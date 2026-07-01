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साथ नाश्ता किया, लूडो खेला, फिर गमछे से घोंटा गला... जगन गुर्जर की हत्या को सुसाइड दिखाने के लिए चली ये शातिराना चालें

अजमेर: कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या से हाई सिक्योरिटी जेल फिर चर्चा में है. इस साल 29 मार्च को चंबल के बीहड़ों में आतंक के पर्याय बने जगन गुर्जर को अजमेर के निकट हाइवे से सटे घूघरा गांव में स्थित हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया था. जेल में बैरक 2 में जगन गुर्जर को भरतपुर के विष्णु सिंह के साथ रखा गया था. जिस दिन जगन की हत्या की गई, उस दिन सुबह से दोनों की दिनचर्या कैसी रही और विष्णु कैसे इस मामले को आत्महत्या का रूप देना चाहता था. पढ़िए इस रिपोर्ट में...

सिविल लाइन थाना प्रभारी और मामले में जांच कर रहे शंभू सिंह ने बताया कि शुरुआत में दोनों के बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे-धीरे विष्णु सिंह के मन में जगन के प्रति रंजिश पलती रही. जेल में विष्णु सिंह तीन साल से भरतपुर में कुलदीप जघीना हत्याकांड के मामले में कैद था. जगन गुर्जर और विष्णु के बीच हल्की नोंक–झोंक होती रहती थी. विष्णु सिंह को जगन काफी हल्के में लेता था और उसे जब चाहे खरी–खोटी सुना दिया करता था. हालांकि विष्णु ने कभी भी जगन को पलट कर जवाब नहीं दिया. वह जानता था कि आमने-सामने की लड़ाई में वह जगन के सामने टिक नहीं पाएगा.

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सुबह साथ में किया नाश्ता, लूडो खेला: उन्होंने बताया कि 29 जून को बैरक नंबर 5 में कैद विष्णु और जगन गुर्जर ने सुबह साथ में नाश्ता किया था. इस दौरान भी जगन गुर्जर ने विष्णु सिंह को भद्दी बातें कही थी. जेल नियम के अनुसार 11 बजे दोनों को वापस अपने बैरक में जाना पड़ा. विष्णु ने जगन को भनक भी नहीं लगने दी कि उसके मन में खूनी साजिश चल रही है. बाकायदा विष्णु ने जगन के साथ लूडो खेला. बैरक में 11 से 3 बजे के बीच विष्णु ने जगन गुर्जर की गमछा से गला घोटकर हत्या कर दी. हार्डकोर अपराधी विष्णु ने जगन के मरने के बाद गमछे को पंखे से लटका दिया और हाथों से जगन गुर्जर का गला दबाया. विष्णु गुर्जर जानता था कि यदि जगन गुर्जर बच गया, तो वह उसे नहीं छोड़ेगा.

सीसीटीवी कैमरे के लेंस पर टूथपेस्ट लगाया: शंभू सिंह ने बताया कि वारदात को अंजाम देने से पहले विष्णु गुर्जर ने बैरक में लगे सीसीटीवी कैमरे के लेंस पर टूथपेस्ट लगा दिया था, ताकि जगन को मारने का डिजिटल सबूत ना मिल सके. दरअसल विष्णु ने क्राइम सीन इस तरह का बनाने की कोशिश की थी जिसमें ऐसा लगे कि जगन गुर्जर ने सुसाइड किया है. हालांकि विष्णु को भी बाद में लगा कि उसका झूठा चलने वाला नहीं है और जब जेल कार्मिक राउंड पर बैरक नंबर 2 के बाहर पहुंचे, तो भीतर जगन गुर्जर की लाश को उन्होंने फर्श पर पड़ा हुआ देखा था. बैरक में जब जेल कार्मिकों की निगाह विष्णु पर पड़ी, तो विष्णु ने जेल कार्मिकों को कहा कि मैंने मार दिया है.

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