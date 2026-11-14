छठ महापर्व के खरना का प्रसाद कैसे तैयार किया जाता है? छठ व्रती ने बताई पूरी विधि, 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू
आज से 36 घंटे तक निर्जला व्रत की शुरुआत हो गई. 16 नवंबर सोमवार को सुबह का अर्घ्य देने के बाद इसका समापन हो जाएगा.
Published : November 14, 2026 at 8:33 PM IST
नई दिल्ली: आज महापर्व छठ के दूसरे दिन खरना है. खरना की पूजा का छठ महापर्व के दौरान विशेष महत्व होता है. आज के दिन से छठ व्रत रखने वाली व्रती बिना अन्न-पानी के निर्जला रहती है. शाम 7 बजे के बाद खरना की पूजा होती है और उसके अगले दिन की तैयारी श्रद्धालुओं द्वारा शुरू कर दी जाती है. खरना पूजा छठ महापर्व के दौरान सबसे अहम पूजा मानी जाती है.
ईटीवी भारत ने पिछले 11 साल से छठ महापर्व पर व्रत रखने वाली व्रती से बात की. छठ व्रती आशा देवी बताती हैं कि पिछले 11 साल से मैं छठ महापर्व कर रही हूं. मेरे ससुराल में मेरी सास छठ पूजा करती थीं और इसका नियम है कि जब सास छठ व्रत तोड़ देती हैं या वह सक्षम नहीं रहतीं तो अपनी बहू को अपना व्रत सौंप देती हैं, इसलिए मैं पिछले 11 साल से छठ व्रत रख रही हूं. पहले दिन नहाय-खाय का दिन था जिसमें चने की दाल और चावल खाया जाता है.
खरना का महाप्रसाद गाय के दूध में होता है तैयार
उन्होंने कहा कि वहीं आज महापर्व छठ का महाप्रसाद खरना पूजा के दौरान तैयार किया जाएगा. इसके लिए सबसे पहले गेहूं पूजा के लिए अलग से निकाला जाता है. उसे अच्छे से धोकर सुखाया जाता है. इस दौरान ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी चिड़िया सूखते हुए गेहूं पर न बैठे और न ही उसे जूठा करे. उसके बाद आज सुबह उसे पिसवाया गया है. तीन दिन पहले ही मिट्टी का चूल्हा तैयार किया गया है जिस पर खरना का प्रसाद तैयार होगा. गाय के दूध में सांठी का चावल खीर के रूप में बनाया जाता है. बहुत लोग इसे अपने गांव बिहार से लेकर आते हैं या अब शहरों में भी प्रचलित होने के बाद पूजा सामग्री यहां भी मिलने लगी है.
आम की लकड़ी का होता है विशेष महत्व
उन्होंने कहा कि इस दौरान आम की लकड़ी का विशेष महत्व होता है. इसी पर पूजा प्रसाद तैयार होता है. पूजा प्रसाद तैयार होने के बाद केले के पत्ते पर रोटी, खीर, केला, मूली और फल प्रसाद चढ़ाया जाता है. इसके बाद पूजा करने के उपरांत छठ व्रत रखने वाली जो भी व्रती होगी पहले इस प्रसाद का सेवन करेगी. फिर प्रसाद सभी लोगों में वितरित किया जाएगा. आज से 36 घंटे तक हम लोग बिना अन्न और पानी के रहते हैं.
16 नवंबर सोमवार को सुबह का अर्घ्य देने के बाद इस पूजा का समापन हो जाएगा. फिर हम लोग कुछ खा सकेंगे. बिहार में विशेष तौर पर महापर्व छठ मनाया जाता है लेकिन अब शहरों में भी इस पर्व को मनाया जाने लगा है. यहां पर गांव जैसी सुविधा नहीं होती लेकिन फिर भी ठीक है क्योंकि अब हम लोग गांव नहीं जा सकते. पूरा परिवार यहीं रहता है. ऐसे में हम लोग अब शहर में ही महापर्व छठ मना लेते हैं.
आज से रखा जाता है 36 घंटे तक निर्जला व्रत
वहीं अपनी मां का साथ छठ व्रत के दौरान सहयोग करने वाले रंजय कुमार बताते हैं कि हम लोग बिहार के रहने वाले हैं लेकिन अब शहर में ही रह गए हैं, इसलिए छठ पूजा अब शहर में ही करते हैं. खरना दो तरीके से मनाया जाता है. एक मीठा और एक नमक वाला. हमारे यहां नमक वाला प्रसाद बनता है. चने की दाल और चावल विशेष तौर पर प्रसाद के रूप में बनाया जाता है. मिट्टी का चूल्हा और उस चूल्हे के अंदर आम की लकड़ी जलाई जाती है और उसी पर सारा प्रसाद तैयार होता है. पीतल के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में ही प्रसाद तैयार करने का रिवाज है. आज से 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखा जाता है. आज खरना की पूजा के बाद रात से ही कल अर्घ्य देने के लिए ठेकुआ बनाने का भी कार्य शुरू हो जाता है.
आज विशेष तौर पर खरना का त्यौहार मनाया जा रहा है. कल रविवार को शाम को छठ महापर्व का पहला डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. अगले दिन 16 नवंबर सोमवार सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद महापर्व छठ का समापन हो जाएगा. इस दौरान दिल्ली में विशेष तौर पर दिल्ली सरकार द्वारा 1500 से ज्यादा बड़े छठ घाट तैयार किए गए हैं.
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