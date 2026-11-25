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हिमाचल में कितनी महिलाओं को मिले 1500 रुपये? इस जिले में सबसे ज्यादा और यहां सबसे कम महिलाओं को मिली योजना की राशि

इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने वाली इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ा आंकड़ा सामने आया है. योजना के तहत बीते तीन वर्षों में प्रदेशभर से 8,25,446 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से 51,853 आवेदन स्वीकृत किए गए, जबकि 4,408 आवेदन अभी लंबित हैं. वहीं, 7,69,185 आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं. स्वीकृत आवेदनों के मामले में कांगड़ा जिला सबसे आगे है, जहां 15,670 आवेदन मंजूर हुए हैं. यह जानकारी हाल ही में हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सामने आई.

दरअसल, पांवटा साहिब से भाजपा विधायक सुखराम चौधरी ने विधानसभा में सरकार से पूछा था कि 1 नवंबर 2026 तक बीते तीन वर्षों में इस योजना के तहत प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने स्वीकृत और अस्वीकृत किए गए तथा कितने आवेदन लंबित हैं. उन्होंने यह भी पूछा था कि योजना के तहत शेष पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता का लाभ कब तक दिया जाएगा. इसके जवाब में सरकार ने जिलावार आंकड़े सदन में रखे. सरकार के अनुसार, शेष पात्र महिलाओं को योजना के नियमानुसार चरणबद्ध तरीके से लाभान्वित किया जाएगा.