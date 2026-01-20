ETV Bharat / state

रेबीज जानलेवा वायरल बीमारी, वैक्सीनेशन और रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन का डोज लेना जरूरी, देरी हुई तो बचना मुश्किल

कितना खतरनाक रेबीज? ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : ‌पिछले दिनों रेबीज के कई मामले सामने आए हैं. रेबीज एक जानलेव वायरल डिजीज है जो नर्वस सिस्टम (मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी) पर हमला करता है और लक्षण दिखाई देने पर लगभग हमेशा घातक होता है. यह आमतौर पर संक्रमित जानवरों जैसे कुत्ते, चमगादड़ या अन्य जंगली स्तनधारियों के काटने या खरोंच से फैलता है. ऐसे में रेबीज से बचने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए व रेबीज कब खतरनाक हो जाता है. इसका इलाज संभव है या नहीं? इन तमाम सवालों का जवाब प्रो. डॉ. डी हिमांशु विभागाध्यक्ष संक्रमण रोग, केजीएमयू ने दी. डॉ. डी हिमांशु ने बताया, रेबीज एक बहुत ही गंभीर व जानलेवा बीमारी है. यदि समय रहते जानवरों जैसे की कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चमगादड़ व चूहे के काटने से समय रहते वैक्सीनेशन और रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन को पूरा नहीं किया गया तो रेबीज जानलेवा हो जाता है. रेबीज एक बहुत ही गंभीर व जानलेवा बीमारी है. (Video Credit; ETV Bharat) एक बार रेबीज का संक्रमण फैल जाने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है. रेबीज के फैलने के बाद एक सप्ताह में मरीज की मौत हो जाती है. रेबीज से होने वाली मौत न सिर्फ मरीज को मारती है, बल्कि पूरे परिवार को तोड़ देती है. सबसे ज्यादा रेबीज के मामले कुत्ते के काटने से होते हैं. बिल्ली, खरगोश जैसे जानवरों के काटने से भी रेबीज फैलता है. कई बार चूहों के काटने से भी रेबीज होता है. हालांकि, चूहों के काटने से रेबीज फैलने के बहुत कम मामले देखे गए हैं. जानवरों में रेबीज की पहचान होना कठिन : जानवरों में रेबीज की पहचान करना कठिन होता है. रेबीज एक तरह का वायरस होता है, जो जानवरों के शरीर में पनपता है और उनके सलाइवा के माध्यम से मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है. रेबीज से संक्रमित मनुष्य के सलाइवा में भी रेबीज संक्रमण फैल जाता है. ऐसे में यदि संक्रमित मनुष्य किसी अन्य मनुष्य को काटता है या उसका सलाइवा उसके खून के संपर्क में आता है तो भी रेबीज फैलने का खतरा होता है.