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तीन सालों में कितने विद्यालयों का राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए हुआ चयन, सरकार ने दी जानकारी

राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल ( ETV Bharat GFX )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कितने विद्यालयों का राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए चयन हुआ. इसको लेकर भाजपा विधायक रणधीर शर्मा, बिक्रम सिंह और मलेंद्र राजन ने मानसून सत्र के दौरान सरकार से सवाल पूछा. जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया. राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल गौरतलब है कि मानसून सत्र के दौरान सदन में तारांकित प्रश्न संख्या 4765 के तहत भाजपा विधायक रणधीर शर्मा, बिक्रम सिंह और मलेंद्र राजन ने सरकार से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के बारे में जानकारी मांगी. भाजपा विधायकों ने सरकार से पूछा कि तीन सालों 1 अगस्त को 2026 तक प्रदेश में कितने स्कूलों का चयन राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए किया गया. इन स्कूलों का वर्षवार, जिलावार, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार एवं विद्यालयवार ब्यौरा मांगा. साथ, प्रत्येक विद्यालय के चयन के आधार/मापदंड, स्वीकृत लागत, केंद्र/राज्य अंशदान, व्यय धनराशि और निर्माण/उन्नयन एवं संचालन किया गया, इसकी अद्यतन स्थिति का भी ब्यौरा मांगा. विपक्ष की ओर से प्रत्येक विद्यालय में भवन, स्मार्ट कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं, छात्रावास एवं अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की स्थिति और उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं का विद्यालयवार ब्यौरा मांगा गया. विद्यालयवार निविदा संख्या/तिथि, चयनित कार्यदायी एजेंसी, कार्य आरंभ/निर्धारित पूर्णता तिथि और वर्तमान भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का ब्यौरा दें, लंबित कार्यों के कारण एवं संभावित पूर्णता तिथि क्या है? इंदौरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत चयनित/प्रस्तावित राजीव गांधी डे-बोर्डिंग विद्यालयों को पूर्ण करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों, उपलब्ध धनराशि एवं समय-सीमा का ब्यौरा दें?