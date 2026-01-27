ETV Bharat / state

नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कांग्रेस से जाने का कितना पड़ेगा असर; इमरान मसूद के अलावा नहीं कोई बड़ा नाम

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पास वैसे ही बड़े नाम वाले नेताओं की कमी है, उस पर अब बड़े मुस्लिम नेता भी पार्टी से रुखसत होने लगे हैं. ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी की मुस्लिम मतदाताओं के सहारे चुनाव जीतने की उम्मीदों को झटका लगा है. कांग्रेस में नसीमुद्दीन सिद्दीकी बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर पहचान रखते थे. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं का वोट उनके सहारे कांग्रेस को मिलता रहा है. बिजनौर लोकसभा सीट से वे खुद चुनाव भले जीत नहीं पाए, लेकिन कांग्रेस की उस क्षेत्र में पैठ बनाने में अहम भूमिका जरूर अदा की है. अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पार्टी से बाहर जाने पर कांग्रेस के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में दिक्कत बढ़ सकती है. अब पार्टी के पास बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर सिर्फ इमरान मसूद ही हैं, जो वर्तमान में पार्टी के लोकसभा सांसद हैं. नसीमुद्दीन सिद्दीकी के जाने के बाद इमरान मसूद का कद और बढ़ाया जा सकता है.

आठ साल तक कांग्रेस के साथ रहे: फरवरी 2018 को बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी शामिल हुए थे. तकरीबन आठ साल तक वह कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ते रहे. इस दौरान कांग्रेस ने उन्हें विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक में उम्मीदवार बनाया. विभिन्न कमेटियों में प्रमुख स्थान दिया. बड़े पदों पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी काबिज रहे, लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने दो दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ लिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में उन्हें ग्रास रूट पर काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्होंने पार्टी से अलग होने का फैसला लिया. हालांकि, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को हर तरह से फ्री हैंड रखा, जिससे वह पार्टी में पूरी स्वतंत्रता के साथ काम करते रहे. अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी के एआईएमआईएम ज्वाइन करने से लेकर खुद की पार्टी बनाने तक की चर्चा है, हालांकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पत्ते नहीं खोले हैं.

नसीमुद्दीन सिद्दीकी का पॉलिटिकल करियर : उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के स्योंढ़ा गांव के रहने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी का राजनीतिक सफर साल 1988 में बांदा नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव से शुरू हुआ था. इस पहले चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली. वर्ष 1991 में बसपा के टिकट से उन्होंने बांदा सदर सीट से विधायक का चुनाव जीता. वे न सिर्फ बांदा के पहले मुस्लिम विधायक बने, बल्कि बसपा सुप्रीमो मायावती के खास और भरोसेमंद भी हो गए. साल 2007 में जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, तब उनकी भी किस्मत खूब चमकी. बसपा सरकार में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली. जब बसपा अध्यक्ष मायावती 1995 में पहली बार मुख्यमंत्री बनीं, तब सिद्दीकी को कैबिनेट मंत्री बनाया. 21 मार्च 1997 से 21 सितंबर 1997 तक छोटे से कार्यकाल में भी वे मंत्री रहे. तीन मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक एक साल के लिए वे फिर कैबिनेट में शामिल हुए. 13 मई 2007 से सात मार्च 2012 तक बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे. नसीमुद्दीन सिद्दीकी दो दशकों तक विधान परिषद सदस्य भी रहे हैं. उनकी पत्नी हुस्ना सिद्दीकी भी पांच साल तक एमएलसी रहीं. उनके बेटे अफजल सिद्दीकी ने 2014 में फतेहपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था.

क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक: वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक अनिल भारद्वाज का कहना है कि यूपी में मुस्लिम राजनीति आज भी लगभग एकध्रुवीय है. समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट का सबसे सेफ ऑप्शन माना जाता है. कारण साफ है मुस्लिम मतदाता आज आदर्श नहीं, बल्कि व्यावहारिक राजनीति कर रहा है. सवाल यह नहीं कि कौन सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करेगा, बल्कि यह है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने की क्षमता किसमें है. इसी मानसिकता ने कांग्रेस जैसे दलों को हाशिए पर धकेल दिया है और मुस्लिम नेताओं के लिए विकल्प सीमित कर दिए हैं. भले ही मुस्लिम राजनीति में भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष भागीदारी न बढ़ाती हो, लेकिन उसका प्रभाव सबसे अधिक है. भाजपा की चुनावी ताकत ने मुस्लिम राजनीति को रक्षात्मक राजनीति में बदल दिया है. इस दबाव में विपक्षी दल मुस्लिम नेताओं को टिकट देने में जोखिम देखते हैं, क्योंकि उन्हें जीत की संभावना कम नजर आती है. यही कारण है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेता हाशिए पर चले जाते हैं.