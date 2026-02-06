ETV Bharat / state

PERIOD स्वच्छता पर अब 'चुप्पी' नहीं: वाराणसी में SC की गाइडलाइंस का ग्राउंड टेस्ट

विद्यालय में वेंडिंग मशीन है, जिसमें सिक्का डालने पर सैनिटरी नैपकिन मिल जाती है. नैपकिन को डिस्पोज करने के लिए भी मशीन लगी है. साथ ही, बच्चों को घर ले जाने के लिए सैनिटरी नैपकिन दी जाती है.

छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान: जीजीआईसी की प्रधानाध्यापिका बताती हैं कि बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण के लिए यहां टीम आती है. शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है. इसके लिए भी इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है. बीच-बीच में हम लोग भी इन्हें जागरूक करते रहते हैं कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें और अपनी समस्याओं के बारे में बेझिझक हमें बता सकें. उनका समाधान भी किया जाता है.

बच्चियों को अब नहीं लगता है डर: गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज वाराणसी की छात्रा ने बताया कि हमारी टीचर्स हमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताती हैं. इसके बारे में हमें बात करने में कोई डर या शर्म नहीं लगती है. हर महीने हमें यहां से सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराई जाती है. इसके साथ कैंप में हमें इसके बारे में जानकारी दी जाती है. स्कूली छात्राओं ने कहा कि स्कूल में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि प्रत्येक स्कूल में किशोरियों को बायोडिग्रेबल सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए. सरकारी और निजी दोनों संस्थानों के लिए अनुपालन अनिवार्य होगा. अगर निजी स्कूल लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध कराने में विफल रहते हैं या छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करते हैं, तो उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है.

वाराणसी: सुप्रीम कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को अनुच्छेद-21 के तहत जीवन रक्षा के अधिकार में शामिल किया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्कूलों को लड़कियों और महिलाओं के लिए गरिमा, स्वास्थ्य और समानता सुनिश्चित करने के लिए बाध्यकारी निर्देश जारी किए हैं. ऐसे में वाराणसी के स्कूलों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का कितना पालन हो रहा है? यह जानने की कोशिश की गई.

छात्राओं की समस्याओं का समाधान: स्कूल की शिक्षिका ने बताया कि बच्चियां अब यह सीख चुकी हैं कि खुलकर बोलो, चुप्पी तोड़ो. इसे बच्चे अब समझ चुके हैं. किसी भी तरह का कोई झिझक नहीं, कोई शर्म नहीं. यह अपनी बातें खुलकर बताती हैं. वह चाहे मासिक धर्म से संबंधित बात हो या फिर रास्ते में अगर उन्हें किसी तरह की दिक्कत होती है, तो भी बात करती हैं.

खुलकर बोल रही हैं पढ़ रही बच्चियां: शिक्षिका कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर लिया गया निर्णय बहुत ही बढ़िया है. बच्चियों के अभिभावकों के मन में भी अगर कोई झिझक थी तो इस फैसले से वह भी खत्म हो गई है. मासिक धर्म के समय अगर बच्चों को परेशानी अधिक होती है तो हम इन्हें घर जाने देते हैं. इनके घर पर फोन से सूचित करते हैं. अभिभावकों से यह भी कहते हैं कि इनके पहुंचने के बाद हमें सूचित जरूर करें. छात्रा नीलू यादव ने बताया कि हमें पीरियड्स के समय किसी भी तरह से झिझक नहीं होनी चाहिए. कहीं पर भी वॉशरूम हमें प्रयोग करना चाहिए. यह हमारा अधिकार है.

लड़कियों के लिए पिंक टॉयलेट: पीएमश्री राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज की गणित की शिक्षिका बताती हैं कि इसी वर्ष से यहां को-एजुकेशन शुरू किया गया है. आने वाले समय में लड़कियों का प्रवेश इसमें बढ़ेगा. उन्होंने बताया कि पीएमश्री राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में सिर्फ लड़कियों के लिए पिंक टॉयलेट बनाया गया है. मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर अगर बात करें तो यहां लड़कियां थोड़ा सा हिचक रही हैं. अभी इनकी संख्या यहां अधिक नहीं है. वैसे भी अपने देश में अभी इस तरह से बात करना आसान नहीं बनाया गया है. हम खुद से उनके पास जाते हैं और इस बारे में उनसे बात करते हैं.

सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन. (Photo Credit: ETV Bharat)

वेंडिंग मशीन और मेडिकल रूम की व्यवस्था: वाराणसी के DIOS भोलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सरकारी स्कूल हों या फिर एडेड स्कूल बच्चियों के लिए सारी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं. राजकीय और ऐडेड विद्यालयों में वेंडिंग मशीन स्थापित की गई है. मेडिकल विभाग की ओर से फ्री सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था कराई जाती है. प्रत्येक विद्यालय में 10,000 रुपए दिए जाते हैं, जिससे वहां अलग से मेडिकल रूम स्थापित किए जाएं. ताकि एक उम्र के बाद बालिकाओं में फिजिकल और मेंटल बदलाव होते हैं, तो इनकी काउंसिलिंग भी वहां पर की जा सके.

उन्होंने बताया कि समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग की ओर से मेडिकल हेल्थ कैंप का आयोजन किया जाता है. इसमें चेकअप के साथ-साथ अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया जाता है. हमारे यहां सभी विद्यालयों में अलग से बालक-बालिकाओं के शौचालय की व्यवस्था की गई है. उसमें साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है. को-एजुएकेशन वाले विद्यालयों में महिला शिक्षकों की टीम बनाई गई है. बालिका विद्यालयों में भी टीम बनाई जाती है, जो काउंसिलिंग करना और बच्चियों की बातों को समझने का काम करती हैं.

डीआईओएस ने बताया कि वाराणसी में मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर स्कूलों में ड्रॉप-आउट जैसी कोई स्थिति नहीं है. जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जाता है और विद्यालयों में इसके लिए व्यवस्थाएं भी हैं. हमारे यहां केवल बालिकाओं के कुल 28 विद्यालय हैं. इनमें अगर बच्चियों के नामांकन की बात करें तो सभी में लगभग 1400 से 2000 के आसपास हैं. कम से कम नामांकन की बात करें तो 250 से 300 तक का नामांकन इन विद्यालयों में है.

बच्चियों के लिए लगते हैं हेल्थ कैंप. (Photo Credit: ETV Bharat)

मासिक धर्म जीवन का सामान्य हिस्सा: महिला चिकित्सक कहती हैं कि लड़कियां या महिलाएं पीरियड्स के समय पौष्टिक भोजन (फल, हरी सब्जियां) लें और पर्याप्त आराम करें. शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए खूब पानी पिएं. मासिक धर्म महिलाओं के जीवन का सामान्य और स्वाभाविक हिस्सा है.

हर महीने महिला शरीर में होने वाली इस प्रक्रिया के दौरान स्वच्छता बनाए रखना बहुत जरूरी होता है. स्वच्छता को नजरअंदाज करने से शारीरिक परेशानियां बढ़ सकती हैं. गंभीर बीमारियों का भी खतरा बना रह सकता है. सैनिटरी नैपकिन को हर 3-5 घंटे में बदलें, भरपूर पानी पिएं और अगर 8 दिनों से अधिक रक्तस्राव या तेज दर्द हो तो डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: बरेली में शादी समारोह में हाई वोल्टेज ड्रामा; पुलिस के साथ सात फेरे रुकवाने पहुंची युवती, बोली- मुझे धोखा दिया जा रहा