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रेलवे ट्रैक के बगल में आग जलाने पर कितने साल की कैद-जुर्माना?, जानिए

पूर्वाेत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की ओर से की गई अपील, नियम का सख्ती से कराया जाएगा पालन.

how many years of imprisonment for lighting fire near railway tracks find rules and guidlines
रेलवे ट्रैक के पास आग जलाने पर कितने साल की कैद? (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 10:42 AM IST

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लखनऊ: अक्सर रेलवे ट्रैक के किनारे कूड़े और लकड़ियों के ढेर में आग लगाने वाले सावधान हो जाएं. रेलवे अब ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने की तैयारी कर रहा है. रेलवे की ओर से इस संबंध में एक अपील भी जारी की गई है. साथ ही यह भी बताया गया है कि यह दोष साबित होने पर कितने वर्ष की सजा हो सकती है. चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में.

पूर्वाेत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मण्डल रेल प्रबन्धक गौरव अग्रवाल ने यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखकर रेलवे ट्रैक के पास रहने वाले शहरी और ग्रामीण जनता से अपील की है कि रेलवे ट्रैक के आस पास आग जलाने से पूरी तरह परहेज करें. इस संबंध में अतिरिक्त सतर्कता बरतें. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो रेलवे एक्ट के तहत पांच साल तक की जेल की सजा हो सकती है.


पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने रेल ट्रैक के आसपास रहने वाले लोगों से आग्रह किया है कि रेलवे ट्रैक और यार्ड के पास झाड़ियों या पटरियों के आसपास सूखी घास, पराली, कूड़ा न जलाएं. ट्रैक के आसपास बस्तियों में स्टोव, अंगीठी, चूल्हा या गैस सिलिंडर का उपयोग बहुत सावधानी से करें. ट्रैक के आस पास के इलाकों में पटाखों , विस्फोटक या किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण न करें.


रेलवे प्रशासन की तरफ से स्पष्ट किया जाता है कि पटरियों के पास आग जलाने से रेलवे की महत्वपूर्ण संपत्ति को गंभीर क्षति पहुंच सकती है. इसके अलावा इससे ट्रैक की संरचना, सिग्नलिंग प्रणाली व अन्य तकनीकी उपकरणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते रेल संचालन बाधित हो सकता है, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है. इस प्रकार की लापरवाही से किसी भी समय अप्रिय दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, जिससे जन-धन की हानि हो सकती है. ट्रेनों के आवागमन में अनावश्यक देरी होती है. रेल ट्रैक के पास या रेलवे क्षेत्र में कहीं भी आग लगने की घटना की जानकारी प्राप्त हो तो तत्काल निकटतम रेलवे स्टेशन, आरपीएफ/जीआरपी थाना या रेलवे हेल्पलाइन 139 को सूचित करें.






कितनी सजा और जुर्माना: अगर कोई व्यक्ति रेलवे ट्रैक या रेलवे सम्पत्ति के आस-पास आग जलाता है या ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे रेलवे एक्ट की धारा 151 के तहत पांच वर्ष तक की जेल या जुर्माना भी हो सकता है. पूर्वाेत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन सभी नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वे रेलवे परिसरों और पटरियों के आसपास स्वच्छता बनाए रखें. रेलवे की संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा में अपना सहयोग करें.


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