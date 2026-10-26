हिमाचल में कौन-कौन से और कितने मेले आयोजित किए जाते हैं? कितना धनराशि देती है सरकार?
अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा उत्सव और मेला है, इसमें देश-विदेश के कलाकार शामिल होते हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 10:38 AM IST
शिमला: हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के दौरान श्री नैनादेवी जी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रणधीर शर्मा ने भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग से प्रदेश में मेलों के आयोजन को लेकर तारांकित प्रश्न किया. साथ ही सवाल किया गया कि क्या इन मेले के आयोजन को लेकर प्रदेश सरकार धनराशि प्रदान करती है. चूंकि, संबंधित विभाग हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के पास है, ऐसे में उनके द्वारा सदन में बताया गया कि प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय एवं जिला स्तर के कुल 123 मेले लगते हैं. इन मेलों के आयोजन के लिए प्रदेश सरकार धनराशि भी प्रदान करती है.
हिमाचल में कितने तरह के मेले?
भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के अनुसार, प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय चार तरह के मेलों का आयोजन होता है. अंतरराष्ट्रीय मेले के लिए प्रदेश सरकार 5 लाख रुपए धन राशि प्रदान करती है. इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर के मेलों के लिए तीन लाख रुपए, राज्य स्तरीय मेलों के लिए डेढ़ लाख रुपए और जिला स्तरीय मेलों के लिए 50 हजार रुपए प्रदान करती है.
अंतरराष्ट्रीय स्तरीय मेला
भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के मुताबिक, प्रदेश में चार अंतरराष्ट्रीय स्तर के मेले का आयोजन होता है. सिरमौर जिले के श्री रेणुका उपमंडल में रेणुका उत्सव का आयोजन किया जाता है. इसके अलावा कुल्लू के ढालपुर मैदान में अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का आयोजन किया जाता है. जिला मुख्यालय मंडी में अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि मोहात्सव का आयोजन किया जाता है. इसके अलावा चंबा के चौगान मैदान में मिंजर मेले का आयोजन किया जाता है.
राष्ट्रीय स्तरीय मेला
भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के अनुसार, प्रदेश में सात राष्ट्रीय स्तरीय मेले का आयोजन होता है. शिमला के रिज मैदान पर ग्रीमोत्सव का आयोजन होता है. रामपुर में लवी मेले का आयोजन होता है. मनाली के मनु रंगशाला में विंटर कार्निवल, हमीरपुर के सुजानपुर में होली सुजानपुर उत्सव, बिलासपुर के लुहणू मैदान में नलवाड़ी बिलासपुर और सोलन के ठोडो मेदान में शुलिनी मेले का आयोजन होता है.
|मेलों का स्तर
|मेलों के आयोजन के लिए धनराशि
|अंतरराष्ट्रीय स्तरीय
|पांच लाख रुपए
|राष्ट्रीय स्तरीय
|तीन लाख रुपए
|राज्य स्तरीय
|एक लाख पचास हजार रुपए
|जिला स्तरीय
|पचास हजार रुपए
राज्यस्तीय मेले
भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के मुताबिक, प्रदेश में 31 राज्यस्तरीय मेले के आयोजन होता है. जिसमें कांगड़ा जिले के कालेश्वर में वैसाखी मेला, कांगड़ा जिले के धर्मशाला में ग्रीष्मोत्सव, कांगड़ा जिले में लोहड़ी मेला परागपुर, कागड़ा जिले के बैजनाथ में शिवरात्रि महोत्सव, कांगड़ा जिले के पालमपुर ग्राउंड में होली पालमपुर, कांगड़ा जिले के नूरपुर में जन्माष्टमी मेला, कांगड़ा जिले में छिंज मेला, कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर में दशहरा उत्सव, कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां में लिदबड़ मेला, कांगड़ा जिले के इंदौरा में शिवरात्रि मेला, शिमला जिले में रोहड़ी मेला, मंडी जिले में नलवाड़ मेला, मंडी जिले में छेश्चु मेला, मंडी जिले में श्री सुकेत देवता मेले का आयोजन किया जाता है.
इसके अलावा, मेला जोगिंदरनगर, हमीरपुरपुर उत्सव, हमीरपुर के नादौन में व्यास उत्सव (आरती), सिरमौर जिले का वामन द्दादशी मेला, सिरमौर जिले का यमुना शरद महोत्सव, वैसाखी मेला राजगढ़, सोलन जिले के अर्की का सायरक मेला, ऊना जिले का सोमभद्रा महोत्सव, ऊना जिले का हरोली महोत्सव, बिलासपुर जिले का ग्रीष्मोत्सव घुमारवीं का आयोजन किया जाता है.
इसके साथ ही प्रदेश में 7 राज्यस्तरीय जनजातीय मेले/उत्सव का आय़ोजन किया जाता है. लादरचा उत्सव, लाहौल स्पीति के केलांग में जनजतीय उत्सव, लाहौल स्पीति के त्रिलोकीनाथ में पोरी उत्सव, किन्नौर जिले के रिकांगपिओ में जनजातीय उत्सव, रारंग में गुरू साड, ज्ञास मेले, चंबा जिले के भरमौर में मणिमहेश यात्रा और चंबा जिले में शिव शक्ति जातर छतराड़ी मेले का आयोजन किया जाता है.
प्रदेश में जिला स्तरीय मेलों की संख्या
भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के अनुसार, प्रदेश में 81 जिला स्ततीय मेलों का आयोजन किया जाता है. इनमें पांच जिला स्तरीय जनजातीय मेले भी शामिल हैं. इन मेलों में वैसाखी मेला, नलवाड़ी मेला, होली मेला, इंदौरा उत्सव, किसान मेला, पराशर मेला, श्री शीतला माता मेला, तत्तापानी मकर संक्रांति मेला समेत कई मेलों का आयोजन किया जाता है. जिला स्तरीय मेलों के आयोजन के लिए भी प्रदेश सरकार धनराशि प्रादन करती है.
हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला
हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय उत्सव और मेला अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा है. इस उत्सव का आयोजन ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में हर साल दशहरा के बाद होता है. इसमें देश-विदेश के कलाकार शामिल होते हैं. इस उत्सव में लाखों लोग भगवान रघुनाथ का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं.
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