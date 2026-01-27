नोएडा की घटना के बाद प्रशासन अलर्ट, गाजियाबाद में संभावित हादसे के कितने स्थान ? विभाग फिर से करेगा सर्वे

ETV Bharat / state

नोएडा में एक निर्माणाधीन मॉल के गहरे गड्ढे में कार गिरने से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत हो गई थी.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 27, 2026 at 5:59 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत की घटना के बाद गाजियाबाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. हाल ही में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एम ने जिले में संभावित हादसों के स्थान का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने के लिए विभिन्न विभागों को निर्देश दिए थे.

जानकारी के अनुसार, लोक निर्माण विभाग, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, सिंचाई विभाग, एनएचएआई, आवास विकास परिषद और नगर निगम एवं जिले के सभी नगर निकायों को हादसे के संभावित स्थानों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए थे. मंगलवार, 27 जनवरी को गाजियाबाद जिला मुख्यालय में सभी विभागों ने अपनी रिपोर्ट जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सौरभ भट्ट प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत की.

विभागों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की समीक्षा की गई. समीक्षा के दौरान पाया गया कि विभिन्न विभागों तैयार की गई रिपोर्ट में अभी कई स्थान छूटे हुए हैं. ऐसे में सभी विभागों को चार दिन में पुनः सर्वे पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सौरभ भट्ट के मुताबिक, जिलाधिकारी के निर्देश पर आवास विकास, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, NHAI, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण समेत विभिन्न विभागों और नगर निकायों के अधिकारियों के साथ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा समीक्षा बैठक की गई है.

बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने कार्य क्षेत्र अंतर्गत ऐसे स्थानों के बारे में जानकारी दी, जहां पर भविष्य में दुर्घटना होने की संभावना है. विभागों द्वारा ऐसे स्थान पर हादसों को रोकने के लिए कार्य योजना के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई.

सौरभ भट्ट ने ये भी बताया, बैठक के दौरान प्रतीत हुआ कि अभी एक और सघन सर्वे करने की आवश्यकता है. ताकि कोई भी ऐसा स्थान न छूट पाए जहां भविष्य में दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई हो. सभी विभागों को पुनः रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. 1 फरवरी 2026 को विभागों को पुनः रिपोर्ट सौंपनी होगी. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण ज़िलाधिकारी के समक्ष किया जाएगा जिसके बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

