हिमाचल में कितने विभागों में और कितने युवाओं को मिला रोजगार? विपक्ष के सवालों का सरकार ने दिया जवाब

सदन में जवाब देते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( Himachal Assembly )

शिमला: हर साल हिमाचल प्रदेश के एक लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आई सुक्खू सरकार ने तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है. ऐसे में इस दौरान कितने विभागों में और कितने युवाओं को सरकार ने रोजगार दिया है? इसको लेकर 5 दिसंबर 2025 को हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछे. तारांकित प्रश्न संख्या 2656 के तहत आनी विधायक लोकेंदर कुमार, धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा, बड़सर विधायक इंद्र दत्त लखनपाल और सुंदरनगर विधायक राकेश जम्वाल ने सत्ता पक्ष से भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल पूछे. कितनी हुई भर्तियां? सदन में तारांकित प्रश्न संख्या 2656 के तहत बीजेपी विधायकों ने सवाल किए कि क्या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये बताएंगे कि दिसंबर 2022 से 20 फरवरी 2025 तक लोक सेवा आयोग, राज्य चयन आयोग और विभिन्न विभागों में कितनी सरकारी पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई और कितने पदों पर परीक्षाएं और अंतिम परिणाम घोषित किए गए. साथ ही विधायकों ने पूछा कि इस दौरान कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई. जिसके जवाब में सत्ता पक्ष ने बताया कि दिसंबर 2022 से 20 फरवरी 2025 तक लोक सेवा आयोग, राज्य चयन आयोग और विभिन्न विभागों में सरकारी पदों पर भर्ती हुई. जिसमें हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 107 अधिसूचनाएं जारी की गई. जिसके तहत 2873 पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित की गई. जिनमें 118 पदों पर अंतिम परिणाम घोषित किए गए. जिसके परिणाम स्वरूप 2316 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई. वहीं, सरकार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा 1 अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत 162 पदों पर परीक्षाएं आयोजित की गई और 2465 पदों पर अंतिम परिणाम घोषित किए गए. वहीं, 2335 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई. हिमाचल शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा पूछे गए सवाल (Himachal Assembly)