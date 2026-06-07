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बहराइच से खलीलाबाद तक रेलवे लाइन का क्या हुआ?, अब तक कितना काम हुआ, जानिए

240.26 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉडगेज रेल लाइन के निर्माण से किन जिलों को लाभ जानिए.

how much has been constructed so far on new railway project between khalilabad and bahraich
बहराइच से खलीलाबाद तक रेलवे लाइन का क्या हुआ?, (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 12:48 PM IST

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सिद्धार्थनगर: खलीलाबाद से बहराइच के बीच निर्माणाधीन रेलवे परियोजना (Khalilabad to Bahraich Railway Line) का काम बहुत तेजी से चल रहा है. यह परियोजना भारतीय रेलवे की बेहद महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में एक है. यह परियोजना पूरी होते ही कई जिलों को इसका लाभ मिलेगा. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में.

परियोजना पर एक नजर: बता दें कि खलीलाबाद से बहराइच के बीच भारतीय रेलवे करीब 240.26 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉडगेज रेल लाइन का निर्माण करा रहा है. इसका काम तेजी से चल रहा है. इस परियोजना का बजट करीब 4940 करोड़ का है. इस परियोजना के जरिए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती और तराई क्षेत्रों के बीच यातायात सुगम हो जाएगा.

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अफसरों के साथ निरीक्षण करते सांसद जगदंबिका पाल. (etv bharat)

किन जिलों को लाभ: जानकारी के मुताबिक यह रेल लाइन खलीलाबाद से शुरू होकर मेहदावल, बांसी, डुमरियागंज, उतरौला, बलरामपुर और श्रावस्ती (भिनगा) होते हुए बहराइच तक बिछाई जाएगी. इसके साथ ही इस रूट पर बांसी और खेसरहा सहित कई नए स्टेशन भी बनेंगे. इससे आसपास के गांवों में रहने वाली बड़ी आबादी इससे लाभांवित होगी. एक तरह से यह यूपी के सीमावर्ती से तराई क्षेत्रों के बीच यातायात का खास माध्यम बन जाएगी.

पहला फेज कहां से कहां तक: बता दें कि अभी परियोजना का पहला फेज चल रहा है. इसमें खलीलाबाद से बांसी तक निर्माण कार्य जोरों पर है. इसके लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा का काम अभी तक पूरा हो चुका है. अभी मिट्टी और गिट्टी का काम चल रहा है. रेलवे की टीम लगातार निर्माण कार्यों की तैयारी में जुट गई है.

अभी भूमि अधिग्रहण का काम कितना हुआ: जानकारी के मुताबिक उतरौला, बलरामपुर और संतकबीर नगर (मेहदावल) समेत कई जिलों में अभी भूमि अधिग्रहण का काम तेजी से चल रहा है. यह काम पूरा होते ही निर्माण का काम शुरू हो जाएगा. बताया जा रहा है कि अभी तक 40 से 50 फीसदी तक भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है, बाकी काम भी तेजी से पूरा किया जाने का लक्ष्य बनाया गया है.

सांसद ने किया निरीक्षण: सांसद जगदम्बिका पाल ने शनिवार को खलीलाबाद से बहराइच के लिए निर्माणाधीन नई रेलवे परियोजना का निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों के साथ शनिवार को वत्सा स्टेशन के पास परियोजना के निर्माण कार्यों का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि काम तय सीमा के भीतर करना है. इस परियोजना से बड़ी संख्या में यूपी की आबादी लाभांवित होगी. इस वजह से इसका काम तेजी से पूरा किया जाए. सांसद ने कहा कि जनपद सिद्धार्थनगर के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है. तेजी से इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो ताकि जनता को लाभ मिल सके.

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खलीलाबाद से बहराइच नई रेल लाइन
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बहराइच खलीलाबाद रेलवे लाइन क्या हुआ
KHALILABAD TO BAHRAICH RAILWAY LINE

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