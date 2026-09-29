हेल्दी हार्ट के लिए कितने घंटे की नींद बेहद जरूरी है?, डॉक्टरों ने क्या चिंता जताई
विश्व हृदय दिवस के मौके पर पेश है गोरखपुर संवाददाता मुकेश पांडेय की खास रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 8:49 AM IST|
Updated : September 29, 2026 at 8:55 AM IST
गोरखपुर : हर वर्ष की तरह आज 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जा रहा है. आज हृदय को स्वस्थ रखने और लोग इसकी चपेट में न आएं उसको लेकर चर्चा खूब होगी. इस बेहद खास मौके पर हार्ट अटैक के खतरे को लेकर खास बातों से आपको रूबरू कराएंगे. बताएंगे कि पिछले कुछ वर्षों में हार्ट अटैक की बढ़ रही घटनाएं कम उम्र के लोगों को कैसे अपनी चपेट में ले रही हैं. साथ ही डॉक्टरों की खास सलाह से भी आपको रूबरू कराएंगे.
हार्ट अटैक में तीन कारण बेहद अहम
ईटीवी भारत ने गोरखपुर एम्स में मौजूद फॉरेंसिक मेडिसिन और हृदय रोग विशेषज्ञों से खास बातचीत की. विशेषज्ञों ने कहा है कि, हार्ट अटैक के मुख्य रूप से तीन कारण हैं स्ट्रेस (तनाव), अनहेल्दी फूड्स( स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थ) और लाइफस्टाइल. इस पर हमें नियंत्रण और अनुपालन करने से हृदय रोग और अचानक हार्ट अटैक की बढ़ रही समस्या से बचा जा सकता है.
कार्डियोलॉजी विशेषज्ञ क्या बोले
हृदय रोग विशेषज्ञ और BHU वाराणसी से डीएम कार्डियोलॉजी डॉ धनंजय मिश्रा कहते हैं कि मौजूदा दौर की जिंदगी में लोग स्ट्रेस, अनहेल्दी फूड्स और बेतरतीब लाइफस्टाइल जो अपना रहे हैं वह उनके हृदय के लिए घातक हो रहा है. उन्होंने कहा कि हृदय को स्वस्थ रखने के लिए जो ताजा तरीन नई रिसर्च सामने आई है वह यह कहती है कि किसी भी मनुष्य और महिला को कम से कम 7 घंटे की हर हाल में नींद लेनी चाहिए. इससे कम नींद 200% हार्ट अटैक के रिस्क की तरफ ले जाती है.
नई रिपोर्ट ने पुराने दावे को खारिज किया
उन्होंने कहा कि पहले की रिपोर्ट कहती थी कि पुरुष दो पैक तक शराब पी सकते हैं. महिलाओं के लिए वह भी वर्जित था. लेकिन अब नई रिपोर्ट इस पर पूरी तरह प्रतिबंध की बात करती है. उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में जब खान पान और लाइफस्टाइल में काफी परिवर्तन हुआ है तो 30 साल की उम्र के बाद लोगों को अपनी लिपिड प्रोफाइल की जांच जरूर करनी चाहिए. इसके बढ़ने की स्थिति में नजदीकी विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लेकर उचित दावों के माध्यम से आप अपने हार्ड को सुरक्षित कर सकते हैं.
फॉरेंसिक मेडिसिन की उपयोगिता
गोरखपुर एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ मनोज भाऊ साहेब परचाके बताते हैं कि हार्ट अटैक की ताजा घटनाओं में फॉरेंसिक मेडिसिन, जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया का मूल विषय है वह यह पता लगती है कि आखिर में हार्ट अटैक आया कैसे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद फिर विशेषज्ञों में यह चर्चा हार्ट अटैक की प्रक्रिया के बचाव को लेकर की जाती है. हृदय रोग विशेषज्ञों के साथ मिलकर तकनीक और मेडिसिन विकसित करने पर बात होती है. जिससे इस तरह के खतरे को रोका जा सके. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश के अधिकांश हिस्सों में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया खासकर हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज जैसी घटना में "वर्चुअल ऑटोप्सी" जैसी तकनीक को अपनाकर किया जा सकता है. इसमें बिना चीर- फाड़ के मृत्यु के कारण की जांच की जाती है.
बच्चों की आर्टिलरी ब्लॉक मिली
यह प्रक्रिया फिलहाल दिल्ली एम्स, ऋषिकेश और शिलांग में उपलब्ध है. उन्होंने यह भी बताया कि मौजूदा समय में जो कम आयु के 12 से लेकर 22 साल तक के बच्चे हार्ट अटैक के शिकार हुए हैं, जिनका परीक्षण उन्होंने पोस्टमार्टम में किया जिसमें पाया गया कि आर्टिलरी काफी ब्लॉक हो चुकी थी. इसमें माना जा रहा है कि तनाव और लाइफस्टाइल बड़ा कारण हो सकता है.
आयुर्वेद क्या कहता है
हार्ट अटैक के संबंध में आयुर्वेद के चिकित्सक डॉ. अजीत नारायण मिश्रा कहते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली में हृदय रोग तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सही दिनचर्या, योग, प्राणायाम और आयुर्वेद से हृदय को स्वस्थ रखा जा सकता हैं. डॉ. मिश्रा ने हृदय के अच्छे स्वास्थ्य के लिए छ: स्लोगन को आमजन के लिए तैयार किया है जिससे लोग जागरूक हों.
- हर धड़कन बहुमूल्य है इसकी करिए देख-रेख
- धूम्र मद्य बहु घृत वसा हृदय को ये देते क्लेश
- जागो ब्रह्म मुहूर्त में प्राणायाम से लाभ विशेष
- हृदय रघुराई बसें रखो विचार पवित्र
- गिरिवर हृदय की व्यथा बोझ न रखो भारी
अर्जुन उत्तम औषधि हृदय रखे बलकारी
उन्होंने बताया कि धूम्रपान, मद्यपान, अत्यधिक घी-तेल, तनाव और अनियमित दिनचर्या हृदय के मुख्य शत्रु हैं. ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, तनाव मुक्त जीवन और नियमित जांच से हृदय को स्वस्थ रखा जा सकता है. आयुर्वेद में अर्जुन की छाल हृदय के लिए अत्यंत लाभकारी मानी गई है.
आंकड़े डरावने लेकिन सचेत भी करते
सरकारी और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल हृदय रोग (कार्डियोवैस्कुलर डिजीज) और दिल के दौरों के कारण लगभग 25 से 28.6 लाख (2.5 से 2.86 मिलियन) लोगों की मौत होती है. जो देश में होने वाली कुल मौतों में से लगभग एक तिहाई (यानी 31% तक) मौतें अकेले दिल की बीमारियों की वजह से होती हैं. हार्ट के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं. करीब 5 करोड़ मरीज देश में हैं ऐसा आंकड़ा सरकारी हैं लेकिन डॉक्टर सिर्फ 4 हजार हैं जबकि जरूरत 88 हजार की है.
कब से मनाया जा रहा विश्व ह्रदय दिवस
हृदय दिवस को मनाने की घोषणा वर्ष 1999 में World Heart Federation (विश्व हृदय महासंघ) ने World Health Organization (डब्ल्यूएचओ) के सहयोग से की थी. इसकी परिकल्पना डब्ल्यूएचएफ के तत्कालीन अध्यक्ष एंटोनी बेयस डी लूना ने की थी. दुनिया का पहला विश्व हृदय दिवस 24 सितंबर 2000 को मनाया गया था. शुरुआत में यह हर साल सितंबर महीने के आखिरी रविवार को मनाया जाता था जो बाद में वर्ष 2011- 2012 के दौरान हर साल 29 सितंबर को मनाने का निर्णय लिया गया.
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