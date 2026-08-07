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Explainer: Gen-Z की दस्तक, राजनीतिक दलों की बढ़ी धड़कन, क्यों है ये बड़ा चुनावी फैक्टर?

यही वजह है कि राजनीतिक दल युवाओं को अब केवल वोटर नहीं, बल्कि निर्णायक वोट बैंक के रूप में देखने लगे हैं. यानी प्रदेश का हर चौथा मतदाता युवा था. यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यदि यह वर्ग एक दिशा में मतदान करता है तो चुनावी परिणामों का पूरा समीकरण बदल सकता है.

लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान छत्तीसगढ़ में कुल 2 करोड़ 5 लाख 13 हजार 252 मतदाता थे. इनमें 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 52 लाख 89 हजार 74 मतदाता शामिल थे, जो कुल मतदाताओं का लगभग 25.78 प्रतिशत हैं. इनमें 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 5 लाख 77 हजार 184 मतदाता तथा 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 47 लाख 11 हजार 890 मतदाता शामिल हैं. यानी प्रदेश का हर चौथा मतदाता युवा है. इतनी बड़ी संख्या किसी भी चुनाव का परिणाम बदलने की क्षमता रखती है.

Gen-Z सामान्यतः 1997 से 2012 के बीच जन्म लेने वाली पीढ़ी को कहा जाता है. साल 2026 के अनुसार इनकी उम्र लगभग 14 से 29 वर्ष के बीच है. यह ऐसी पीढ़ी है, जिसने बचपन से ही इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और डिजिटल तकनीक के साथ जीवन बिताया है, इसलिए इन्हें 'डिजिटल नेटिव' भी कहा जाता है. यह पीढ़ी जानकारी हासिल करने, अपनी राय रखने, सीखने और संवाद करने के लिए पारंपरिक माध्यमों की बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्राथमिकता देती है. यही कारण है कि इनकी राजनीतिक सोच भी पहले की पीढ़ियों से काफी अलग मानी जाती है.

21वीं सदी की राजनीति में युवा केवल भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान की सबसे प्रभावशाली शक्ति बन चुके हैं. छत्तीसगढ़ भी इस बदलाव का बड़ा उदाहरण है. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार प्रदेश में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 81 लाख 89 हजार 475 युवा हैं, जबकि 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 54 लाख 59 हजार 650 किशोर हैं. यानी लगभग 1.36 करोड़ की आबादी ऐसी है, जो आने वाले वर्षों में प्रदेश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक दिशा तय करने की क्षमता रखती है. यही वह पीढ़ी है जिसे आज पूरी दुनिया Gen-Z के नाम से जानती है.

ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या Gen-Z आने वाले चुनावों की दिशा तय करेगा? आखिर क्यों राजनीतिक दल इस पीढ़ी को साधने के लिए नए-नए फॉर्मूले बना रहे हैं? सोशल मीडिया, रोजगार, शिक्षा और डिजिटल कैंपेन के जरिए युवा वोट बैंक पर किसकी नजर है? आखिर Gen-Z का वोटिंग पैटर्न ऐसा क्या है, जो चुनावी नतीजों का पूरा समीकरण बदल सकता है ?

रायपुर: दिल्ली के जंतर-मंतर पर युवाओं की आवाज ने देश की राजनीति को एक नया संकेत दिया है. उसकी गूंज अब छत्तीसगढ़ तक सुनाई देने लगी है. छत्तीसगढ़ में सवा करोड़ से अधिक युवा आबादी है. कोई स्कूल में है, कोई कॉलेज में, कोई पहली बार वोट डालने की तैयारी कर रहा है, तो लाखों युवा अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी कर चुके हैं.

Gen-Z की सोच : केवल वोट नहीं, बदलाव की मांग

Gen-Z केवल मतदान करने वाली पीढ़ी नहीं है, बल्कि यह सवाल पूछने, जवाब मांगने और सरकारों का मूल्यांकन करने वाली पीढ़ी है. यह शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, स्टार्टअप, डिजिटल अवसर, पर्यावरण, लैंगिक समानता और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देती है. सोशल मीडिया के माध्यम से यह अपनी आवाज को तेजी से संगठित कर सकती है और जरूरत पड़ने पर सड़क पर भी उतर सकती है. इसलिए अब चुनावी राजनीति में यह वर्ग पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली माना जा रहा है.

राजनीतिक दलों की बढ़ी धड़कन (ETV Bharat)

रोजगार और शिक्षा को लेकर बदल रही है प्राथमिकता

Gen-Z के लिए नौकरी केवल वेतन पाने का माध्यम नहीं है. यह पीढ़ी ऐसे अवसर चाहती है, जहां सीखने, नवाचार और व्यक्तिगत विकास की गुंजाइश हो. सरकारी नौकरी के साथ-साथ स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ई-कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइनिंग और ऑनलाइन बिजनेस जैसे क्षेत्रों में युवाओं की रुचि तेजी से बढ़ रही है. इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी यह पीढ़ी केवल डिग्री नहीं, बल्कि स्किल आधारित शिक्षा और रोजगार से जुड़े प्रशिक्षण को अधिक महत्व देती है.

राजनीतिक दलों की बढ़ी धड़कन (ETV Bharat)

कांग्रेस की रणनीति : कैंपस से सोशल मीडिया तक

कांग्रेस ने Gen-Z को अपने साथ जोड़ने के लिए संगठनात्मक स्तर पर कई बदलाव शुरू किए हैं. पार्टी अपनी नई सोशल मीडिया टीम में अनुभवी नेताओं के साथ बड़ी संख्या में युवाओं को शामिल कर रही है. युवा कांग्रेस के चुनावों की प्रक्रिया शुरू की गई है. स्कूलों और कॉलेजों में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है. जिला और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति में भी युवाओं को प्राथमिकता देने की कोशिश की जा रही है. पार्टी का मानना है कि इससे Gen-Z को संगठन में प्रतिनिधित्व मिलेगा और युवाओं का भरोसा मजबूत होगा.

दीपक बैज का दावा : युवाओं की नाराजगी चुनाव में दिखने लगी

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि हाल के उपचुनावों में भाजपा को मिली हार में Gen-Z और युवाओं की नाराजगी का असर साफ दिखाई देता है. उनके अनुसार जंतर-मंतर आंदोलन और युवाओं से जुड़े मुद्दों ने राजनीतिक माहौल को बदल दिया है. दीपक बैज का दावा है कि अब जनता जवाब मांग रही है और युवाओं का आक्रोश चुनावी परिणामों में भी नजर आने लगा है. बैज का कहना है कि मध्य प्रदेश सहित कई उपचुनावों के परिणाम इस बदलाव का संकेत हैं और आने वाले समय में इसका असर और अधिक दिखाई देगा.

भाजपा की रणनीति : युवा मोर्चा और 'Join BJYM 2026' अभियान

भारतीय जनता पार्टी ने भी युवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा को सक्रिय किया है. 'Join BJYM 2026' अभियान के जरिए कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और युवा पेशेवरों तक संगठन की पहुंच बनाई जा रही है. इस अभियान की शुरुआत बस्तर से की गई है. भाजपा का प्रयास है कि युवाओं को संगठनात्मक गतिविधियों से जोड़ते हुए उन्हें सीधे पार्टी की विचारधारा और योजनाओं से जोड़ा जाए.

भाजपा का पक्ष : काम करेंगे तो युवा अपने आप जुड़ेंगे

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल का कहना है कि युवाओं को साधने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके हित में लगातार काम करने की जरूरत है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार युवाओं से संवाद करते रहे हैं और सरकार की योजनाएं भी युवाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित हैं. कांग्रेस द्वारा Gen-Z को भाजपा विरोधी राजनीति से जोड़ने के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास ठोस मुद्दों की कमी है. उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा का युवा मोर्चा लगातार युवाओं के बीच काम कर रहा है और उसका सदस्यता अभियान पूरी तरह निःशुल्क है.

राजनीतिक विश्लेषण : अब वोटर नहीं, पूरा वोट बैंक है Gen-Z

वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक उचित शर्मा का मानना है कि अब सभी राजनीतिक दल Gen-Z को केवल वोटर नहीं बल्कि एक प्रभावशाली वोट बैंक के रूप में देखने लगे हैं. उनके अनुसार पहले राजनीतिक दल युवाओं को मतदान करने वाला वर्ग मानते थे, लेकिन अब उन्हें यह एहसास हो गया है कि यही वर्ग चुनावी माहौल तैयार करने और राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करने की क्षमता रखता है. इसलिए आने वाले समय में सभी दल युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए और अधिक प्रयास करेंगे.

सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, जमीन पर काम भी करना होगा

उचित शर्मा का कहना है कि राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि केवल सोशल मीडिया कैंपेन से काम नहीं चलेगा. अब युवाओं को परिणाम चाहिए. उन्हें समय पर परीक्षाएं, रोजगार, पारदर्शिता, जवाबदेही और शिक्षा से जुड़े मुद्दों का समाधान चाहिए. भाषणों और नारों से आगे बढ़कर सरकारों और राजनीतिक दलों को जमीन पर काम करके दिखाना होगा. Gen-Z केवल वादों से प्रभावित नहीं होती, बल्कि प्रदर्शन के आधार पर अपना राजनीतिक निर्णय लेती है.

आने वाले चुनावों में किन मुद्दों पर फैसला करेगी Gen-Z?

राजनीतिक जानकारों के अनुसार रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, शिक्षा की गुणवत्ता, स्टार्टअप, डिजिटल अवसर, महंगाई, सुशासन, जवाबदेही और विकास जैसे मुद्दे आने वाले चुनावों में Gen-Z के सबसे बड़े चुनावी मुद्दे होंगे. यह पीढ़ी जातीय और पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों से आगे बढ़कर अवसर, प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर अपना मतदान करने की ओर बढ़ रही है.

चुनाव का नया केंद्र बन चुकी है Gen-Z

छत्तीसगढ़ में लगभग 1.36 करोड़ की युवा आबादी और 52 लाख से अधिक युवा मतदाता इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि आने वाले चुनावों में Gen-Z की भूमिका निर्णायक रहने वाली है. यह पीढ़ी तकनीक से जुड़ी है, तेजी से जानकारी हासिल करती है, सवाल पूछती है और परिणाम चाहती है. यही कारण है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों संगठन, सोशल मीडिया, कैंपस और सदस्यता अभियानों के जरिए इस वर्ग तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन अंततः फैसला युवाओं के हाथ में होगा. आने वाले चुनाव यह तय करेंगे कि कौन-सा राजनीतिक दल Gen-Z की उम्मीदों, आकांक्षाओं और भविष्य की राजनीति को सबसे बेहतर तरीके से समझ पाता है.

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