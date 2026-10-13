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नवरात्र विशेष: साल की चारों नवरात्र एक-दूसरे से कैसे हैं अलग? जानिए इनकी महत्ता और पूजा विधि

वाराणसी: नवरात्र यानी शक्ति की उपासना का वो पावन पर्व, जिसमें पूरा देश मां भगवती की भक्ति में लीन हो जाता है. जब भी हम नवरात्र का नाम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में डांडिया, गरबा, भव्य पंडाल और घरों में होने वाली कलश स्थापना की तस्वीर सामने आती है. अमूमन हम और आप साल में दो ही नवरात्र के बारे में जानते हैं. एक चैत्र नवरात्र और दूसरा शारदीय नवरात्र, जिसे इस वक्त देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है.

एक साल में 4 नवरात्र: लेकिन सनातन धर्म में सिर्फ दो नहीं, बल्कि पूरे वर्ष में चार नवरात्र होते हैं. दो ऐसे नवरात्र हैं जिन्हें 'गुप्त नवरात्र' कहते हैं. जहां एक तरफ चैत्र और शारदीय नवरात्र में हम गृहस्थ लोग मां दुर्गा के नौ सौम्य रूपों की पूजा करते हैं, वहीं गुप्त नवरात्र में अघोरी, संत और साधक बंद कमरों और श्मशानों में 'दस महाविद्याओं' (जैसे मां काली, तारा) की अचूक तंत्र साधना करते हैं.

साल की चारों नवरात्र (Photo Credit: ETV Bharat)

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा नया सत्र आरंभ होता है, तो सत्र के आरंभ होते ही उत्सव का विधान है. आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि शुरू होती है, जिसमें तंत्र की साधना होती है. जिसमें तांत्रिक प्रक्रियाओं की साधना विशिष्ट मंत्र का प्रयोग करते हैं. इन प्रयोगों को सार्थक करने के लिए जो तपस्वी है वह गुप्त नवरात्र में अपनी साधना करते हैं. तीसरी जो नवरात्र की प्रवृत्ति होती है वह अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से होते हैं. माघ शुक्ल प्रतिपदा से फिर गुप्त नवरात्र की शुरुआत होती है.-प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी, अध्यक्ष, ज्योतिष विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय

चैत्र नवरात्र: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन आदि शक्ति प्रकट हुई थी और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की थी और इस नवरात्र के अंत में रामनवमी का त्योहार भी मनाया जाता है. मुख्य रूप से इस समय को नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है.



जानिए इनकी महत्ता और पूजा विधि (Photo Credit: ETV Bharat)





आषाढ़ गुप्त नवरात्र: इस समय जो साधक होते हैं. तांत्रिक, संत वह माता दुर्गा के नौ रूपों के साथ 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से आराधना करते हैं और मंत्र की सिद्धि को प्राप्त करते हैं. इसलिए इसे गुप्त नवरात्र कहा जाता है.

जानिए इनकी महत्ता और पूजा विधि (Photo Credit: ETV Bharat)



शारदीय नवरात्र: यह नवरात्र उत्सव का प्रतीक है. कहा जाता है कि रावण दहन से पहले इसमें शक्ति पूजा की जाती है. यह बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है. कहते हैं की मां दुर्गा ने इसी समय महिषासुर का वध किया था और भगवान राम ने रावण से युद्ध जीतने के लिए इसी नवरात्र में मां दुर्गा की विशेष पूजा की थी. इसके समापन के अगले दिन विजयादशमी मनाई जाती है.

जानिए इनकी महत्ता और पूजा विधि (Photo Credit: ETV Bharat)





माघ गुप्त नवरात्र: इसमें नवरात्र के पांचवें दिन बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जाता है. इसमें भी साधक एकांत में तपस्या कर तंत्र साधना करते हैं और किसी एक मंत्र को साधने की कोशिश करते हैं और जगत कल्याण के लिए विशेष पूजा करते हैं.

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चारों नवरात्र में पूजा का विधान: नवरात्र का अपना अलग महत्व है और पौराणिक शास्त्र अलग-अलग रूप से इसका वर्णन करते हैं. यदि आप देखेंगे सृष्टि का आरंभ चैत्र से मानते हैं. इस समय जो पूजन विधान है वह बेहद ही सामान्य और सात्विक तरीके से होता है. गर्मी भी रहती है जाड़े का अंत रहता है. प्रकृति में नया पुष्प पल्लव दिखता है. इसमें जई रोपते हैं और आगामी फसल का रूप देखते हैं कि आगामी जो फसल होगा और वह कैसा होगा. आषाढ़ की जो नवरात्र होती है वह गुप्त नवरात्र होती है. विशेष रूप से यदि आप देखे तो इसमें चातुर्मास भी आता है, तो जहां लोग बैठे हैं वहीं एकांत में ही साधना करते हैं. क्योंकि साधक को हमेशा एकांत स्थान चाहिए होता है, इसमें गृहस्थ बहुत सम्मिलित नहीं होता, क्योंकि इसमें पूजन विधि भी बेहद अलग है. इसमें किसी एक चीज पर निर्भर होकर साधक साधना करता है. इसके बाद जैसे ही शारद ऋतु शुरू होती है इसमें प्रकृति से हमारा संगत होता है तो हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, जिसमें अलग-अलग तरीके के फूल फल होते हैं. जिसे भगवान और माता को अर्पित किया जाता. यदि हम माघ शुक्ल प्रतिपदा के गुप्त नवरात्रि को देखें तो यह अत्यधिक शीतकाल में शुरू होता है. ऐसे में फिर सभी लोग एक गुप्त स्थान पर बैठकर के साधना करते हैं.