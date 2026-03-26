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बिहार में कितने बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम...कहीं अफवाह के तो शिकार नहीं हो रहे?

बिहार में पेट्रोल डीजल के रेट में बेतहाशा बढ़ोतरी की खबर से लोग सन्न रह गए लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल विपरीत निकली. पढ़ें खबर-

बिहार में पेट्रोल ₹105.22 पैसा, प्रीमियम ₹114.85 पैसा
बिहार में पेट्रोल ₹105.22 पैसा, प्रीमियम ₹114.85 पैसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 26, 2026 at 11:14 AM IST

4 Min Read
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पटना: बिहार में पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए महंगा होने की खबर महज अफवाह निकली. पेट्रोल-डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी की खबर से लोग पैनिक हो गए और मोबाइल पर पेट्रोल के दाम को सर्च करने लगे, लेकिन हकीकत क्या है वो पेट्रोल पंप पर जाकर पता चला. वहां न तो भीड़ थी और न ही दाम बढ़े थे.

पेट्रोल-डीजल के दाम : पटना में पेट्रोल के दाम 105.22 पैसा और डीजल 91.49 पैसा है. यही रेट कल भी थे और आज भी है. जब इस बारे में पेट्रोल पंप संचालक से बात की गई तो उन्होंने किसी भी बढ़ोतरी के निर्देश से अनभिज्ञता जताई और कहा कि रेट जो कल थे उसी रेट में आज भी बिक रहे हैं. पेट्रोल पंप पर स्थिति पूरी तरह से समान्य है.

पेट्रोल-डीजल के कितने बढ़ें दाम..पटना से रिपोर्ट (ETV Bharat)

केसे बढ़ता हैं पेट्रोल पंप पर दाम? : पंप संचालकों का कहना है कि अगर कीमतों में कोई बदलाव होता है तो इसकी आधिकारिक सूचना मिलती है. जिसके बाद ही नई दरें लागू की जाती हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर भविष्य में ईंधन कीमतों पर पड़ सकता है, फिलहाल देश में तेल कंपनियों द्वारा कोई वृद्धि नहीं की गई है. ऐसे में अफवाहों से बचने और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की जा रही है.

"पेट्रोल की कीमतों में अगर कोई बदलाव होता है तो इसकी आधिकारिक सूचना हमें मिलती है जिसके बाद हम लोग नई दरों पर पेट्रोल को बेचते हैं. अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है. तेल कंपनियों ने कोई बढ़ोतरी नहीं की है. ऐसे अफवाहों से बचें और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें."- पेट्रोल पंप संचालक, दानापुर

गया में पेट्रोल भरवाते लोग
गया में भी कीमतें स्थिर (ETV Bharat)

नहीं है पेट्रोल पंप पर भीड़ : पेट्रोल पंप संचालक ने कहा कि पंप पर कोई पैनिक खरीदी नहीं हो रही है. पेट्रोल पंप पर पर्याप्त तेल उपलब्ध है. किसी को घबराने की जरूरत नहीं है. अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम तो बढ़े हैं लेकिन देश और बिहार में कीमतें स्थिर हैं.

गया में भी नहीं बढ़े दाम : बिहार के गया में भी पेट्रोल पंप की स्थिति सामान्य थी. वहां पर भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है. जितना दाम कल था उसी रेट में आज भी मिल रहा है. पेट्रोल पंप के मैनेजर ने बताया कि सिर्फ 4 दिन पहले स्पीड पेट्रोल में यह बढ़ोतरी हुई थी. पेट्रोल पंप पर आम दिनों की भांति ही लोग सामान्य रूप से पेट्रोल भरवा रहे हैं. पेट्रोल पंप के मैनेजर ने यह भी कहा है, लोग किसी भी तरह के अफवाह से बचें. अफवाहें तरह-तरह की आती हैं, उससे बचना चाहिए. अभी गवर्नमेंट के द्वारा सामान्य पेट्रोल के दामों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है.

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गया पेट्रोल पंप पर भी हालत सामान्य (ETV Bharat)

''अफवाह है कि पेट्रोल के दाम बढ़े हैं. हालांकि हमने पेट्रोल पंप पर पहुंचकर अपनी बाइक में आसानी से तेल भरवाया. पुराने मूल्य पर ही पेट्रोल मिला. लोग अफवाह से बचें. अभी सिर्फ स्पीड पेट्रोल में ही 2 रुपए कुछ पैसे की बढ़ोतरी हुई है.''- सत्येन्द्र कुमार, ग्राहक, गया

अंतरराष्ट्रीय वजहों का पेट्रो कीमतों पर असर : अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव और संभावित युद्ध की खबरों के बीच पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं. बिहार में किसी तरह की घबराहट नहीं है, आम उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत है. पेट्रोलियम पदार्थ आयात पर निर्भर है इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर तेल के दामों पर आगे दिख सकता है. लेकिन अफवाहों पर ध्यान न दें और आधिकारिक स्रोतों से ही खबरों को परखें.

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