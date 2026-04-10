ETV Bharat / state

यूपी के प्राइवेट स्कूल 1 साल में कितनी फीस बढ़ा सकते, ड्रेस बदलने का नियम क्या है, जानिए

लखनऊ में शुल्क वृद्धि पर सख्ती, डीएम की अध्यक्षता में बैठक, मनमानी वसूली पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश.

how much can up private schools hike fees a year what rules regarding changes uniforms know rules
यूपी के प्राइवेट स्कूल 1 साल में कितनी फीस बढ़ा सकते. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 9:27 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: एक बार फिर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर प्रशासन को सख्त रूख अख्तियार करना पड़ रहा है. अभिभावकों की लगातार शिकायत के चलते डीएम ने बैठक कर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं. कहा है कि किसी भी हाल में अभिभावकों को परेशान न होने दिया जाए.


जिलाधिकारी लखनऊ विशाख जी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला शुल्क नियामक समिति की अहम बैठक आयोजित हुई. बैठक का उद्देश्य उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 तथा संशोधन अधिनियम, 2020 के प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना रहा.

बैठक में बताया गया कि अधिनियम की धारा-8 के तहत गठित समिति में जिलाधिकारी अध्यक्ष होते हैं. समिति का कार्य स्कूलों द्वारा प्रस्तावित शुल्क वृद्धि की जांच करना, अभिभावकों की शिकायतों का निस्तारण करना और अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की संस्तुति करना है.

जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति) ज्योति गौतम और जिला विद्यालय निरीक्षक को नोडल अधिकारी नामित करते हुए निर्देश दिया कि अभिभावकों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. इसके साथ ही क्षेत्रीय उप जिलाधिकारी, अपर नगर मजिस्ट्रेट और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की संयुक्त टीम गठित कर प्रारंभिक जांच कराने के निर्देश दिए गए.

डीएम ने क्या दिए निर्देश: डीएम ने स्पष्ट किया कि सभी विद्यालय अपनी वेबसाइट और सूचना पट्ट पर शुल्क का पूरा विवरण अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें. निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली और किसी भी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. प्रत्येक भुगतान पर रसीद देना अनिवार्य होगा और छात्रों को किसी विशेष दुकान से किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा.

कितनी फीस बढ़ा सकते: उन्होंने निर्देश दिया कि विद्यालयों की यूनिफॉर्म में लगातार पांच शैक्षणिक वर्षों तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. वहीं, शुल्क वृद्धि केवल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और अधिकतम पांच प्रतिशत की सीमा के भीतर ही मान्य होगी.

किताबें खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते स्कूल: जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि कोई विद्यालय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से छात्रों को किसी विशेष दुकान से सामग्री खरीदने के लिए मजबूर करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. दोषी पाए जाने पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना या विद्यालय की मान्यता/NOC समाप्त की जा सकती है.


इसके अलावा, जिन विद्यालयों में NCERT पाठ्यक्रम लागू है, वहां अनिवार्य रूप से NCERT की पुस्तकों से ही पढ़ाई कराने के निर्देश दिए गए. शुल्क वृद्धि या किताबों और स्टेशनरी की खरीद को लेकर छात्र, अभिभावक या अभिभावक-शिक्षक संघ के सदस्य शिकायत दर्ज करा सकते हैं. बैठक में अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति), शिक्षा विभाग के अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक सहित अन्य संबंधित अधिकारी भौतिक एवं वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे.

TAGGED:

यूपी प्राइवेट स्कूल
यूपी स्कूल
UP SCHOOLS
UP SCHOOLS FEE HIKE
UP PRIVATE SCHOOLS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.