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गांवों के लिए कैसे फायदेमंद वीबी जी राम जी अधिनियम, क्या है खासियत?

फिरोजाबाद: जनपद के ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े जनप्रतिनिधियों को गुरुवार को आयोजित हुए पंच सम्मेलन में वी. बी. जी. राम जी. अधिनियम से जुड़ीं बारीकियों को समझाया गया. जिला प्रशासन के तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन में जनपद के समस्त ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सचिवों एवं खंड विकास अधिकारियों ने हिस्सा लिया.अधिकारियों ने बताया कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी VB-G RAM G अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों से धरातलीय स्तर के जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराना था.



कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सदर विधायक मनीष असीजा ने कहा कि, "यह नया अधिनियम ग्रामीण भारत के कायाकल्प की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है. केंद्र व प्रदेश सरकार गांवों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है. ग्राम प्रधान और सचिव ग्रामीण विकास की रीढ़ हैं. इस योजना के पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन से हमारे गांवों का चौमुखी विकास सुनिश्चित होगा और हर हाथ को काम के साथ-साथ गांव में स्थायी संपत्तियों का निर्माण होगा.

अधिनियम के अंतर्गत अब प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 100 के स्थान पर 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान की गई है.कृषि कार्यों के दौरान श्रमिकों की उपलब्धता प्रभावित न हो, इसके लिए मुख्य कृषि सीजन के दौरान 60 दिनों तक योजना के कार्य बंद रखने का विशेष प्रावधान किया गया है. योजना के तहत कुल 318 टिकाऊ एवं उत्पादक कार्यों की स्वीकृति दी गई है, जिन्हें 4 प्रमुख श्रेणियों - जल सुरक्षा (107 कार्य), कोर ग्रामीण अवसंरचना (90 कार्य), आजीविका संबंधी अवसंरचना (86 कार्य) एवं आपदा प्रबंधन (35 कार्य) में विभाजित किया गया है.

फिरोजाबाद में आयोजित हुआ पंच सम्मेलन. (etv bharat)