प्रधानमंत्री आवास योजना: तीन साल में हिमाचल में 87,710 घरों को मिली मंजूरी
हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के दौरान प्रदेश के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सदन में जानकारी दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 11:08 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में 31 जुलाई, 2026 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास स्वीकृत किए गए हैं. कांगड़ा जिले के जसवां परागपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ने हाल में संपन्न हुए हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र में ग्रामीण विकास विभाग से सवाल पूछा. इस तारांकित सवाल पर 2 सितंबर को प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग मंत्री अनिरुद्ध सिंह के पास है, लिहाजा उनकी ओर से सदन में जवाब दिया गया.
हिमाचल में तीन साल में 87,710 आवास स्वीकृत
हिमाचल सरकार की ओर से सदन में दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में 31 जुलाई 2026 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रदेश कुल 87,710 आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है. इनमें सबसे अधिक कांगड़ा जिले में 22,604 आवास स्वीकृत किए गए हैं. इसके बाद चंबा जिले में 19,483 आवास स्वीकृत किए गए हैं.
2024-25 में सबसे अधिक आवासों को मिली मंजूरी
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में साल 2024-25 के दौरान सबसे अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है. आंकड़ों के मुताबिक, 2024-25 के दौरान प्रदेश में 68,956 आवास स्वीकृत किए गए. वहीं, साल 2023-24 में 12,818 और 2025-26 में 5,936 आवास स्वीकृत किए गए हैं.
|जिला
|स्वीकृत आवासों की संख्या
|2023-24
|2024-25
|2025-26
|बिलासपुर
|187
|1249
|213
|चंबा
|1072
|16931
|1480
|हमीरपुर
|538
|1837
|172
|कांगड़ा
|1718
|19807
|1079
|किन्नौर
|2
|62
|0
|कुल्लू
|636
|2035
|457
|लाहौल स्पीति
|5
|22
|4
|मंडी
|2271
|12066
|1091
|शिमला
|3231
|2682
|520
|सिरमौर
|1383
|8191
|179
|सोलन
|875
|1263
|259
|ऊना
|874
|2596
|482
|कुल
|12,818
|68,956
|5,936
सबसे अधिक और सबसे कम आवास
सदन में दी गई जानकारी के मुताबिक, पिछले तीन वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हिमाचल के कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 22,604 आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि लाहौल स्पीति जिले में सबसे कम 31 आवासों की स्वीकृति मिली है. आंकड़ों के अनुसार, बिलासपुर जिले में 1649 आवासों को स्वीकृति मिली है. इसके अलावा चंबा जिले में 19,483, हमीरपुर जिले में 2,547, किन्नौर जिले में 64, कुल्लू जिले में 3128, मंडी जिले में 15428, शिमला जिले में 6433, सिरमौर जिले में 9753, सोलन जिले में 2397 और ऊना जिले में 3952 आवासों की स्वीकृति मिली है.
|जिला
कुल स्वीकृत आवासों की संख्या
(31 जुलाई 2026 तक)
|बिलासपुर
|1,649
|चंबा
|19,483
|हमीरपुर
|2,547
|कांगड़ा
|22,604
|किन्नौर
|64
|कुल्लू
|3,128
|लाहौल स्पीति
|31
|मंडी
|15,428
|शिमला
|6,433
|सिरमौर
|9,753
|सोलन
|2,397
|ऊना
|3,952
|कुल
|87,710
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