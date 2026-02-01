ETV Bharat / state

गुरुग्राम में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग बजट से कितने खुश? जानें क्या पड़ेगा इसका प्रभाव

Union Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 पर गुरुग्राम के शिक्षाविदों ने प्रतिक्रिया दी है. जानें किसने क्या कहा.

Union Budget 2026
Union Budget 2026 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 1, 2026 at 6:29 PM IST

गुरुग्राम: आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026 पेश किया. अभी तक इस बजट को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है. गुरुग्राम के शिक्षाविदों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है.

'बजट में शिक्षा प्रणाली की दिशा में सकारात्मक कदम': गुरुग्राम के जाने माने स्कूल धारव हाई स्कूल की निदेशक अदिति मिश्रा ने इस बजट को सकारात्मक बताया और कहा "हम केंद्रीय शिक्षा बजट का स्वागत करते हैं, जो एक समावेशी, कौशल-आधारित और भविष्य के लिए तैयार शिक्षा प्रणाली की दिशा में एक सकारात्मक कदम है. लड़कियों के छात्रावासों पर दिया गया. ध्यान उनकी सुरक्षा बढ़ाएगा, शिक्षा तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करेगा और स्कूलों में उनकी निरंतर उपस्थिति को प्रोत्साहित करेगा. इसके साथ ही, स्किलिंग, डिजिटल शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर ये दर्शाता है कि सरकार छात्रों को आधुनिक और तकनीक-आधारित दुनिया के लिए तैयार करना चाहती है. हम यह भी मानते हैं कि स्कूलों के बुनियादी ढांचे, प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं में अधिक निवेश आवश्यक है, ताकि ये नीतियां वास्तविक और प्रभावी सीखने के अनुभव में बदल सकें. खासकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में इन योजनाओं का सही क्रियान्वयन बेहद जरूरी है, ताकि हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंच सके."

'बजट में AI, इनोवेशन लैब्स पर जोर': गुरुग्राम के शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया GAV इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन प्रदीप कौशिक से आई. उन्होंने कहा, "केंद्रीय बजट में शिक्षा को लेकर किए गए प्रस्तावों ने हमें उम्मीद की किरण दिखाई है. विशेषकर स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है. इससे हमारे विद्यार्थियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए बेहतर कौशल मिलेगा. साथ ही, सरकार द्वारा प्रस्तावित लड़कियों के लिए छात्रावासों और अन्य सुविधाओं का विस्तार, शिक्षा की पहुंच और समावेशिता को बढ़ाएगा, जो हमारे समाज के लिए एक बड़ी सफलता होगी."इस बजट में विशेष तौर पर AI, इनोवेशन लैब्स और भारतीय भाषाओं में डिजिटल शिक्षा पर जोर दिया गया है."

'शिक्षा की दिशा में एक सकारात्मक कदम': SUNTONE के को-फाउंडर & सीईओ आशीष मुंजाल की माने तो "केंद्रीय बजट 2026 शिक्षा को भविष्य के करियर और वास्तविक दुनिया की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है. शिक्षा को रोजगार से जोड़ने पर दिया गया जोर और इस क्षेत्र में बढ़ा हुआ निवेश, छात्रों को बदलती उद्योग आवश्यकताओं के लिए तैयार करने के स्पष्ट इरादे को दर्शाता है. औद्योगिक केंद्रों के पास यूनिवर्सिटी टाउनशिप, फार्मा, डिजाइन और आयुर्वेद जैसे क्षेत्रों में नए संस्थान, क्रिएटिव और कंटेंट लैब्स का विस्तार छात्रों को शुरुआती स्तर पर ही व्यावहारिक अनुभव प्रदान करेगा."

'गेमचेंचर साबित हो सकता है बजट': उन्होंने कहा कि "हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल जैसी पहल उच्च शिक्षा तक पहुंच और भागीदारी को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. एआई, इनोवेशन लैब्स और भारतीय भाषाओं में डिजिटल शिक्षा पर फोकस, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को अधिक समावेशी और भविष्य के लिए तैयार बनाने की क्षमता रखता है. सही तरीके से लागू होने पर, ये कदम मजबूत करियर अवसर, नवाचार को बढ़ावा और भारत की दीर्घकालिक विकास योजनाओं के अनुरूप एक कुशल कार्यबल तैयार कर सकते हैं. इन कदमों को सही तरीके से लागू किया गया तो यह भारतीय शिक्षा क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है."

UNION BUDGET 2026

