'हिमाचल पर केंद्र सरकार का फोकस, टैक्स डिवोल्यूशन के रूप में 13,949 करोड़ का बजट'

वित्त मंत्रालय ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए केंद्र सरकार निरंतर सहायता प्रदान कर रही है.

TAX DEVOLUTION ALLOCATION HIMACHAL
टैक्स डिवोल्यूशन के रूप में हिमाचल को 13,949 करोड़ का बजट (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 10:32 PM IST

Updated : February 2, 2026 at 10:37 PM IST

शिमला: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में अपना नौवां आम बजट पेश किया. इस बजट से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश को खास उम्मीदें थीं. बजट के बाद यह आकलन किया जा रहा है कि राज्य को किन क्षेत्रों में कितना लाभ मिलेगा. इसी बीच केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के विकास में लगातार और भरपूर सहयोग कर रही है. मंत्रालय ने कहा कि बजट 2026-27 में हिमाचल के लिए टैक्स डिवोल्यूशन के तहत बड़ी बढ़ोतरी हुई है.

टैक्स डिवोल्यूशन में उल्लेखनीय वृद्धि

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों में हिमाचल प्रदेश को टैक्स डिवोल्यूशन के रूप में 13 हजार 949 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. यह राशि राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी. इसके अलावा ग्रांट इन ऐड के तहत वर्ष 2025-26 में हिमाचल को 10 हजार 243 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जिससे राज्य सरकार को विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में सहूलियत मिलेगी.

कैपिटल एक्सपेंडेचर और ब्याज मुक्त ऋण सहायता

वित्त मंत्रालय ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए केंद्र सरकार निरंतर सहायता प्रदान कर रही है. राज्य को वर्ष 2020-21 से 2025-26 के बीच कैपिटल एक्सपेंडेचर के लिए 8 हजार 309 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इसके साथ ही राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका पूरा ब्याज केंद्र सरकार वहन कर रही है. इससे हिमाचल को दीर्घकालिक विकास योजनाओं को लागू करने में मदद मिल रही है.

हवाई सेवाओं के विस्तार को मिली गति

हिमाचल प्रदेश में हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए उड़ान योजना के तहत कई अहम कदम उठाए गए हैं. वित्त मंत्रालय के अनुसार प्रदेश में चार हवाई अड्डों का संचालन शुरू किया गया है, जिस पर 150 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है. उड़ान योजना के तहत शिमला, कुल्लू, मंडी और रामपुर हेलीपोर्ट सहित 22 नए हवाई मार्गों की शुरुआत हुई है. इसके अलावा मंडी में नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भारत सरकार ने साइट क्लीयरेंस भी प्रदान कर दी है.

राष्ट्रीय राजमार्ग और सुरंग परियोजनाएं

सड़क नेटवर्क के विस्तार में भी केंद्र सरकार की भूमिका अहम रही है. 30 जून 2025 तक हिमाचल प्रदेश में 2,607 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया जा चुका है. मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 3,400 करोड़ रुपये की लागत से बने एनएच-21 किरतपुर-नेरचौक खंड का उद्घाटन किया. भारतमाला परियोजना के पहले चरण में राज्य में 167 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर विकसित करने के लिए करीब 9,964 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है.

अटल सुरंग और पर्यटन सर्किट का विकास

अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने रोहतांग में 9 किलोमीटर से अधिक लंबी अटल सुरंग का उद्घाटन किया था, जिसे विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग माना जाता है. इससे लाहौल-स्पीति और अन्य जनजातीय क्षेत्रों को साल भर संपर्क मिला. वहीं, स्वदेश दर्शन योजना के तहत हिमाचल में थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करने के लिए 68 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें शिमला, मनाली, कांगड़ा, धर्मशाला, बीर और चंबा जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल शामिल हैं.

स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मिली नई मजबूती

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. 31 मई 2025 को काला अंब में 30 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन किया गया. इसके अलावा 29 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स बिलासपुर में सुविधाओं के विस्तार और ड्रोन आधारित चिकित्सा सेवाओं का शुभारंभ किया. साथ ही नालागढ़ में चिकित्सा उपकरण और थोक दवाओं के लिए पीएलआई योजना के तहत परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया. केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत चंबा, हमीरपुर और नाहन में तीन मेडिकल कॉलेजों को भी मंजूरी दी गई है.

संपादक की पसंद

