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गांवों के लिए कैसे फायदेमंद वीबी जी राम जी अधिनियम, क्या है खासियत?

फिरोजाबाद में आयोजित हुआ पंच सम्मेलन, जनप्रतिनिधियों ने भी बताया महत्व.

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फिरोजाबाद में आयोजित हुआ पंच सम्मेलन. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 7:40 AM IST

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फिरोजाबाद: जनपद के ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े जनप्रतिनिधियों को गुरुवार को आयोजित हुए पंच सम्मेलन में वी. बी. जी. राम जी. अधिनियम से जुड़ीं बारीकियों को समझाया गया. जिला प्रशासन के तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन में जनपद के समस्त ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सचिवों एवं खंड विकास अधिकारियों ने हिस्सा लिया.अधिकारियों ने बताया कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी VB-G RAM G अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों से धरातलीय स्तर के जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराना था.

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सदर विधायक मनीष असीजा ने कहा कि, "यह नया अधिनियम ग्रामीण भारत के कायाकल्प की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है. केंद्र व प्रदेश सरकार गांवों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है. ग्राम प्रधान और सचिव ग्रामीण विकास की रीढ़ हैं. इस योजना के पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन से हमारे गांवों का चौमुखी विकास सुनिश्चित होगा और हर हाथ को काम के साथ-साथ गांव में स्थायी संपत्तियों का निर्माण होगा.

अधिनियम के अंतर्गत अब प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 100 के स्थान पर 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान की गई है.कृषि कार्यों के दौरान श्रमिकों की उपलब्धता प्रभावित न हो, इसके लिए मुख्य कृषि सीजन के दौरान 60 दिनों तक योजना के कार्य बंद रखने का विशेष प्रावधान किया गया है. योजना के तहत कुल 318 टिकाऊ एवं उत्पादक कार्यों की स्वीकृति दी गई है, जिन्हें 4 प्रमुख श्रेणियों - जल सुरक्षा (107 कार्य), कोर ग्रामीण अवसंरचना (90 कार्य), आजीविका संबंधी अवसंरचना (86 कार्य) एवं आपदा प्रबंधन (35 कार्य) में विभाजित किया गया है.

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फिरोजाबाद में आयोजित हुआ पंच सम्मेलन. (etv bharat)
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फिरोजाबाद में आयोजित हुआ पंच सम्मेलन. (etv bharat)

ग्राम सभा स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों के आधार पर एकीकृत विकास योजना तैयार की जाएगी, जिससे पंचायतों को आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जा सके. इस अवसर पर जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने कहा कि विकसित भारत बी बी जी राम जी योजना अधिनियम 2025 के प्रावधानों से सभी संबंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को विस्तृत रूप से अवगत और जागरूक कराने के उद्देश्य से यह सम्मेलन आयोजित किया गया है.

सम्मेलन में जिले की सभी 564 ग्राम पंचायतों के प्रशासकों/प्रतिनिधियों, विकास खंड (ब्लॉक) स्तर के प्रशासकों, जिला पंचायत प्रतिनिधियों तथा जनपद के जनप्रतिनिधियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया.अधिनियम के तहत विकास कार्यों को मुख्य रूप से 4 वृहद क्षेत्रों (Sectors) और 38 उप-क्षेत्रों में विभाजित किया गया है. सम्मेलन में इन सभी क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले कार्यों और दावों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई. जिलाधिकारी ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ एवं स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना है, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका में वृद्धि हो सके.

सम्मेलन में जल संरक्षण , आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने और ठोस रणनीति बनाने पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ.जिलाधिकारी ने विश्वास जताया कि इस विस्तृत उन्मुखीकरण और सम्मेलन के पश्चात जनपद की सभी ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में तेजी आएगी और अधिनियम के मंशा के अनुरूप धरातल पर सार्थक परिणाम दिखाई देंगे.

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VB G RAM JI ACT BENEFICIAL

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