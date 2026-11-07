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इस दिवाली कितने दीए जलाएं? भूलकर भी ना करें ये गलतियां, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करें ये काम

Diwali 2026 ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: ​दीपावली का पावन पर्व अंधकार पर प्रकाश, निराशा पर आशा और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है. इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है, ताकि घर में सुख, शांति, वैभव और धन-धान्य का वास हो सके. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहां एक ओर सही विधि-विधान से किया गया पूजन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है, वहीं कुछ छोटी-सी असावधानियां और गलत तरीके से किया गया पूजन अनजाने में घर की सुख-शांति और आर्थिक उन्नति में भारी बाधा बन सकता है.

दिवाली पर कितने दीपक जलाने चाहिए? कुरुक्षेत्र के पंडित पवन शर्मा तीर्थ पुरोहित ने बताया '​दिवाली के दिन दीपकों की संख्या का विशेष धार्मिक महत्व होता है. इस दिन घर में कम से कम एक बड़ा मुख्य दीपक (अखंड दीया) और कई अन्य मिट्टी के दीये जलाए जाने चाहिए. आमतौर पर लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार 11, 21, 51 या 101 दीये जलाते हैं. इसके अलावा, कुछ विशेष स्थानों पर दीये रखना बहुत शुभ माना जाता है.​'

मुख्य द्वार: घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ दीये जलाने से नकारात्मक ऊर्जा बाहर रहती है और सकारात्मकता का प्रवेश होता है.​

घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ दीये जलाने से नकारात्मक ऊर्जा बाहर रहती है और सकारात्मकता का प्रवेश होता है.​ पूजा स्थल: मंदिर और लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाना अनिवार्य है.​

मंदिर और लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाना अनिवार्य है.​ तुलसी का पौधा: तुलसी के पास एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है.

तुलसी के पास एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है. ​घर के कोने: घर के अंधेरे कोनों, रसोई, और बालकनी में भी दीये रखने से वास्तु दोष दूर होते हैं. छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी: पंडित पवन शर्मा तीर्थ पुरोहित ने बताया '​सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात स्वच्छता की है. मां लक्ष्मी का आगमन उसी घर में होता है, जो पूरी तरह स्वच्छ और पवित्र होता है. यदि दीपावली की रात घर के मुख्य द्वार पर गंदगी रखी जाए, घर के कोनों में अंधेरा छोड़ा जाए या मुख्य द्वार को पूरी तरह बंद कर दिया जाए, तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है. मान्यता है कि इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर वापस लौट जाती हैं और घर में कंगाली, आर्थिक तंगी तथा नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है. इसके अलावा, पूजा स्थल के पास जूते-चप्पल या चमड़े की वस्तुएं रखने से मानसिक अशांति बढ़ती है.' ये भी पढ़ें- दीपोत्सव 2026: धनतेरस, दिवाली और भाई दूज तक बरसेगी कृपा, जानें कब, कैसे और किस मुहूर्त में करें पूजा