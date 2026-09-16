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प्रधानमंत्री आवास योजना: तीन साल में हिमाचल में 87,710 घरों को मिली मंजूरी

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के दौरान प्रदेश के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सदन में जानकारी दी है.

Pradhan Mantri Awaas Yojana
प्रधानमंत्री आवास योजना (Canva)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 11:08 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में 31 जुलाई, 2026 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास स्वीकृत किए गए हैं. कांगड़ा जिले के जसवां परागपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ने हाल में संपन्न हुए हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र में ग्रामीण विकास विभाग से सवाल पूछा. इस तारांकित सवाल पर 2 सितंबर को प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग मंत्री अनिरुद्ध सिंह के पास है, लिहाजा उनकी ओर से सदन में जवाब दिया गया.

हिमाचल में तीन साल में 87,710 आवास स्वीकृत

हिमाचल सरकार की ओर से सदन में दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में 31 जुलाई 2026 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रदेश कुल 87,710 आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है. इनमें सबसे अधिक कांगड़ा जिले में 22,604 आवास स्वीकृत किए गए हैं. इसके बाद चंबा जिले में 19,483 आवास स्वीकृत किए गए हैं.

2024-25 में सबसे अधिक आवासों को मिली मंजूरी

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में साल 2024-25 के दौरान सबसे अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है. आंकड़ों के मुताबिक, 2024-25 के दौरान प्रदेश में 68,956 आवास स्वीकृत किए गए. वहीं, साल 2023-24 में 12,818 और 2025-26 में 5,936 आवास स्वीकृत किए गए हैं.

जिलास्वीकृत आवासों की संख्या
2023-24 2024-252025-26
बिलासपुर 1871249213
चंबा1072169311480
हमीरपुर 5381837172
कांगड़ा1718198071079
किन्नौर2 62 0
कुल्लू 636 2035 457
लाहौल स्पीति 5 22 4
मंडी 2271 12066 1091
शिमला 3231 2682 520
सिरमौर 1383 8191 179
सोलन 875 1263 259
ऊना 874 2596 482
कुल 12,818 68,956 5,936

सबसे अधिक और सबसे कम आवास

सदन में दी गई जानकारी के मुताबिक, पिछले तीन वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हिमाचल के कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 22,604 आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि लाहौल स्पीति जिले में सबसे कम 31 आवासों की स्वीकृति मिली है. आंकड़ों के अनुसार, बिलासपुर जिले में 1649 आवासों को स्वीकृति मिली है. इसके अलावा चंबा जिले में 19,483, हमीरपुर जिले में 2,547, किन्नौर जिले में 64, कुल्लू जिले में 3128, मंडी जिले में 15428, शिमला जिले में 6433, सिरमौर जिले में 9753, सोलन जिले में 2397 और ऊना जिले में 3952 आवासों की स्वीकृति मिली है.

जिला

कुल स्वीकृत आवासों की संख्या

(31 जुलाई 2026 तक)

बिलासपुर 1,649
चंबा19,483
हमीरपुर2,547
कांगड़ा22,604
किन्नौर 64
कुल्लू3,128
लाहौल स्पीति31
मंडी15,428
शिमला 6,433
सिरमौर9,753
सोलन2,397
ऊना3,952
कुल87,710

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