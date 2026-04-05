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लखनऊ विश्वविद्यालय ने इस साल बढ़ाई बंपर सीटें, स्नातक में धड़ाधड़ होंगे एडमिशन, नए कोर्स भी आए

लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से अपने पाठ्यक्रमों और सीटों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है. इस फैसले से हजारों छात्र-छात्राओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जो अब तक सीमित सीटों के कारण प्रवेश से वंचित रह जाते थे.



यूनिवर्सिटी प्रशासन के अनुसार, बढ़ती मांग को देखते हुए विभिन्न संकायों में सीटें बढ़ाई गई हैं और नए कोर्सेज़ भी शुरू किए गए हैं. खास बात यह है कि इस सत्र से भारतीय संस्कृति और धरोहरों पर आधारित एक नया डिप्लोमा कोर्स भी शुरू किया जा रहा है, जो छात्रों को देश की विरासत से जोड़ने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी देगा.



धरोहर और संस्कृति पर फोकस: यूनिवर्सिटी द्वारा शुरू किया गया "डिप्लोमा इन इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज" (75 सीटें) उन छात्रों के लिए खास अवसर लेकर आया है, जो इतिहास, पुरातत्त्व और सांस्कृतिक विरासत में रुचि रखते हैं. इस कोर्स में छात्रों को धरोहर संरक्षण, सांस्कृतिक परंपराओं और ऐतिहासिक महत्व को आम जनता तक पहुंचाने जैसे विषयों की जानकारी दी जाएगी.



उत्तर प्रदेश को पुरातात्विक दृष्टि से समृद्ध प्रदेश माना जाता है चाहे लखनऊ हो बनारस अयोध्या प्रयागराज मेरठ मथुरा या अन्य जिले हों हर क्षेत्र में धरोहरों की भरमार है. ऐसे में इस कोर्स के माध्यम से छात्रों को न सिर्फ जानकारी मिलेगी, बल्कि संरक्षण के क्षेत्र में करियर की राह भी खुलेगी.







स्नातक में बढ़ी सीटें

