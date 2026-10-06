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Explainer : बस्तर में पांच साल में कितना लौह अयस्क गायब, जांच के घेरे में कौन कौन

रायपुर: बस्तर की पहचान देश के बड़े लौह अयस्क भंडार और बैलाडीला जैसे खनन क्षेत्रों से है. लेकिन खनिज संसाधन की इस समृद्ध जमीन पर अवैध उत्खनन, अनियमित परिवहन और दस्तावेजों में गड़बड़ी के सवाल भी समय-समय पर उठते रहे हैं. पिछले पांच वर्षों के सरकारी रिकॉर्ड में सामने आई जानकारी ने लौह अयस्क के अवैध परिवहन से जुड़ी तस्वीर को फिर चर्चा में ला दिया है. किन जिलों में मामले सामने आए, कितना अयस्क पकड़ा गया, इसकी कीमत कितनी थी, कार्रवाई किस पर हुई और निगरानी तंत्र में कहां-कहां सवाल खड़े होते हैं. देखिए मुख्य सहायक संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.

पिछले पांच वर्षों में बस्तर, कांकेर और दंतेवाड़ा जिले लौह अयस्क के अवैध परिवहन से जुड़े विभागीय मामलों के केंद्र में रहे. सरकारी जानकारी के अनुसार, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 के बीच आकस्मिक विभागीय जांच में इन तीन जिलों में लौह अयस्क के अवैध परिवहन के 12 प्रकरण दर्ज किए गए. इसके अलावा अवैध तस्करी या अनियमित परिवहन से जुड़ी दो शिकायतों के आधार पर भी कार्रवाई हुई. इनमें बस्तर जिले में एक प्रकरण दर्ज किया गया. इससे पहले के दो वर्षों में अवैध लौह अयस्क तस्करी या अनियमित परिवहन से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने की बात कही गई है. हालांकि विभागीय जांच में उस दौरान भी लौह अयस्क के अवैध परिवहन का एक मामला दर्ज हुआ था.

बस्तर संभाग देश के महत्वपूर्ण लौह अयस्क क्षेत्रों में शामिल है. दंतेवाड़ा का बैलाडीला क्षेत्र लौह अयस्क उत्पादन के लिए देशभर में जाना जाता है. ऐसे में यहां खनिज के उत्खनन से लेकर परिवहन तक हर स्तर पर निगरानी बेहद अहम हो जाती है. सरकारी रिकॉर्ड में पिछले पांच वर्षों के दौरान संभाग के कुछ जिलों में लौह अयस्क के अवैध परिवहन के मामले सामने आने की पुष्टि हुई है. यह मामले विभागीय जांच और शिकायतों के आधार पर सामने आए. हालांकि, इन मामलों को बस्तर में हुए पूरे अवैध खनिज कारोबार की तस्वीर मानना सही नहीं होगा. उपलब्ध आंकड़े उन मामलों से जुड़े हैं, जिन्हें विभाग की जांच में पकड़ा गया और दर्ज किया गया.

लौह अयस्क यानी Iron Ore वह खनिज पदार्थ है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में लोहा पाया जाता है और जिसे प्रसंस्करण के बाद मुख्य रूप से लोहे और स्टील के उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है. हेमेटाइट और मैग्नेटाइट इसके प्रमुख प्रकार हैं. खदानों से निकाले गए लौह अयस्क को कई चरणों की प्रक्रिया से गुजारकर उपयोग योग्य बनाया जाता है. वहीं लौह अयस्क के बारीक कणों को एकत्र कर तैयार किए गए छोटे, ठोस दानों को ‘आयरन ओर पैलेट’ कहा जाता है, जिनका इस्तेमाल स्टील उद्योग में किया जाता है.

1. पांच साल में किन जिलों में सामने आए मामले

बस्तर संभाग के बस्तर, कांकेर और दंतेवाड़ा जिले जांच के दायरे में आए

1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 के बीच 12 विभागीय प्रकरण दर्ज हुए

लौह अयस्क के अवैध परिवहन से जुड़े मामले आकस्मिक विभागीय जांच में सामने आए

अवैध तस्करी/अनियमित परिवहन की दो शिकायतों पर भी कार्रवाई हुई.

शिकायतों के आधार पर बस्तर जिले में एक प्रकरण दर्ज किया गया

कितना पकड़ा गया लौह अयस्क

विभागीय जांच में दर्ज मामलों में कुल 281.45 टन लौह अयस्क की मात्रा सामने आई. इस अयस्क की कुल निर्धारित कीमत 16 लाख 98 हजार 25 रुपये बताई गई है. लेकिन यहां आंकड़े को समझना जरूरी है. यह बस्तर संभाग में पांच वर्षों के दौरान अवैध रूप से परिवहन किए गए लौह अयस्क की कुल मात्रा नहीं है. यह सिर्फ उन मामलों में सामने आई मात्रा है, जिन्हें विभाग ने पकड़ा और दर्ज किया. यानी यह आंकड़ा पकड़े गए मामलों का है, न कि पूरे अवैध कारोबार का.

2. कितने टन पकड़ा गया लौह अयस्क

दर्ज मामलों में कुल 281.45 टन लौह अयस्क की मात्रा सामने आई

यह मात्रा विभागीय जांच में पकड़े गए मामलों से संबंधित है

अयस्क की कुल निर्धारित कीमत 16.98 लाख रुपये बताई गई

यह आंकड़ा पूरे बस्तर में हुए अवैध परिवहन की कुल मात्रा नहीं है

यानी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज मात्रा को 'पकड़ा गया अयस्क' माना जाना चाहिए, न कि पूरे अवैध कारोबार का आंकड़ा

सरकार को कितना हुआ नुकसान

अवैध परिवहन के मामलों में अयस्क की कीमत निर्धारित की गई, लेकिन सरकारी जवाब में सरकार को हुए कुल राजस्व नुकसान का अलग से आंकड़ा नहीं दिया गया है. मामलों में शामिल लोगों से 20 लाख 21 हजार 944 रुपये की समझौता राशि वसूल की गई और प्रकरणों का निराकरण किया गया. यह राशि अयस्क की निर्धारित कीमत से अधिक है. लेकिन दोनों आंकड़ों को एक-दूसरे का पर्याय मानना सही नहीं होगा. यानी 16.98 लाख रुपये को सीधे सरकार का कुल नुकसान और 20.21 लाख रुपये को उसकी पूरी भरपाई कहना तकनीकी रूप से सही नहीं होगा. सरकारी जवाब में राजस्व नुकसान का अलग आकलन उपलब्ध नहीं है.

3. जब्त अयस्क की कितनी कीमत और सरकार को हुआ कितना नुकसान

पकड़े गए अयस्क की निर्धारित कुल कीमत 16 लाख 98 हजार 25 रुपये है

मामलों में शामिल लोगों से 20 लाख 21 हजार 944 रुपये की समझौता राशि वसूली गई

समझौता राशि अयस्क की निर्धारित कीमत से अधिक रही

सरकारी जवाब में कुल राजस्व नुकसान का अलग आंकड़ा नहीं दिया गया

इसलिए अयस्क की कीमत को सीधे सरकार का कुल नुकसान मानना सही नहीं होगा

कितने वाहन पकड़े गए, कितने ब्लैकलिस्ट

इस पूरे मामले में एक अहम सवाल वाहनों को लेकर भी है. अवैध खनिज परिवहन में इस्तेमाल हुए कितने वाहन पकड़े गए और कितने ब्लैकलिस्ट किए गए, इसका स्पष्ट आंकड़ा सरकारी जवाब में नहीं दिया गया है, जबकि खनिज परिवहन की पूरी श्रृंखला में वाहन सबसे अहम कड़ी होते हैं. यदि किसी वाहन का इस्तेमाल बार-बार अनियमित परिवहन में होता है, तो उसकी पहचान और निगरानी के लिए ब्लैकलिस्टिंग जैसी कार्रवाई महत्वपूर्ण होती है. सरकार ने भविष्य की व्यवस्था में इस कमी को तकनीक के जरिए दूर करने की दिशा में कदम उठाने की बात कही है.

4. कितने वाहन पकड़े और कितने हुए ब्लैकलिस्ट

सरकारी जवाब में कुल पकड़े गए वाहनों की संख्या नहीं बताई गई है

कितने वाहनों को ब्लैकलिस्ट किया गया, इसका भी स्पष्ट आंकड़ा नहीं है

अवैध खनिज परिवहन में वाहन निगरानी की अहम कड़ी हैं

सरकार ने व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने की दिशा में योजना बनाई है

प्रमुख खनिज परिवहन मार्गों पर ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल की भी तैयारी है

आरोपियों पर कार्रवाई, अधिकारियों पर क्या

दर्ज मामलों में संबंधित लोगों से खनिज कानून के तहत समझौता राशि वसूल की गई और मामलों का निराकरण किया गया।लेकिन उपलब्ध सरकारी जवाब में आरोपियों की कुल संख्या, प्रत्येक मामले में हुई अलग-अलग कार्रवाई और आपराधिक प्रकरणों का विस्तृत ब्योरा नहीं है।सबसे महत्वपूर्ण सवाल अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही को लेकर है।क्या किसी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध पाई गई। क्या किसी पर विभागीय कार्रवाई हुई। क्या किसी को निलंबित या दंडित किया गया.

5. आरोपियों और अधिकारियों पर हुई क्या कार्रवाई

दर्ज मामलों में संबंधित लोगों से समझौता राशि वसूल की गई

कुल 20.21 लाख रुपये की समझौता राशि वसूले जाने की जानकारी है

मामलों का निराकरण खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 23(ए) के तहत किया गया

आरोपियों की कुल संख्या और प्रत्येक पर हुई अलग-अलग कार्रवाई का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध नहीं है

अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन या विभागीय कार्रवाई की स्पष्ट जानकारी भी सरकारी जवाब में नहीं दी गई है

नहीं मिलता स्पष्ट विवरण

फिलहाल रिकॉर्ड से आर्थिक कार्रवाई की जानकारी सामने आती है, लेकिन अवैध परिवहन की पूरी श्रृंखला में जिम्मेदारी किस स्तर तक तय हुई, यह सवाल खुला हुआ है. रोकथाम के लिए सरकार का प्लान क्या है.अवैध लौह अयस्क परिवहन को रोकने के लिए सरकार ने निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही है. इसके लिए केंद्रीय उड़नदस्ता और जिला स्तरीय खनिज टास्कफोर्स का गठन किया गया है. खनिज जांच चौकियों पर वाहनों की जांच की व्यवस्था है. इसके साथ ही खनिज ऑनलाइन पोर्टल के जरिए एंड-टू-एंड ट्रैकिंग और मानव हस्तक्षेप रहित ई-अभिवहन पारपत्र की व्यवस्था की गई है. सरकार प्रमुख खनिज परिवहन मार्गों की पहचान कर व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम और ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल की कार्ययोजना पर भी काम कर रही है. यानी निगरानी अब सिर्फ जांच चौकियों तक सीमित रखने के बजाय परिवहन के पूरे रूट पर डिजिटल नजर रखने की दिशा में बढ़ रही है.

आंकड़ों से आगे का है असली सवाल

सरकारी रिकॉर्ड में मामले सामने आए, अयस्क पकड़ा गया और समझौता राशि वसूल की गई. लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि यही बस्तर में लौह अयस्क के अवैध परिवहन की पूरी तस्वीर है.असल सवाल यह है कि जो पकड़ा गया, वह कुल अवैध परिवहन का कितना हिस्सा था. दूसरा सवाल यह कि अवैध परिवहन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की पूरी श्रृंखला पर कितनी कार्रवाई हुई, और तीसरा सवाल—क्या सिर्फ परिवहन करने वालों पर कार्रवाई हुई या खनिज के स्रोत, दस्तावेज तैयार करने और निगरानी की जिम्मेदारी वाले स्तरों तक भी जांच पहुंची. इन सवालों के जवाब मिलने पर ही बस्तर में लौह अयस्क के अवैध कारोबार की वास्तविक तस्वीर ज्यादा स्पष्ट होगी.

बहरहाल पांच वर्षों के सरकारी रिकॉर्ड से यह साफ है कि बस्तर संभाग में लौह अयस्क के अवैध परिवहन के मामले सामने आए और विभाग ने उन पर कार्रवाई भी की. लेकिन उपलब्ध आंकड़े केवल दर्ज और पकड़े गए मामलों की तस्वीर देते हैं. सबसे बड़ी कमी यह है कि सरकार के जवाब में कुल राजस्व नुकसान, पकड़े गए वाहनों, ब्लैकलिस्ट किए गए वाहनों और अधिकारियों-कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई का विस्तृत आंकड़ा सामने नहीं आता. उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड यह सवाल जरूर खड़ा करता है कि पकड़ी गई मात्रा और वास्तविक अवैध परिवहन के बीच कितना अंतर है और उस अंतर को पकड़ने के लिए निगरानी तंत्र कितना सक्षम है. तकनीक आधारित निगरानी—ई-अभिवहन पारपत्र, व्हीकल ट्रैकिंग और ड्रोन—इस दिशा में अगला कदम है. अब इसकी असली परीक्षा जमीन पर होगी.



SOURCE: छत्तीसगढ़ विधानसभा के 15 जुलाई के सत्र में पूछे गए प्रश्न के जवाब में मिली जानकारी. बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने बस्तर लौह अयस्क से जुड़ा सवाल पूछा था, जिस पर सीएम विष्णुदेव साय ने उत्तर दिया.