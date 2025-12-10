ETV Bharat / state

सुक्खू सरकार में व्यवस्था परिवर्तन के दावे वाले तीन साल, बेमिसाल या बुरा हाल

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है, 'कांग्रेस सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर कई नए कदम उठाए हैं. राजस्व बढ़ाने के उपाय लागू किए हैं'. सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का वादा निभाया है और हिमाचल को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प भी जरूर पूरा करेंगे'.

स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो रोबोटिक सर्जरी की तरफ ध्यान दिया गया है. कई संस्थानों में अत्याधुनिक एमआरआई मशीनें लगाई गई हैं. शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो सरकार ने सौ स्कूलों को सीबीएसई के तहत लाने का कदम उठाया है. इसके अलावा शिक्षा निदेशालय का एकीकरण किया है. सरकार ने राजस्व जुटाने के लिए आबकारी नीति को नया रूप दिया. इसके अलावा वाटर सेस से रेवेन्यू जुटाने का प्रयास किया गया था, लेकिन कानूनी अड़चनों के बाद सुक्खू सरकार ने बिजली परियोजनाओं पर दो फीसदी लैंड रेवेन्यू लागू कर खजाने को सुख की सांस प्रदान करने की कोशिश की है. सरकार ने शानन प्रोजेक्ट पर हक की लड़ाई में मजबूत प्रयास किए हैं. संपत्ति विवाद को लेकर चर्चित वाइल्ड फ्लावर हाल वाला केस भी सरकार ने जीता है.

इसके अलावा कांग्रेस सरकार ने सुख आश्रय योजना शुरू की. इस योजना में निराश्रित बच्चों को कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं. शिक्षा से लेकर मकान बनाने के लिए जमीन तक का प्रावधान किया गया है. सरकार ने 680 करोड़ रुपए की स्टार्ट अप योजना शुरू की है. ग्रामीण इलाकों में पशुपालकों के लिए दूध का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया. क्लीन एनर्जी की तरफ सरकार ने कदम बढ़ाया है. परिवहन निदेशालय पूरी तरह से ई-वाहन वाला हो गया है.

कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले कर्मचारियों से वादा किया था कि सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी. वर्ष 2022 में 11 दिसंबर के दिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीएम पद की शपथ ली थी. उसके बाद सरकार ने ओपीएस वाला वादा पूरा कर दिखाया है. यदि उपलब्धियों या व्यवस्था परिवर्तन की बात की जाए तो तीन साल में सरकार ने कुछ परिवर्तन वाले कदम उठाए हैं. उन कदमों में ओपीएस लागू करना पहला है. इससे 1.36 लाख कर्मचारियों में सुख की सांस आई.

सत्ता संभालने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था. उनका दावा था कि कांग्रेस सरकार पहले से चली आ रही व्यवस्था में परिवर्तन करेगी और 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाएगी. क्या तीन साल में सचमुच व्यवस्था परिवर्तन हुआ है या फिर ये महज नारा साबित हुआ है, इसकी पड़ताल जरूरी है. साथ ही विपक्ष का दावा है कि सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है. व्यवस्था परिवर्तन के तीन साल क्या बेमिसाल रहे हैं या फिर हिमाचल का हाल बेहाल हुआ है, इस पर आगे चर्चा की जाएगा. यहां सरकार के काम व नाकामियों को भी दर्ज किया जाएगा.

शिमला: हिमाचल की जनता पांच साल बाद सत्ता परिवर्तन कर देती है. सत्ता में आने के बाद हर सरकार मिशन रिपीट का दावा करती है, लेकिन दशकों से कोई दल फिर से सत्ता में वापसी नहीं कर सका. मौजूदा समय में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे करने जा रही है.

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, 'तीन साल बेमिसाल रहे हैं. सरकार ने हर मोर्चे पर बेहतर काम किया है'. नव नियुक्त पीसीसी चीफ विनय कुमार दावा करते हैं कि कांग्रेस हर हाल में मिशन रिपीट को पूरा करेगी.

सुख के साथ दुख भी कम नहीं, डीए-एरियर को तरस रहे

तीन साल के कार्यकाल के पूरा होने के बाद जब नया साल आएगा तो हिमाचल पर कर्ज का बोझ एक लाख करोड़ रुपए पहुंच जाएगा. खजाने की खराब सेहत के कारण राज्य सरकार कर्ज और केंद्रीय सहायता के सहारे हो गई है. नए वेतन आयोग के एरियर वाली मांग तो कर्मचारी भूल ही गए हैं. पेंशनर्स समय पर पेंशन के लिए कई बार विद्रोही तेवर अपनाते देखे गए हैं. खासकर परिवहन निगम में चालक-परिचालक समय पर अदायगी न होने से नाराज हैं. बिजली बोर्ड में आश्वासन के बावजूद सीएम सुक्खू उन्हें ओपीएस का लाभ नहीं दे पाए हैं. डीए की किश्तें भी बकाया हैं. एकबारगी तो वेतन व पेंशन पर संकट आ गया था. तब महीने की पहली तारीख को वेतन व पेंशन जारी करने की परंपरा भी टूट गई थी.

खैर, कई जनकल्याणकारी योजनाएं अटक गई हैं. अत्यंत पीड़ा से गुजर रहे गंभीर बीमारियों का शिकार लोग सहारा योजना की रकम का इंतजार कर रहे हैं. हिमकेयर योजना में पैसा नहीं मिल रहा है. अलबत्ता सरकार ने माननीयों के वेतन बढ़ाने में कोई संकोच नहीं किया है. सरकारी कार्यों को पूरा करने वाले ठेकेदारों को समय पर पेमेंट न मिलने का विवाद भी सरकार की छवि पर असर डाल रहा है.

दस गारंटियों का शोर करता है पीछा

इधर, विपक्ष भी सरकार की कमियों को उजागर करने में कसर नहीं छोड़ता. चुनाव पूर्व कांग्रेस ने जो दस गारंटियां दी थी, उनमें से पूरी तरह से सिर्फ ओपीएस वाली गारंटी ही पूरी हुई है. पहली कैबिनेट में एक लाख सरकारी नौकरी वाला वादा सिरे से गायब है. उसके लिए सीएम सहित अन्य कैबिनेट सहयोगी सवाल पूछने पर हास्यास्पद तर्क देते हैं. इसके अलावा दूध खरीद मूल्य भी जो बताया गया था, उतना नहीं दिया है. महिलाओं को 1500 रुपए वाली गारंटी अधूरी है. खुद सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि 35 हजार से अधिक महिलाओं को ही ये सुख सम्मान निधि मिल रही है. तीन सौ यूनिट निशुल्क बिजली का वादा सिर्फ वादा ही रहा है.

वरिष्ठ मीडिया कर्मी और राजनीतिक विश्लेषक डॉ एमपीएस राणा का कहना है, 'आपदा के बावजूद सरकार ने प्रभावित लोगों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है. यदि आर्थिक मोर्चे की थोड़ी बहुत डांवाडोल परिस्थितियों को एक तरफ कर दें तो 3 साल का कार्यकाल बेहतर कहा जाएगा'.

सियासी बवाल भी नहीं कुछ कम

प्रचंड बहुमत वाली कांग्रेस सरकार को पहला झटका उस समय लगा, जब बहुमत में होने के बाद पार्टी राज्यसभा चुनाव हार गई. तीन निर्दलीय विधायकों के साथ ही कांग्रेस के छह विधायकों ने विद्रोही तेवर अपनाए और एक समय तो सरकार गिरने की नौबत आ गई थी. फरवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन से परास्त हो गए. ये सीधे-सीधे सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की हार थी.

कांग्रेस की वीरभद्र सिंह सरकार में मंत्री रहे सुधीर शर्मा सहित राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, इंद्र दत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा, आशीष शर्मा, देवेंद्र भुट्टो ने बागी तेवर अपनाते हुए सिंघवी के खिलाफ वोट किया. बाद में विधायकों की सदस्यता खत्म हुई तो नौ सीटों पर उपचुनाव हुए. उपचुनाव में केवल सुधीर शर्मा, आईडी लखनपाल व आशीष शर्मा विजयी हुए. इसके अलावा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सभी सीटों पर हार मिली थी. विवादों की बात की जाए तो सीएम सुक्खू की सरकार के साथ जंगली मुर्गा विवाद, समोसा विवाद, टॉयलेट सीट विवाद जुड़ा. इससे सरकार की छवि पर असर पड़ा था और विपक्ष को हमलावर होने का मौका मिला था.

आपदा के जख्म और सियासत

हिमाचल को हर बार की तरह मानसून सीजन में आपदा का सामना करना पड़ा रहा है. वर्ष 2023 की भयावह आपदा का साया इस बार भी पड़ा. हिमाचल में सैकड़ों अनमोल जीवन काल का ग्रास बने. हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति तबाह हुई. पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया. सीएम सुक्खू का कहना है कि जब समय पर आपदा सहायता राशि न मिले तो क्या लाभ? उधर, विपक्ष कहता है कि राज्य को केंद्र सरकार ने विभिन्न मदों में हजारों करोड़ रुपए की सहायता दी है.

हिमाचल भाजपा के मुखिया राजीव बिंदल का कहना है, 'जब से कांग्रेस सरकार बनी है, इसने कर्ज लेने के अलावा और कोई काम नहीं किया है. कांग्रेस सरकार 11 दिसंबर को किस बात का जश्न मना रही है? सरकार ने अपनी गारंटियां पूरी नहीं की हैं. ऐसे में जश्न मनाने का उसे कोई हक नहीं है. ये तीन साल का जश्न नहीं, तीन साल की ठगी कही जाएगी'.

वरिष्ठ पत्रकार धनंजय शर्मा के अनुसार, '3 साल के कार्यकाल को सफलताओं व नाकामियों का मिलाजुला समय कहा जा सकता है. कर्ज तो एक समस्या है ही, लेकिन खजाने को सहारा देने के लिए लैंड रेवेन्यू, एक्साइज पॉलिसी का जिक्र किया जा सकता है. अब सरकार के पास डिलीवर करने को सिर्फ दो साल बचे हैं. सबको साथ लेकर चलने के अलावा मिशन रिपीट का जिम्मा भी संगठन व सरकार का है. आर्थिक मोर्चे पर और काम करने की जरूरत है. ओपीएस तो सही है लेकिन डीए व एरियर जैसे लाभ और समय पर वेतन पेंशन चुनौती है, जिससे निपटने की जरूरत है'.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में कितने विभागों में और कितने युवाओं को मिला रोजगार? विपक्ष के सवालों का सरकार ने दिया जवाब