ETV Bharat / state

'खानाबदोश कैसे कराएं SIR', मंत्री असीम अरुण से घुमंतू जाति के लोगों ने पूछा सवाल

मुरादाबादः खानाबदोश एक जगह रुकते नहीं है इसलिए उन्हें डर सता रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया में उनके साथ क्या होगा. यह सवाल मुरादाबाद में घूमंतू समाज आभार सम्मेलन में समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री असीम अरुण के समक्ष उठाया गया. इस मौके पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि उन्हें इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. साथ ही बताया कि घुमंतू समाज को ताकत देने के लिए एक बोर्ड का गठन किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है की विकास की धारा में पीछे छूटे प्रत्येक परिवार को आगे बढ़ाया जाए. घुमंतू समाज के लिए सरकार ने निर्णय लिया है की हर जरूरतमंद परिवारों को जमीन, आवास उनके बच्चों की शिक्षा तथा उनके जरुरी कागज़ दुरुस्त कराए जाएंगे. मंत्री ने कहा कि घुमंतू समाज जो अब तक हाशिए पर था मुख्यमंत्री द्वारा इस जाति के लिए बोर्ड का गठन करने के बाद अब यह विकास की राह पर चलेगा.





एसआईआर को लेकर क्या कहा: SIR प्रक्रिया पर उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया एक वोटर लिस्ट शुद्धिकरण अभियान है, यह प्रक्रिया स्वागत योग्य और बेहद जरूरी है. उन्होंने चुनाव आयोग का भी धन्यवाद देते हुए कहा की हमारे चुनाव की प्रक्रिया में जो गड़बड़ी थी उनको दूर किया जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि वोटर लिस्ट में बहुत से मृतकों के नाम शामिल हैं, जिन्हें हटाया जा रहा है.