इसके अलावा मंडी में नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भारत सरकार ने साइट क्लीयरेंस भी प्रदान कर दी है.