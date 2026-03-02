ETV Bharat / state

इस गर्मी नहीं होगी पानी की परेशानी, शहरी क्षेत्र जितना मर्ज एरिया में पानी देने की तैयारी

धर्मशाला: कांगड़ा जिले में इस गर्मी पानी की परेशानी दूर करने की कवायद तेज हो गई है. नगर निगम धर्मशाला के शहरी क्षेत्र की तर्ज पर मर्ज एरिया में पेयजल सप्लाई की जल शक्ति विभाग ने कवायद शुरू कर दी है. शहरी क्षेत्र में 135 लीटर पानी प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति, जबकि मर्ज एरिया में 70 लीटर पानी प्रति दिन प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है. मर्ज एरिया को शहरी क्षेत्र की तर्ज पर 135 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जल शक्ति विभाग ने 125 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार की है, जिसे स्वीकृत करवाने के लिए विभाग प्रयासरत है.

जल शक्ति विभाग ने तैयार की है ₹125 करोड़ की DPR

जल शक्ति विभाग धर्मशाला जोन के मुख्य अभियंता दीपक गर्ग ने कहा कि, धर्मशाला नगर परिषद का पुराना क्षेत्र जिसमें वार्ड एक से आठ तक आते हैं, वहां 135 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जा रहा है. वहीं, नगर निगम में मर्ज किए गए अन्य वार्डों में ग्रामीण क्षेत्रों के नियमानुसार 70 लीटर पानी प्रति व्यक्ति की मुहैया करवाया जा रहा है. इसके लिए विभाग प्रयासरत है कि नगर निगम के मर्ज एरिया में भी ग्रामीण नियमों के बजाय शहरी क्षेत्र के नियमों अनुसार 135 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से मुहैया करवाया जा सके.