हिमाचल में तीन साल में आपदा से 636 लोगों की मौत, 19 हजार करोड़ से अधिक का नुकसान

इसके साथ ही विधायनों ने पूछा कि, इस दौरान प्रभावित परिवारों को कितनी राहत राशि (Ex-Gratia/Compensation) प्रदान की गई. क्या सरकार ने पुनर्वास/पुनर्निर्माण के लिए कोई विशेष पैकेज/योजना बनाई है. यदि बनाई है तो इसके लिए स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा दें. इसके अलावा केंद्र सरकार से NDRF/SDRF के अंतर्गत प्राप्त धनराशि के व्यय का ब्यौरा देने को कहा. विधायकों ने राजस्व विभाग से पूछा है कि आपदा प्रबंधन के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली या प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं या नहीं?

सुलह से विधायक विपिन सिंह परमार, करसोग से विधायक दीप राज, नाचन से विधायक विनोद कुमार, बिलासपुर से विधायक त्रिलोक जम्वाल और सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल ने सदन में पिछले तीन साल में प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने से हुए नुकसान को लेकर सवाल पूछा. विधायकों ने पूछा कि, क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि, पिछले तीन वर्षों में 31 अक्टूबर 2025 तक प्रदेश में भूस्खलन, बाढ़ भारी वर्षा व बादल फटने से कितने लोगों की मृत्यु/घायल हुए और कितना नुकसान हुआ.

शिमला: हिमाचल में इस साल मानसून सूजन में आपदा ने जमकर तबाही मचाई है. साल 2023 में भी आपदा से प्रदेश में भारी क्षति हुई थी. धर्मशाला में आयोजित हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान सुलह से भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार, करसोग से विधायक दीप राज, नाचन से विधायक विनोद कुमार, बिलासपुर से विधायक त्रिलोक जम्वाल और सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल ने 5 दिसंबर 2025 को सदन में अतारांकित प्रश्न संख्या 1546 के तहत राजस्व विभाग से प्राकृतिक आपदा को लेकर सवाल पूछा.

तीन साल में आपदा से 636 लोगों की मौत

सदन में सरकार की ओर से लिखित जवाब दिया गया है. हिमाचल प्रदेश राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया है कि, पिछले तीन वर्षों में 31 अक्टूबर 2025 तक प्रदेश में भारी वर्षा, बादल फटने बाढ़, पानी में डूबने और भूस्खलन से 636 लोगों की मृत्यु हुई और 1738 लोग घायल हुए. इस दौरान प्राकृतिक आपदा से 19 हजार 9 सौ 45 करोड़ 09 लाख रुपए का नुकसान हुआ है.

आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए विशेष राहत पैकेज

इसके साथ ही राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि, भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं में मृत व्यक्तियों के संतप्त परिवारों को निर्धारित मापदंडों के अनुसार 262 करोड़ 42 लाख 97 हजार 500 रुपए अनुग्रह राशि (Ex- Gratia) प्रदान की गई है. सरकार द्वारा आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए विशेष राहत पैकेज अधिसूचित किया है जिसके तहत 4 सौ 16 करोड़ 94 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है. केंद्र सरकार से राज्य आपदा मोचन निधि व राष्ट्रिय आपदा मोचन के तहत तत्काल सहायता, अनुग्रह, राहत, मरम्मत एवं पुनर्निर्माण मदों में 3 हजार 2 सौ 69 करोड़ 16 लाख रुपए प्राप्त हुए जिसमें से 2 हजार 9 सौ 68 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च हुआ है.

21 स्थानों पर लगाए गए भूस्खलन सेंसर

राजस्व मंत्री ने बताया कि, मौसम पूर्वानुमान एवं प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के सुदृढीकरण के लिए भारतीय मौसम विभाग के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए है, जिसके तहत वास्तविक समय मौसम निगरानी नेटवर्क एवं सूचना प्रणाली स्थापित की जा रही है. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 21 स्थानों पर विशेष क्षेत्र से सम्बंधित आईआईटी मंडी के साथ भूस्खलन सेंसर लगाए गए हैं. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के सहयोग से लगभग 100 भूकंप प्रारंभिक चेतावनी उपकरणों की स्थापना प्रस्तावित है. जिनमें से प्रथम चरण में 10 उपकरण विभिन्न जिलों में लगाए जा रहे हैं.

हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य में आपदा तत्परता, संस्थागत क्षमता तथा सामुदायिक लचीलापन बढ़ाने के लिए विभिन्न विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहा है. पंचायत से लेकर तकनीकी विभागों और विद्यालयों तक सभी स्तरों के हितधारकों को आपदा की स्थिति में प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है.

सरकार द्वारा मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन

सामुदायिक स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया सुदृढ़ करने के लिए युवा स्वयंसेवी टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है. 33,500 से अधिक स्वयंसेवकों को खोज-बचाव, प्राथमिक उपचार, तथा जीवन रक्षक कौशलों का प्रशिक्षण दिया जा चुका है. सुरक्षित निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 4,900 से अधिक राजमिस्त्रियों को आपदा-प्रतिरोधी निर्माण तकनीकों में प्रशिक्षित किया गया है. विद्यालयों में नियमित मॉक ड्रिल, जागरूकता कार्यक्रम, प्रकृति-आधारित समाधान तथा हैम रेडियो प्रशिक्षण जैसे विशेष कोर्स संचालित किए जा रहे हैं. अधिकारियों को विभिन्न राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से क्षमता-विकास कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जा रहा है. केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किये गए हैं जिसके तहत लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग के 300 से अधिक अभियंताओं को सुरक्षित निर्माण, भूकंपीय रेट्रोफिटिंग और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण में प्रशिक्षित किया गया है. जिससे आपदा-प्रतिरोधी अवसंरचना को बढ़ावा मिल रहा है.

