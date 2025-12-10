ETV Bharat / state

हिमाचल में कितने विभागों में और कितने युवाओं को मिला रोजगार? विपक्ष के सवालों का सरकार ने दिया जवाब

हिमाचल में दिसंबर 2022 से 20 फरवरी 2025 तक किस विभाग में कितने पदों पर भर्ती हुई, इसकी जानकारी सरकार ने दी.

सदन में जवाब देते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सदन में जवाब देते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (Himachal Assembly)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 1:47 PM IST

शिमला: हर साल हिमाचल प्रदेश के एक लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आई सुक्खू सरकार ने तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है. ऐसे में इस दौरान कितने विभागों में और कितने युवाओं को सरकार ने रोजगार दिया है? इसको लेकर 5 दिसंबर 2025 को हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछे. तारांकित प्रश्न संख्या 2656 के तहत आनी विधायक लोकेंदर कुमार, धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा, बड़सर विधायक इंद्र दत्त लखनपाल और सुंदरनगर विधायक राकेश जम्वाल ने सत्ता पक्ष से भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल पूछे.

कितनी हुई भर्तियां?

सदन में तारांकित प्रश्न संख्या 2656 के तहत बीजेपी विधायकों ने सवाल किए कि क्या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये बताएंगे कि दिसंबर 2022 से 20 फरवरी 2025 तक लोक सेवा आयोग, राज्य चयन आयोग और विभिन्न विभागों में कितनी सरकारी पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई और कितने पदों पर परीक्षाएं और अंतिम परिणाम घोषित किए गए. साथ ही विधायकों ने पूछा कि इस दौरान कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई.

जिसके जवाब में सत्ता पक्ष ने बताया कि दिसंबर 2022 से 20 फरवरी 2025 तक लोक सेवा आयोग, राज्य चयन आयोग और विभिन्न विभागों में सरकारी पदों पर भर्ती हुई. जिसमें हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 107 अधिसूचनाएं जारी की गई. जिसके तहत 2873 पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित की गई. जिनमें 118 पदों पर अंतिम परिणाम घोषित किए गए. जिसके परिणाम स्वरूप 2316 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई. वहीं, सरकार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा 1 अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत 162 पदों पर परीक्षाएं आयोजित की गई और 2465 पदों पर अंतिम परिणाम घोषित किए गए. वहीं, 2335 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई.

हिमाचल शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा पूछे गए सवाल
हिमाचल शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा पूछे गए सवाल (Himachal Assembly)

इसके अलावा सदन में विपक्ष ने सरकार से दिसंबर 2022 से 20 फरवरी 2025 तक लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा विज्ञापित पदों को छोड़कर कितने पद भरे गए, इसको लेकर सवाल पूछा. जिसके जवाब में सरकार ने जानकारी दी कि इस अवधि में लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा विज्ञापित पदों को छोड़कर 1776 पद भरे गए.

विपक्ष के सवालों का सरकार ने दिए जवाब
विपक्ष के सवालों का सरकार ने दिए जवाब (Himachal Assembly)

सदन में इन विधायकों ने लोक सेवा आयोग ने कितने नए पदों की भर्ती के लिए अनुशंसा प्राप्त हपई है, जिनका विज्ञापन अब तक जारी नहीं हुआ है. पदवार और कटैगरीवार विवरण मांगा था. जिसके जवाब में सरकार ने बताया कि लोक सेवा आयोग 98 नए पदों की भर्ती के लिए अनुशंसा प्राप्त हुई है, जिनाक विज्ञापन अब तक जारी नहीं हुआ है.

वहीं, राज्य चयन आयोग के गठन के बाद अब तक कितनी भर्तियां हुई, इसको लेकर बीजेपी विधायकों ने विभागवार, पदवार और जिलेवार ब्यौरा मांगा था. जिसके जवाब में सरकार ने जानकारी दी कि राज्य चयन आयोग के गठन के बाद अब तक 63 पदों पर भर्ती हुई है. ये भर्तियां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में ऑपरेशन थियेटर सहायक के पदों पर हुई.

जिनमें बिलासपुर जिले में 2 पदों पर भर्ती हुई, इसके अलावा चंबा में 4 पद, हमीरपुर में 6 पद, कांगड़ा में 15, किन्नौर में 1, कुल्लू में 2, लाहौल स्पीति में 1, मंडी में 20, शिमला में 7, सिरमौर में 0, सोलन में 2 और ऊना जिले में 3 पदों पर भर्ती हुई.

