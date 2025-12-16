ETV Bharat / state

हिमाचल में अवैध कब्जे हटाने से कितने परिवार हो रहे प्रभावित? इस जिले में प्रभावितों का आंकड़ा जीरो

हिमाचल में हाईकोर्ट ने सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाने के आदेश जारी किए हैं, जिससे कई परिवार प्रभावित हो रहे हैं.

हिमाचल विधानसभा (File Photo)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 12:27 PM IST

Updated : December 16, 2025 at 12:39 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 5 अगस्त 2025 को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे छुड़वाने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के इस फैसले से प्रदेश भर में 1 लाख 24 हजार 780 परिवार प्रभावित हो रहे हैं. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने झंडूता विधायक जीत राम कटवाल के पूछे गए सवाल के जवाब में दी.

मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन में जानकारी रखी की हाईकोर्ट के सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हटाने के फैसले से 1,24,780 परिवार प्रभावित हो रहे हैं. हाईकोर्ट के इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है. जिसके तहत विशेष अनुमति याचिका दायर किए जाने की प्रक्रिया प्रगति पर है. ऐसे में मौजूदा समय में प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास एवं राहत के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है.

किस जिले में कितने प्रभावित ?

राजस्व मंत्री ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा 37,956 परिवार प्रभावित हो रहे हैं. इसके अलावा शिमला में 22,092 परिवार, मंडी में 20,617, ऊना में 10,365, चंबा में 8,998, हमीरपुर में 8,992, बिलासपुर में 7,212, किन्नौर में 4,767, कुल्लू में 3228, सिरमौर में 483 और सोलन में 70 परिवार प्रभावित हो रहे हैं. जबकि लाहौल-स्पीति में इस फैसले से कोई भी परिवार प्रभावित नहीं हो रहा है.

जिला प्रभावित परिवार
कांगड़ा37,956
शिमला22,092
मंडी20,617
ऊना 10,365
चंबा 8,998
हमीरपुर 8,992
बिलासपुर 7,212
किन्नौर 4,767
कुल्लू 3228
सिरमौर483
सोलन 70
लाहौल-स्पीति0
कुल1,24,780

क्या था सवाल ?

धर्मशाला के तपोवन में 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में झंडुता विधायक जीत राम कटवाल ने सरकार से सवाल किया था कि हिमाचल हाईकोर्ट के 5 अगस्त 2025 के फैसले से सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों से प्रदेश में कितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं. बेघर हो रहे इन परिवारों के लिए सरकार द्वारा कोई पॉलिसी बनाई जा रही है या नहीं. जिसका जवाब हिमाचल सरकार के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दिया.

