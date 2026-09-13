हिमाचल में हिमकेयर-आयुष्मान भारत योजना पर 3 सालों में कितना खर्च? इतने मामले लंबित
हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना का मुद्दा गूंजा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 3:03 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में हिमकेयर योजना के तहत इलाज की पूरी सुविधा उपलब्ध है. हिमकेयर योजना को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है. ये जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में दी है. हिमकेयर योजना को लेकर चुराह विधायक डॉ. हंसराज, नगरोटा विधायक आरएस बाली और भरमौर विधायक डॉ. जनक राज ने सदन में सवाल उठाए थे.
योजना के तहत IGMC को दी गई धनराशि
इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (IGMC) शिमला की रोगी कल्याण समिति को 01 अगस्त 2023 से 31 जुलाई 2024 में हिमकेयर योजना के तहत 30,44,90,963 रुपए और आयुष्मान भारत योजना के तहत 16,03,60,618 रुपए की धनराशि सरकार से प्राप्त हुई. वहीं, 01 अगस्त 2024 से 31 जुलाई 2025 के बीच हिमकेयर योजना के तहत 56,26,80,326 रुपए और आयुष्मान भारत योजना के तहत 3,03,09,028 रुपए, जबकि 01 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2026 के बीच हिमकेयर योजना के तहत 16,77,05,072 रुपए और आयुष्मान भारत योजना के तहत 11,61,18,883 रुपए धनराशि समितियों को दी गई है.
|इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला
|वर्ष
हिमकेयर योजना के तहत प्राप्त राशि
(₹ में)
आयुष्मान भारत योजना के तहत प्राप्त राशि
(₹ में)
|01-08-2023 से 31-07-2024
|30,44,90,963
|16,03,60,618
|01-08-2024 से 31-07-2025
|56,26,80,326
|3,03,09,028
|01-08-2025 से 31-07-2026
|16,77,05,072
|11,61,18,883
योजना के तहत RPGMC को दी गई धनराशि
वहीं, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान कॉलेज (RPGMC) टांडा में रोगी कल्याण समिति को 01 अगस्त 2023 से 31 जुलाई 2024 में हिमकेयर योजना के तहत 21,90,78,961 और आयुष्मान भारत योजना के तहत 7,15,74,247 रुपए, 01 अगस्त 2024 से 31 जुलाई 2025 में हिमकेयर योजना के तहत 41,17,52,236 रुपए और आयुष्मान भारत योजना के तहत 61,67,202 रुपए, जबकि अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2026 के बीच हिमकेयर योजना के तहत 8,20,07,475 रुपए और आयुष्मान भारत योजना के तहत 7,60,63,475 रुपए की धनराशि सरकार की ओर से प्राप्त हुई है.
|डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान कॉलेज टांडा
|साल
हिमकेयर योजना के तहत प्राप्त राशि
(₹ में)
आयुष्मान भारत योजना के तहत प्राप्त राशि
(₹ में)
|01-08-2023 से 31-07-2024
|21,90,78,961
|7,15,74,247
|01-08-2024 से 31-07-2025
|41,17,52,236
|61,67,202
|01-08-2025 से 31-07-2026
|8,20,07,475
|7,60,63,475
हिमकेयर-आयुष्मान भारत योजना के लंबित मामले
वहीं, बीते तीन सालों से यानी 01 अगस्त 2023 से 31 जुलाई 2026 तक हिमकेयर योजना के तहत 78,813 दावे लंबित हैं, जबकि आयुष्मान भारत योजना के तहत 33,477 दावे पेंडिंग हैं. जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने बताया कि इन योजनाओं के तहत अस्पतालों का मुफ्त इलाज करना और सरकार द्वारा दावों का निस्तारण करना एक निरंतर प्रक्रिया है.
|हिमकेयर योजना
|इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला
|साल
|स्वीकृत दावे
|अस्वीकृत दावे
|लंबित मामले
|बकाया भुगतान (₹ में)
|01-08-2023 से 31-07-2024
|33,205
|0
|643
|2,46,89,903
|01-08-2024 से 31-07-2025
|25,589
|0
|19,102
|46,20,84,721
|01-08-2025 से 31-07-2026
|14,373
|0
|14,366
|30,66,58,953
|डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान कॉलेज टांडा
|साल
|स्वीकृत दावे
|अस्वीकृत दावे
|लंबित मामले
|बकाया भुगतान (₹ में)
|01-08-2023 से 31-07-2024
|36,067
|0
|852
|3,28,98,422
|01-08-2024 से 31-07-2025
|27,021
|0
|23,750
|43,50,02,870
|01-08-2024 से 31-07-2025
|20,100
|0
|20,100
|32,63,30,600
|आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
|इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला
|साल
|स्वीकृत दावे
|अस्वीकृत दावे
|लंबित मामले
|बकाया भुगतान (₹ में)
|01-08-2023 से 31-07-2024
|5,896
|0
|132
|49,48,232
|01-08-2024 से 31-07-2025
|7,087
|0
|7,087
|12,71,60,410
|01-08-2025 से 31-07-2026
|11,138
|0
|9,998
|19,91,49,680
|डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान कॉलेज टांडा
|साल
|स्वीकृत दावे
|अस्वीकृत दावे
|लंबित मामले
|बकाया भुगतान (₹ में)
|01-08-2023 से 31-07-2024
|2,842
|0
|06
|1,38,899
|01-08-2024 से 31-07-2025
|6,472
|0
|6,471
|13,97,89,643
|01-08-2024 से 31-07-2025
|10,941
|0
|9,783
|20,33,81,272