ETV Bharat / state

यूपी के बिजलीघरों में हर शिफ्ट में कितने संविदा कर्मचारियों की जरूरत?, जानिए संगठन का सुझाव

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ ने उठाई मांग.

how many contractual workers needed rotational shifts up electricity substations
यूपी के बिजलीघरों में हर शिफ्ट में कितने संविदा कर्मचारियों की जरूरत? (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 10:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि नियमित पदों के सापेक्ष कर्मचारियों की कमी की वजह से पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन ने एक आदेश जारी किया था. इस आदेश के तहत 15 मई 2017 को आठ घंटे के तीन रोटेशन शिफ्ट में विद्युत उपकेंद्रों के परिचालन कार्य के लिए चार संविदा उपकेन्द्र परिचालकों व चार संविदा श्रमिकों को तैनात करने का आदेश निर्गत किया गया है. इसी के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती की गई थी.




संगठन के प्रांतीय महामंत्री देवेंद्र पांडेय ने बताया कि वर्तमान समय में पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन ने अपने स्वयं के आदेश 15 मई 2017 का उल्लंघन कर आठ घंटे के तीन रोटेशन शिफ्ट में आठ संविदा कर्मचारियों के स्थान पर मात्र तीन संविदा उपकेन्द्र परिचालकों को तैनात कर विद्युत उपकेंद्रों का परिचालन कार्य कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि आठ संविदा कर्मचारियों के स्थान पर तीन संविदा कर्मचारियों को तैनात कर परिचालन का कार्य कराए जाने से दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है. कर्मचारियों को कार्य करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन की तरफ से आठ संविदा कर्मचारियों के स्थान पर तीन संविदा कर्मचारियों को तैनात कर परिचालन कार्य कराये जाने के कारण संविदा कर्मचारियों को अवकाश नहीं मिल रहा है जिससे उनकी कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है.




संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि संविदा कर्मचारियों को अवकाश न मिलने से कर्मचारी थकावट महसूस कर रहे हैं जिससे जहां एक तरफ उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ नींद पूरी न होने से दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ गई है. संगठन की तरफ से आठ घंटे की तीन रोटेशन शिफ्ट में विद्युत उपकेंद्रों के परिचालन कार्य के लिए संविदा उपकेंद्र परिचालकों व चार संविदा श्रमिकों की तैनाती करने की मांग की गई.

ये भी पढ़ेंः सीएम योगी का बड़ा फैसला, यूपी में युवाओं को सिंगापुर मॉडल पर दी जाएगी ट्रेनिंग, हर साल 10 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी

TAGGED:

UP ELECTRICITY SUBSTATIONS
ELECTRICITY CONTRACTUAL WORKERS
यूपी के बिजली उपकेंद्र
यूपी न्यूज
UP ELECTRICITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.