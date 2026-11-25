हिमाचल में कितनी महिलाओं को मिले 1500 रुपये? इस जिले में सबसे ज्यादा और यहां सबसे कम महिलाओं को मिली योजना की राशि
हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह जानकारी सामने आई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 5:23 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने वाली इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ा आंकड़ा सामने आया है. योजना के तहत बीते तीन वर्षों में प्रदेशभर से 8,25,446 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से 51,853 आवेदन स्वीकृत किए गए, जबकि 4,408 आवेदन अभी लंबित हैं. वहीं, 7,69,185 आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं. स्वीकृत आवेदनों के मामले में कांगड़ा जिला सबसे आगे है, जहां 15,670 आवेदन मंजूर हुए हैं. यह जानकारी हाल ही में हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सामने आई.
दरअसल, पांवटा साहिब से भाजपा विधायक सुखराम चौधरी ने विधानसभा में सरकार से पूछा था कि 1 नवंबर 2026 तक बीते तीन वर्षों में इस योजना के तहत प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने स्वीकृत और अस्वीकृत किए गए तथा कितने आवेदन लंबित हैं. उन्होंने यह भी पूछा था कि योजना के तहत शेष पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता का लाभ कब तक दिया जाएगा. इसके जवाब में सरकार ने जिलावार आंकड़े सदन में रखे. सरकार के अनुसार, शेष पात्र महिलाओं को योजना के नियमानुसार चरणबद्ध तरीके से लाभान्वित किया जाएगा.
किस जिले में कितनी महिलाओं को मिले 1500 रुपये?
जिलावार आंकड़ों के अनुसार, कांगड़ा जिला 15,670 स्वीकृत आवेदनों के साथ सबसे आगे है. ऊना में 7,280, शिमला में 4,740, कुल्लू में 4,283 और सिरमौर में 4,128 आवेदन मंजूर किए गए हैं. हमीरपुर में 3,452, बिलासपुर में 3,254 और मंडी में 3,187 आवेदन स्वीकृत हुए हैं. चंबा में 1,245, सोलन में 591, किन्नौर में 309 और लाहौल-स्पीति में 357 आवेदन मंजूर किए गए हैं.
कुछ क्षेत्रों में आवेदन अभी भी लंबित
सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों में कुछ क्षेत्रों में आवेदन लंबित भी हैं. किन्नौर में 2,158, पांगी में 1,192, कांगड़ा में 806, डोडरा क्वार में 215 और काजा में 28 आवेदन लंबित बताए गए हैं. वहीं, बिलासपुर में 9 आवेदन लंबित हैं. अन्य कई जिलों और क्षेत्रों में लंबित आवेदनों की संख्या शून्य दर्ज की गई है.
7.69 लाख से अधिक आवेदन किए गए अस्वीकृत
योजना के तहत प्राप्त कुल आवेदनों में से 7,69,185 आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं. सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, पारिवारिक वार्षिक आय की दो लाख रुपये की शर्त में संशोधन के कारण बड़ी संख्या में आवेदन अस्वीकृत हुए हैं. जिलावार आंकड़ों में कांगड़ा में सबसे अधिक 1,59,068 आवेदन अस्वीकृत हुए हैं. मंडी में 1,19,938, शिमला में 79,536, ऊना में 73,399 और सिरमौर में 72,229 आवेदन रिजेक्ट किए गए हैं.
क्या है योजना और कैसे करें आवेदन?
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना सुक्खू सरकार की एक प्रमुख आर्थिक सहायता योजना है, जिसके तहत वर्ष 2022 के चुनावी वादे को पूरा करते हुए पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की वित्तीय मदद दी जा रही है. इस योजना का लाभ केवल हिमाचल प्रदेश की वे स्थायी निवासी महिलाएं (आयु 21 से 59 वर्ष) ले सकती हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है और परिवार में कोई भी नियमित सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी, आयकर या जीएसटी दाता नहीं है. आवेदन करने के लिए पात्र महिलाएं अपने नजदीकी तहसील या जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय से निःशुल्क फॉर्म प्राप्त कर (या e-SoMSA पोर्टल से डाउनलोड कर) अपनी सही जानकारी, आधार नंबर और आधार से लिंक बैंक खाते का विवरण भरें, तथा स्व-प्रमाणित दस्तावेजों की कॉपी संलग्न कर संबंधित कार्यालय में जमा करें और रसीद जरूर प्राप्त करें.
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