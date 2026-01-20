ETV Bharat / state

रेबीज जानलेवा वायरल बीमारी, वैक्सीनेशन और रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन का डोज लेना जरूरी, देरी हुई तो बचना मुश्किल

रेबीज का संक्रमण फैलने के बाद कोई इलाज नहीं है. एक सप्ताह में मरीज की मौत हो जाती है.

कितना खतरनाक रेबीज?
कितना खतरनाक रेबीज? (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 6:15 PM IST

|

Updated : January 20, 2026 at 7:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : ‌पिछले दिनों रेबीज के कई मामले सामने आए हैं. रेबीज एक जानलेव वायरल डिजीज है जो नर्वस सिस्टम (मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी) पर हमला करता है और लक्षण दिखाई देने पर लगभग हमेशा घातक होता है. यह आमतौर पर संक्रमित जानवरों जैसे कुत्ते, चमगादड़ या अन्य जंगली स्तनधारियों के काटने या खरोंच से फैलता है.

ऐसे में रेबीज से बचने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए व रेबीज कब खतरनाक हो जाता है. इसका इलाज संभव है या नहीं? इन तमाम सवालों का जवाब प्रो. डॉ. डी हिमांशु विभागाध्यक्ष संक्रमण रोग, केजीएमयू ने दी. डॉ. डी हिमांशु ने बताया, रेबीज एक बहुत ही गंभीर व जानलेवा बीमारी है. यदि समय रहते जानवरों जैसे की कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चमगादड़ व चूहे के काटने से समय रहते वैक्सीनेशन और रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन को पूरा नहीं किया गया तो रेबीज जानलेवा हो जाता है.

रेबीज एक बहुत ही गंभीर व जानलेवा बीमारी है. (Video Credit; ETV Bharat)

एक बार रेबीज का संक्रमण फैल जाने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है. रेबीज के फैलने के बाद एक सप्ताह में मरीज की मौत हो जाती है. रेबीज से होने वाली मौत न सिर्फ मरीज को मारती है, बल्कि पूरे परिवार को तोड़ देती है. सबसे ज्यादा रेबीज के मामले कुत्ते के काटने से होते हैं. बिल्ली, खरगोश जैसे जानवरों के काटने से भी रेबीज फैलता है. कई बार चूहों के काटने से भी रेबीज होता है. हालांकि, चूहों के काटने से रेबीज फैलने के बहुत कम मामले देखे गए हैं.

जानवरों में रेबीज की पहचान होना कठिन : जानवरों में रेबीज की पहचान करना कठिन होता है. रेबीज एक तरह का वायरस होता है, जो जानवरों के शरीर में पनपता है और उनके सलाइवा के माध्यम से मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है. रेबीज से संक्रमित मनुष्य के सलाइवा में भी रेबीज संक्रमण फैल जाता है. ऐसे में यदि संक्रमित मनुष्य किसी अन्य मनुष्य को काटता है या उसका सलाइवा उसके खून के संपर्क में आता है तो भी रेबीज फैलने का खतरा होता है.

रेबीज के लक्षण.
रेबीज के लक्षण. (Photo Credit; ETV Bharat)

किसी भी जानवर को देखकर यह अंदाजा लगाना संभव नहीं होता है कि वह रेबीज से संक्रमित है या नहीं. ऐसे में यदि कोई जानवर आपको काटता है या उसका सलाइवा आपके रक्त के संपर्क में आता है तो आपको तत्काल डॉक्टर से सलाह लेकर टीकाकरण करना चाहिए. टीकारण के साथ साथ रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन भी जरूरी होता है. कई बार रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन न होने पर संक्रमण फैलने के मामले सामने आएं हैं.

ऐसे जानवरों से रहे दूर : डॉ. डी हिमांशु ने बताया, जानवर के व्यवहार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके अंदर रेबीज है या नहीं. यदि आपका पालतू जानवर या सड़कों पर घूमने वाले जानवर अत्यधिक आक्रामक हैं या लगातार लोगों को शिकार बना रहे हैं, तो ऐसे जानवरों से सतर्क रहना चाहिए.

जानवरों के काटने पर क्या करें.
जानवरों के काटने पर क्या करें. (Photo Credit; ETV Bharat)

रेबीज वायरस धीमे-धीमे दिमाग तक पहुंचता है, इसके बाद यह नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है. जिससे आदमी अजीबोगरीब हरकत करने लगता है. जैसे कि भौंकना या पानी से डरना. रेबीज का संक्रमण फैलने के बाद एक सप्ताह के अंदर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है. कई मामलों में देखा गया है कि दिमाग के पास जैसे कि चेहरा कंधा या हाथ पर काटने पर संक्रमण जल्दी फैलता है वहीं यदि पैरों में काटा गया है तो संक्रमण को फैलने में थोड़ा समय लगता है.

क्या है रेबीज.
क्या है रेबीज. (Photo Credit; ETV Bharat)

दो तरह से प्रभावित करता है वायरस : दिमाग में पहुंचने के बाद वायरस दो स्थितियां पैदा करता है. पहली स्थिति में संक्रमित व्यक्ति आक्रामक हो जाता है. वहीं दूसरी स्थिति में वह बेहोश हो जाता है. आक्रामक संक्रमित व्यक्ति की दो स्थितियां होती हैं हाइड्रोफोबिया और एरोफोबिया. हाइड्रोफोबिया में मरीज पानी को देखकर घबराता है, वहीं एरोफोबिया में मरीज हवा से विचलित होता है.

क्या है एंटी रेबीज डोज.
क्या है एंटी रेबीज डोज. (Photo Credit; ETV Bharat)

हर साल पालतू जानवर का कराएं वैक्सीनेशन : डॉ. डी हिमांशु ने कहा, जानवरों का एक बार वैक्सीनेशन हो जाने के बाद यह निश्चित नहीं हो जाता है कि उन्हें रेबीज नहीं होगा. इसलिए जानवरों का हर साल वैक्सीनेशन करना अनिवार्य होता है. वैक्सीनेशन कराने के बाद भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि वह किसी को काटते हैं या फिर उनका सलायवा खून के संपर्क में आता है, तो प्रिकॉशन के तौर पर वैक्सीनेशन करना अनिवार्य है.

यह भी पढ़ें : बस्ती में अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा, जंगल में तैयार कर रहे थे हथियार, एक गिरफ्तार

Last Updated : January 20, 2026 at 7:04 PM IST

TAGGED:

RABIES IS A FATAL VIRAL DISEASE
RABIES SYMPTOMS AND TREATMENT
WHAT ARE THE SYMPTOMS OF RABIES
रेबीज कितना खतरनाक
RABIES SYMPTOMS AND TREATMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.