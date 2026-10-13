नवरात्र विशेष: साल की चारों नवरात्र एक-दूसरे से कैसे हैं अलग? जानिए इनकी महत्ता और पूजा विधि
पढ़िए राज किशोर के संपादन के साथ संवाददाता प्रतिमा तिवारी की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 12:56 PM IST
वाराणसी: नवरात्र यानी शक्ति की उपासना का वो पावन पर्व, जिसमें पूरा देश मां भगवती की भक्ति में लीन हो जाता है. जब भी हम नवरात्र का नाम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में डांडिया, गरबा, भव्य पंडाल और घरों में होने वाली कलश स्थापना की तस्वीर सामने आती है. अमूमन हम और आप साल में दो ही नवरात्र के बारे में जानते हैं. एक चैत्र नवरात्र और दूसरा शारदीय नवरात्र, जिसे इस वक्त देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है.
एक साल में 4 नवरात्र: लेकिन सनातन धर्म में सिर्फ दो नहीं, बल्कि पूरे वर्ष में चार नवरात्र होते हैं. दो ऐसे नवरात्र हैं जिन्हें 'गुप्त नवरात्र' कहते हैं. जहां एक तरफ चैत्र और शारदीय नवरात्र में हम गृहस्थ लोग मां दुर्गा के नौ सौम्य रूपों की पूजा करते हैं, वहीं गुप्त नवरात्र में अघोरी, संत और साधक बंद कमरों और श्मशानों में 'दस महाविद्याओं' (जैसे मां काली, तारा) की अचूक तंत्र साधना करते हैं.
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा नया सत्र आरंभ होता है, तो सत्र के आरंभ होते ही उत्सव का विधान है. आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि शुरू होती है, जिसमें तंत्र की साधना होती है. जिसमें तांत्रिक प्रक्रियाओं की साधना विशिष्ट मंत्र का प्रयोग करते हैं. इन प्रयोगों को सार्थक करने के लिए जो तपस्वी है वह गुप्त नवरात्र में अपनी साधना करते हैं. तीसरी जो नवरात्र की प्रवृत्ति होती है वह अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से होते हैं. माघ शुक्ल प्रतिपदा से फिर गुप्त नवरात्र की शुरुआत होती है.-प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी, अध्यक्ष, ज्योतिष विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय
चैत्र नवरात्र: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन आदि शक्ति प्रकट हुई थी और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की थी और इस नवरात्र के अंत में रामनवमी का त्योहार भी मनाया जाता है. मुख्य रूप से इस समय को नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है.
आषाढ़ गुप्त नवरात्र: इस समय जो साधक होते हैं. तांत्रिक, संत वह माता दुर्गा के नौ रूपों के साथ 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से आराधना करते हैं और मंत्र की सिद्धि को प्राप्त करते हैं. इसलिए इसे गुप्त नवरात्र कहा जाता है.
शारदीय नवरात्र: यह नवरात्र उत्सव का प्रतीक है. कहा जाता है कि रावण दहन से पहले इसमें शक्ति पूजा की जाती है. यह बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है. कहते हैं की मां दुर्गा ने इसी समय महिषासुर का वध किया था और भगवान राम ने रावण से युद्ध जीतने के लिए इसी नवरात्र में मां दुर्गा की विशेष पूजा की थी. इसके समापन के अगले दिन विजयादशमी मनाई जाती है.
माघ गुप्त नवरात्र: इसमें नवरात्र के पांचवें दिन बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जाता है. इसमें भी साधक एकांत में तपस्या कर तंत्र साधना करते हैं और किसी एक मंत्र को साधने की कोशिश करते हैं और जगत कल्याण के लिए विशेष पूजा करते हैं.
चारों नवरात्र में पूजा का विधान: नवरात्र का अपना अलग महत्व है और पौराणिक शास्त्र अलग-अलग रूप से इसका वर्णन करते हैं. यदि आप देखेंगे सृष्टि का आरंभ चैत्र से मानते हैं. इस समय जो पूजन विधान है वह बेहद ही सामान्य और सात्विक तरीके से होता है. गर्मी भी रहती है जाड़े का अंत रहता है. प्रकृति में नया पुष्प पल्लव दिखता है. इसमें जई रोपते हैं और आगामी फसल का रूप देखते हैं कि आगामी जो फसल होगा और वह कैसा होगा. आषाढ़ की जो नवरात्र होती है वह गुप्त नवरात्र होती है. विशेष रूप से यदि आप देखे तो इसमें चातुर्मास भी आता है, तो जहां लोग बैठे हैं वहीं एकांत में ही साधना करते हैं. क्योंकि साधक को हमेशा एकांत स्थान चाहिए होता है, इसमें गृहस्थ बहुत सम्मिलित नहीं होता, क्योंकि इसमें पूजन विधि भी बेहद अलग है. इसमें किसी एक चीज पर निर्भर होकर साधक साधना करता है. इसके बाद जैसे ही शारद ऋतु शुरू होती है इसमें प्रकृति से हमारा संगत होता है तो हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, जिसमें अलग-अलग तरीके के फूल फल होते हैं. जिसे भगवान और माता को अर्पित किया जाता. यदि हम माघ शुक्ल प्रतिपदा के गुप्त नवरात्रि को देखें तो यह अत्यधिक शीतकाल में शुरू होता है. ऐसे में फिर सभी लोग एक गुप्त स्थान पर बैठकर के साधना करते हैं.
सभी नवरात्र में मंदिरों में इसी प्रकार की भीड़ होती है. कुछ गृहस्थ भी गुप्त नवरात्र में मां की आराधना करते हैं और व्यक्ति चाहे तो उसे समय भी घर में कलश स्थापना कर सकता है.- पंडित सुरेश तिवारी, महंत, काशी विशालाक्षी मंदिर
काल च्रक से है संबंध: यदि आप देखेंगे तो 1 साल में चार आवृत्ति है. तीन-तीन महीने का क्रम होता है, किसी में थोड़ा अंतर आ जा सकता है.आप ज्योतिष की बात करें तो,इसका संबंध कालचक्र सौर और चंद्र गणना से भी है. क्योंकि यदि आप देखेंगे तो सृष्टि का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है और चैत्र कृष्ण अमावस्या को इसकी पूर्णता होती है, तभी वर्ष चक्र पूरा होता है. इस वर्ष चक्र में हर तीन दिन राशि से चार केंद्र बनते हैं. यदि उनके दृष्टि से आप विचार करेंगे तो यह भी तीन मास पर पड़ने वाले नवरात्र हैं. वह चार भागों में पूरे वर्ष का प्रतिनिधित्व करती है. इसके साथ ही हर तीन महीने के बाद प्रकृति और ऋतु के समन्वय करने की जो परिकल्पना है वह इसे वैज्ञानिक बनाती है और ये हमारे शास्त्र पद्धति में वैज्ञानिकता को बताता है.
चैत्र और शारदीय नवरात्र सांसारिक सुख समृद्धि और आत्म शुद्धि के लिए है, तो वहीं माघ और आषाढ़ की गुप्त नवरात्र आध्यात्मिक ऊर्जा और कठिन सिद्धि के लिए बताई गई है. ऋतु के बदलने के साथ आने वाले यह चारों नवरात्र हमारे शरीर और मस्तिष्क दोनों को शुद्ध करने का अवसर देते हैं.
( डिस्कलेमर: ज्योतिषाचार्य और महंत से बातचीत पर आधारित रिपोर्ट)
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