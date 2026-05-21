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पश्चिम एशिया संकट और युद्ध की वजह से खाद की उपलब्धता कम, ऐसे में जैविक खेती कितनी फायदेमंद, जानिए एक्सपर्ट की राय ?

जवाब:छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से चार प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है. जिसमें लाल पीली मिट्टी जिसे मटासी कहा जाता है. लाल बलोई मिट्टी टिकरा के नाम से जानते हैं. काली मिट्टी जिसे कनहर मिट्टी कहा जाता है. इसके साथ ही लेटराइट मिट्टी जिसे भाटा या मुरमी के नाम से जानते हैं. इन चार प्रकार की मिट्टियो में सबसे ज्यादा उपजाऊ कनहार मिट्टी होती है. तालाब के आसपास और नीचे की तरफ पाई जाती हैं. भाटा मिट्टी तालाब के पार में पाई जाती हैं.

रायपुर : युद्ध का असर कई चीजों पर देखने को मिला है. युद्ध की वजह से उर्वरक की उपलब्धता भी कम हो गई है. ऐसे में किसानों को उर्वरक का कम उपयोग करते हुए जैविक खेती को अपनाने की सलाह दी जा रही है. रासायनिक खाद या उर्वरक के बजाय जैविक खेती करने से किसानों को इसका कितना और किस तरह का लाभ मिल सकता है. कौन सी मिट्टी और उर्वरक या फिर जैविक खेती के लिए लाभदायक मानी गई है. इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर ईटीवी भारत ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉ ललित कुमार श्रीवास्तव से बात की. आइए जानते हैं उन्होंने जैविक और रासायनिक खेती के साथ ही छत्तीसगढ़ की मिट्टी की क्या खासियत बताई.

सवाल: इन चार प्रकार की मिट्टियों में छत्तीसगढ़ में कौन-कौन सी फसल की खेती होती है.

जवाब: चारों प्रकार की मिट्टियो में खेती की जा सकती है. भाटा मिट्टी में कम समय की फसल जिसमें अरहर और वृक्षारोपण किया जा सकता है. बाकी तीन प्रकार की मिट्टियो में धान की फसल अच्छी होती है. नीचे जो कनहार मिट्टी है उसमें अरहर और सोयाबीन की खेती की जा सकती है. कनहार मिट्टी छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग में पाई जाती है. जिसको भररी जमीन कहते हैं. वहां सोयाबीन और अरहर जैसे पांच तरह की फसल हो सकती है.

सवाल: मिट्टी में उर्वरक की मात्रा कितनी है और इसे कम करने के लिए क्या किया जा सकता है ?

जवाब: छत्तीसगढ़ में जो मिट्टी बनी है. वह प्राकृतिक ढलान के आधार पर बनी है. जैसे ऊपरी मिट्टी है उसमे भाटा माटासी कम पाई जाती है. जैसे-जैसे हम नीचे की तरफ चलते हैं तो उर्वरता अधिक होती है. कनहार मिट्टी में गुणवत्ता अच्छी होती है.

सवाल: जैसे अब लोगों को जैविक खेती के लिए कहा जा रहा है तो जैविक खेती कैसे की जा सकती है ?

सवाल: देखिए कार्बनिक खेती या जैविक खेती मुख्य रूप से इसको नहीं किया जा सकता. इसको उर्वरकों के साथ में ही करना अच्छा होगा. हम पूर्ण रूप से जैविक खेती पर आधारित रहेंगे तो पैदावार कम होती है. क्योंकि यह आगे के लिए ठीक नहीं है. लेकिन रासायनिक खादों के साथ जैविक खेती और कार्बनिक खेती करें तो रासायनिक खाद में खर्च अधिक होता है. उसको कम किया जा सकता है. इससे किसान भाइयों को अधिक लाभ प्राप्त होगा. अभी युद्ध की स्थिति बनी हुई है. सभी को मालूम है कि अमेरिका और ईरान के युद्ध के कारण उर्वरकों की उपलब्धता काफी कम हो गई है. इस समय उर्वरकों की मात्रा को कम करने के उपाय किए जा रहे हैं. इसमें यह है कि किसान भाई नाइट्रोजन की 25% मात्रा स्फुर और पोटाश की 50% मात्रा को कम करें. इसके विकल्प के रूप में नैनो डीएपी नैनो यूरिया और जैविक उर्वरक का उपयोग करके दलहनी और तिलहनी फसलों में राइबोजीयम कलचर का उपयोग करें तो इससे रासायनिक उर्वरकों का खर्चा कम होगा और पैदावार भी ठीक होगी.

सवाल: एक अनुमान के मुताबिक प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर अगर जैविक खेती की जाती है. जैसा कि आप उर्वरक के साथ बता रहे हैं तो किस तरह से कितना उत्पादन होगा ?

जवाब: धान का एक उदाहरण देकर समझाता हूं कि एक एकड़ के पीछे 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 24 किलोग्राम स्फुर और 16 किलोग्राम पोटाश का उपयोग किया जाता है. अगर हम जैविक खाद के साथ खेती कर रहे हैं या कार्बनिक पदार्थ के साथ खेती कर रहे हैं. नाइट्रोजन उर्वरक में 25% कम करके मतलब 30 किलोगाम नाइट्रोजन का उपयोग कर सकते हैं. इसके अलावा फास्फोरस में 50% कम करके और पोटाश में भी 50% कम करके उपयोग किया जा सकता है. इसके साथ ही नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कार्बनिक उर्वरकों का उपयोग करें. डीएपी के लिए कार्बनिक उर्वरकों का उपयोग करें. यदि किसानों के पास पानी है तो वहां कार्बनिक खाद का उपयोग कर सकते हैं. हरी खाद का उपयोग मई के आसपास बुवाई करने वाले फसल में की जाती है. जब रोपाई होती है उस समय 35 से 40 दिन के फसल को खेत में मिलाया जाता है. 5 से 7 दिन के बाद रोपाई की जा सकती है.

सवाल: पूरी तरह से जैविक खेती करने से किस तरह का नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से उर्वरक का इस्तेमाल करना पड़ता है ?

जवाब: देखिए जैविक खेती पूरी तरह से करने पर फसल उत्पादन में 35 से 40% की कमी आती है. हालांकि परिणाम में यह देखा जा रहा है कि इसकी भरपाई 5 से 6 साल में की जा सकती है. लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि किसान भाई अपने खेत में तीनों फसल मतलब खरीफ, रवि और गर्मी की फसल लगाएं. जिससे कार्बनिक पदार्थ सुरक्षित रहें. तभी आगे चलकर जैविक खेती लाभदायक साबित हो सकती है. ऐसा करने से मिट्टी का उपजाऊपन भी बना रहेगा.

सवाल: पिछले कई सालों से उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं. अब अगर किसान जैविक खेती करते हैं तो उर्वरक की कितनी मात्रा कम हो सकती है ?

जवाब : लगातार किसान भाई उर्वरक का इस्तेमाल जिसमें डीएपी सिंगल सुपर फास्फेट या स्फुर वाले खादों का उपयोग करते हैं. वह मिट्टी में स्थिर होते हैं. धीरे-धीरे इनकी उपलब्धता बढ़ रही है. जिससे मिट्टी में फास्फोरस तत्व की भरपाई हो रही है. जिसकी वजह से यह स्थिर भी होता है, जो बाद में दूसरी फसलों को भी मिलता है.लेकिन जो किसान भाई कम मात्रा में इसका उपयोग करते हैं. उनके खेतों में फास्फोरस की कमी हो सकती है. पिछले कुछ दशकों में यह देखने को मिला है. सन 1980 और 1990 के दशक में यहां करीब-करीब 80 से 90% मिट्टी फास्फोरस की कमी के कारण थे. आज मिट्टी में फास्फोरस की कमी दूर हो चुकी है. करीब-करीब 20 से 25% मिट्टी लो फास्फोरस में आ रही है. किसान उर्वरक के साथ फास्फोरस का उपयोग कर रहे थे, जिसके कारण मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ रही है.