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तीन सालों में कितने विद्यालयों का राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए हुआ चयन, सरकार ने दी जानकारी

मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल को लेकर सरकार से सवाल पूछे.

Rajiv Gandhi Day Boarding School
राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 3:12 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में कितने विद्यालयों का राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए चयन हुआ. इसको लेकर भाजपा विधायक रणधीर शर्मा, बिक्रम सिंह और मलेंद्र राजन ने मानसून सत्र के दौरान सरकार से सवाल पूछा. जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया.

राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल

गौरतलब है कि मानसून सत्र के दौरान सदन में तारांकित प्रश्न संख्या 4765 के तहत भाजपा विधायक रणधीर शर्मा, बिक्रम सिंह और मलेंद्र राजन ने सरकार से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के बारे में जानकारी मांगी. भाजपा विधायकों ने सरकार से पूछा कि तीन सालों 1 अगस्त को 2026 तक प्रदेश में कितने स्कूलों का चयन राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए किया गया. इन स्कूलों का वर्षवार, जिलावार, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार एवं विद्यालयवार ब्यौरा मांगा. साथ, प्रत्येक विद्यालय के चयन के आधार/मापदंड, स्वीकृत लागत, केंद्र/राज्य अंशदान, व्यय धनराशि और निर्माण/उन्नयन एवं संचालन किया गया, इसकी अद्यतन स्थिति का भी ब्यौरा मांगा.

विपक्ष की ओर से प्रत्येक विद्यालय में भवन, स्मार्ट कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं, छात्रावास एवं अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की स्थिति और उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं का विद्यालयवार ब्यौरा मांगा गया. विद्यालयवार निविदा संख्या/तिथि, चयनित कार्यदायी एजेंसी, कार्य आरंभ/निर्धारित पूर्णता तिथि और वर्तमान भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का ब्यौरा दें, लंबित कार्यों के कारण एवं संभावित पूर्णता तिथि क्या है? इंदौरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत चयनित/प्रस्तावित राजीव गांधी डे-बोर्डिंग विद्यालयों को पूर्ण करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों, उपलब्ध धनराशि एवं समय-सीमा का ब्यौरा दें?

इन सवालों का सरकार की ओर से जवाब दिया गया. सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में दिनांक 01-08-2026 तक प्रदेश में 38 विधान सभा क्षेत्रों में 44 नए राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल बनाने के लिए एकमुश्त प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति प्रदान की गई थी. वर्ष 2026 में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में प्रशासनिक व व्यय स्वीकृति के बांद निर्माण कार्य शुरु हाे चुका है, केवल उन्ही विधानसभा क्षेत्रों में नए डे-बाेर्डिंग विद्यालय बनाए जाएंगे. अतः ऐसे 11 विधानसभा क्षेंत्रों में 11 स्थानों पर डे-बोर्डिंग स्कूलों का कार्य निर्माणाधीन है.

पहलें चरण में सरकार द्वारा वर्ष 2026 में जिन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ था. उन विधानसभा क्षेत्रों में मौजूदा चिन्हित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं का राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल के तौर पर अपग्रेडेशन (स्तरोन्नत) करने का फैसला लिया गया. जिसके अनुसार दिनांक 05-06-2026 और 30-07-2026 को 27 विधानसभा क्षेत्रों में 30 मौजूदा चिन्हित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं को राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल के तौर पर स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई.

सरकार द्वारा 38 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 44 स्कूलों/स्थानों में राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल के निर्माण/जीर्णोद्धार के लिए प्रशासनिक व व्यय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसका वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार से है. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र इंदौरा में राजीव गांधी गवर्नमेंट माॅडल डे बोर्डिंग स्कूल निर्माण के लिए सरकार द्वारा दिनांक 26-09-2025 को 5.00 करोड़ (पांच करोड़ रूपये) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं एक करोड़ की व्यय स्वीकृति प्रदान की गई थी. एक करोड़ रूपये की राशि कार्यकारी ऐजेंसी अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग मंडल इंदौरा को जारी कर दी गई थी.

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