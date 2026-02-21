ETV Bharat / state

बोर्ड परीक्षा क्रैक करनी हैं तो ऐसे करें तैयारी, एक्सपर्ट ने बताया कैसे करें टाइम मैनेजमेंट और पाएं 100% रिजल्ट

हरियाणा में 12वीं बोर्ड परीक्षा होने जा रही है. छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है. एक्सपर्ट से जानें क्या करें, क्या ना करें.

HARYANA 12TH BOARD EXAM
12वीं बोर्ड परीक्षा (ANI)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 21, 2026 at 3:50 PM IST

6 Min Read
पंचकूला: हरियाणा में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 25 फरवरी 2026 से शुरू हो जाएंगी. परीक्षा के समय में छात्र टाइम मैनेजमेंट के साथ 'कंसेप्ट क्लियर तो परीक्षा क्लियर' की थ्योरी के साथ किस प्रकार ध्यान केंद्रित करें, नई शिक्षा नीति के पैटर्न को कैसे आसान बनाएं, कितनी पुरानी बुक्स और सॉल्वड/सैंपल पेपर्स को पढ़े और परीक्षा के दौरान तैयारी के लिए मिलने वाली छुट्टी का उपयोग कैसे करें, ऐसे ही कई सवालों पर ईटीवी भारत ने हरियाणा के शिक्षाविद्व एवं जिला पंचकूला के सार्थक स्कूल से रिटायर्ड प्रिंसिपल पवन गुप्ता से बातचीत की. उन्होंने ऐसे कई टिप्स सुझाए, जिनकी मदद से छात्र परीक्षा में और शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं.

रटने के बजाय कंसेप्ट क्लियर करने पर ध्यान: सेवानिवृत्त प्रिंसिपल पवन गुप्ता ने बताया कि "नई शिक्षा नीति के अनुसार छात्र विषयों को रटने के बजाय कंसेप्ट क्लियर करने पर ध्यान दें." उन्होंने कहा कि "पुरानी थ्योरी है कि 'कंसेप्ट क्लियर तो एग्जाम क्लियर', बार-बार कंसेप्ट पर फोकस करें. साथ ही एनसीईआरटी बुक्स को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें. जहां तक संभव हो कंसेप्ट को अच्छे से समझने पर ध्यान दें."

छात्र 12वीं बोर्ड परीक्षा की कैसे करें तैयारी (Etv Bharat)

सिलेबस को तीन भागों में बांटें: पवन गुप्ता ने सुझाया कि "परीक्षा की तैयारी सिलेबस को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटकर की जानी चाहिए. इनमें पहले भाग में आसान प्रश्न, फिर मोडरेट प्रश्न और तीसरे भाग में सबसे मुश्किल प्रश्न/ विषयों की तैयारी करें. परीक्षा भी इसी तरीके से देने से आत्मविश्वास बना रहेगा. क्योंकि सबसे पहले आसान प्रश्नों को करने से विश्वास बढ़ेगा, फिर थोड़े मुश्किल प्रश्न और अंत में सबसे मुश्किल प्रश्नों को करना उचित रहता है."

दिन के समय प्रैक्टिस करना अधिक उचित रहता हैः पवन गुप्ता ने बताया कि "जिन छात्रों को मैथ्स और साइंस के विषय मुश्किल लगते हैं, उन्हें इनकी तैयारी दिन के पहले पहर में सुबह करनी चाहिए. सुबह के समय दिमाग फ्रेश होता है और विषय आसानी से लंबे समय तक याद रहते हैं. इसके अलावा थ्यौरी संबंधित विषयों की तैयारी शाम के समय करनी चाहिए. जितना सिलेबस रोजाना पढ़ा जाता है, उसकी रिवीजन करना सबसे जरूरी है."

छात्र स्वयं पर भरोसा रख तनाव मुक्त रहकर तैयारी करें: शिक्षा के क्षेत्र में 35 वर्षों से भी अधिक समय तक सेवाएं दे चुके पवन गुप्ता ने कहा कि "परीक्षा के दौरान छात्रों के लिए सबसे जरूरी तनाव मुक्त रहना होता है. भले ही परीक्षा के दौरान तनाव रहना स्वाभाविक होता है लेकिन छात्रों को इसे अपने उपर हावी नहीं होने देना चाहिए. इसके लिए छात्रों को रोजाना दस-पंद्रह मिनट मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए, खुद पर भरोसा रखें और स्वयं की अन्य बच्चों या साथ के छात्रों से तुलना न करें. उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी पूरी नींद लेना है, क्योंकि थके हुए दिमाग और शरीर से शत् प्रतिशत काम नहीं लिया जा सकता. इसके लिए छात्रों को कम से कम 6-7 घंटे की नींद लेनी चाहिए. रिवीज़न करें, प्रैक्टिस करें, और खुद को भरोसा दिलाएं कि आप कर सकते हैं और करेंगे. खुद पर भरोसा रख और आत्मविश्वासी रहते हुए ही तनाव को कम किया जा सकता है."

टाइम टेबल को गोल के अनुसार निर्धारित करें: पवन गुप्ता ने कहा कि "छात्रों को अपने टाइम टेबल को अपने लक्ष्य के अनुसार निर्धारित करना चाहिए, न कि मूड के अनुसार." उन्होंने कहा कि "परीक्षा के दौरान छोटे-छोटे गोल निर्धारित कर उन्हें पाने की कोशिश करें. साथ ही मुश्किल प्रश्नों की तैयारी बार बार करते रहें."

परीक्षा के पैटर्न का पता कर टाइम मैनेजमेंट: पवन गुप्ता ने कहा कि "अधिकांश बच्चों को परीक्षा के पैटर्न को पता नहीं लग पाता. साथ ही छात्र टाइम मैनेज नहीं कर पाते और इसी कारण अंत में समय कम होने के चलते पेपर पूरा नहीं होने की शिकायत रहती है, जबकि समय पूरा मिलता है. नतीजतन छात्रों को कम से कम पिछले पांच वर्षों के प्रश्न पत्र/सैंपल पेपर को सॉल्व करना चाहिए. इससे प्रश्न पत्र का पैटर्न पता लग सकेगा और टाइम मैनेजमेंट सीख सकेंगे."

टाइम बाउंड तरीके से घर पर मॉडल टेस्ट पेपर को करें सॉल्वः उन्होंने कहा कि "घर पर मॉडल टेस्ट पेपर को टाइम बाउंड तरीके से सॉल्व करें. ऐसे में यदि छात्र घर पर ढाई घंटे में पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो परीक्षा केंद्र में उन्हें पेपर पूरा करने में कोई परेशानी नहीं आएगी. इसके अलावा अंत के दस मिनट रिवीजन के लिए रखें, ताकि पता लग सके कि जो उत्तर दिए गए, वे सही हैं या उनमें कोई कमी हो तो सुधार कर लिया जाए."

प्रश्न पत्र पढ़कर ना घबराएं और ना अधिक आत्मविश्वासी बनें: पवन गुप्ता ने अपने व्यापक अनुभव के आधार पर कहा कि "छात्रों को परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र पढ़कर ना तो अधिक घबराना चाहिए और ना ही अधिक आत्मविश्वासी रहना चाहिए." उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा पंद्रह मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं. नतीजतन इस समय को प्रश्न पत्र पढ़ने में लगाएं और जो प्रश्न आसान लगते हैं, उन्हें मार्क कर लें. जिन प्रश्नों पर संदेह (डाउट) हो, उन पर कुछ विचार कर सोच-समझ रखें." उन्होंने कहा कि "छात्र परीक्षा केंद्र में स्वयं को जितना शांत रखेंगे, परीक्षा भी उतनी अच्छी होगी. लेकिन अकसर छात्र पेपर पढ़ते ही या तो उसे आसान मान लेते हैं या फिर मुश्किल मानकर घबरा जाते हैं. इस शुरूआती दौर को छात्र स्वयं पर हावी न होने दें. साथ ही जो प्रश्न आसान हों, उन पर ध्यान केंद्रित कर पहले वो करें. इससे विश्वास बढ़ेगा और सभी समस्याएं स्वत: सुलझ जाएंगी."

बेटी आईएएस और बेटा आईआईटीयन: पवन गुप्ता की बेटी पंजाब कैडर में 2021 बैच की आईएएस अधिकारी हैं जबकि बेटा मुंबई से आईआईटीयन हैं. उन्होंने बताया कि बेटी ने पहले मेडिकल की पढ़ाई की और उसके बाद आईएएस की तैयारी की. नतीजतन पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईएएस बनीं. इसी तरह बेटे ने नॉन मेडिकल की पढ़ाई कर आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस की. पवन गुप्ता ने कहा कि यदि छात्र नौवीं-दसवीं कक्षा से ही अपना लक्ष्य तय कर लें तो कामयाब जरूर मिलती है.

