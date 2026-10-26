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हिमाचल में कौन-कौन से और कितने मेले आयोजित किए जाते हैं? कितना धनराशि देती है सरकार?

हिमाचल में कौन-कौन से और कितने मेले? ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के दौरान श्री नैनादेवी जी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रणधीर शर्मा ने भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग से प्रदेश में मेलों के आयोजन को लेकर तारांकित प्रश्न किया. साथ ही सवाल किया गया कि क्या इन मेले के आयोजन को लेकर प्रदेश सरकार धनराशि प्रदान करती है. चूंकि, संबंधित विभाग हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के पास है, ऐसे में उनके द्वारा सदन में बताया गया कि प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय एवं जिला स्तर के कुल 123 मेले लगते हैं. इन मेलों के आयोजन के लिए प्रदेश सरकार धनराशि भी प्रदान करती है.

हिमाचल में कितने तरह के मेले? भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के अनुसार, प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय चार तरह के मेलों का आयोजन होता है. अंतरराष्ट्रीय मेले के लिए प्रदेश सरकार 5 लाख रुपए धन राशि प्रदान करती है. इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर के मेलों के लिए तीन लाख रुपए, राज्य स्तरीय मेलों के लिए डेढ़ लाख रुपए और जिला स्तरीय मेलों के लिए 50 हजार रुपए प्रदान करती है.