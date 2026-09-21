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हरियाणा में UPI पेमेंट पर MDR की नई व्यवस्था पर व्यापारियों में नाराजगी, क्या है इसका पूरा गणित

फरीदाबाद/हांसीः मोबाइल से कुछ सेकेंड में होने वाला UPI भुगतान अब हरियाणा के कारोबारियों के लिए नई लागत का सवाल खड़ा कर रहा है. 15 अक्टूबर 2026 से 2000 रुपये से अधिक के कुछ मर्चेंट UPI भुगतान पर MDR लागू होने की व्यवस्था की गई है.

हर UPI ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा शुल्कः हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर UPI ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगेगा. व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले भुगतान और तय सीमा तक के पात्र मर्चेंट भुगतान इस शुल्क से बाहर रहेंगे. हरियाणा में इस बदलाव का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि प्रदेश में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल बड़े स्तर पर हो रहा है.

NPCI के अनुसार जून 2026 में हरियाणा में करीब 438.82 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए और पूरे देश में हरियाणा का डिजिटल यूपीआई ट्रांजैक्शन में 14वां नम्बर है. इनकी कुल वैल्यू करीब 61,564.62 करोड़ रुपये रही. यानी औसतन हर दिन करीब 1.46 करोड़ UPI भुगतान हुए. हालांकि, इन सभी ट्रांजैक्शन पर MDR लगने वाला नहीं है. असली असर इस बात पर निर्भर करेगा कि इनमें से कितने भुगतान पात्र मर्चेंट कैटेगरी में आते हैं और उनकी रकम 2,000 से अधिक है.



पहले समझिए MDR क्या है? MDR यानी Merchant Discount Rate आसान शब्दों में यह वह शुल्क है जो मर्चेंट भुगतान को प्रोसेस करने वाली भुगतान व्यवस्था में कारोबारी पक्ष से जुड़ सकता है. सामान्य पात्रता वाली श्रेणी में 2,000 रुपये से ज्यादा के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत MDR की व्यवस्था है. इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन रखी गई है. अगर भुगतान 10,000 का है तो 0.4 प्रतिशत के हिसाब से MDR 40 रुपये होगा। 25,000 पर 100 रुपये और 50,000 पर 200 रुपये तक शुल्क बन सकता है। 75,000 या उससे ज्यादा के भुगतान पर अधिकतम सीमा 300 रुपये रहेगी।



हर UPI पेमेंट पर नहीं लगेगा शुल्कः

UPI के इस्तेमाल को मोटे तौर पर दो हिस्सों में समझा जा सकता है. P2P यानी Person to Person.एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसा भेजना. जैसे दोस्त, रिश्तेदार या परिवार के किसी सदस्य को पैसे भेजना. इस तरह के भुगतान पर नया मर्चेंट MDR लागू नहीं होगा.

इसके अलावा P2M यानी Person to Merchant किसी दुकान, कारोबारी, अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट या अन्य मर्चेंट को भुगतान करना. इसी श्रेणी में तय शर्तें पूरी करने वाले 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर MDR लागू हो सकता है.

करीब 96 प्रतिशत P2M ट्रांजैक्शन इस शुल्क से बाहर रहेंगे. इसलिए हरियाणा में जून के 438.82 करोड़ कुल UPI ट्रांजैक्शन को MDR के दायरे में मानना सही नहीं होगा.



हरियाणा के उद्योग जगत को अतिरिक्त खर्च की चिंताः नई व्यवस्था को लेकर फरीदाबाद के औद्योगिक संगठनों ने भी चिंता जताई है. आईएमटी इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान हेमंत शर्मा का कहना है कि डिजिटल भुगतान अब कारोबार की रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. UPI के माध्यम से छोटे भुगतान के साथ-साथ उद्योगों में बड़ी रकम के लेनदेन भी होने लगे हैं.

UPI में MDR की नई व्यवस्था पर विचार की मांगः हेमंत शर्मा का कहना है कि नई व्यवस्था से केवल छोटे या बड़े व्यापारी ही नहीं, बल्कि MSME सेक्टर से जुड़े उद्योग भी प्रभावित हो सकते हैं. जब कारोबार में बड़ी रकम UPI के जरिए भेजी जाती है तो उस पर अतिरिक्त शुल्क आने से उद्योगों की लागत बढ़ सकती है. उन्होंने सरकार से MDR को कम करने या इस व्यवस्था पर दोबारा विचार करने की मांग की है.



DLF इंडस्ट्री एसोसिएशन ने भी जताई आपत्ति: डीएलएफ इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीराम अग्रवाल ने कहा कि "डिजिटल पेमेंट अब कारोबार की सामान्य प्रक्रिया बन चुका है. दुकानदार से लेकर उद्योगपति तक मोबाइल के जरिए भुगतान कर रहे हैं. अतिरिक्त शुल्क का असर खास तौर पर मध्यम स्तर के कारोबारियों पर पड़ सकता है. व्यापारियों पर पहले से कई तरह के खर्च होते हैं और ऐसे में डिजिटल भुगतान की लागत बढ़ने से परेशानी बढ़ सकती है. कुछ व्यापारी दोबारा नकद लेनदेन को प्राथमिकता दे सकते हैं" उन्होंने सरकार से व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की समीक्षा करने की मांग की है.



छोटे कारोबारी बोले- 'UPI पर निर्भर है रोज का कारोबार': फरीदाबाद के स्थानीय गारमेंट कारोबारी साहिल का कहना है कि उनकी दुकान पर ग्राहकों से बड़ी संख्या में डिजिटल भुगतान मिलता है. अगर UPI के जरिए मिलने वाले भुगतान पर कारोबारी लागत बढ़ती है तो छोटे दुकानदारों के लिए इसे संभालना मुश्किल हो सकता है. कारोबार में पहले से कई तरह के खर्च होते हैं और डिजिटल पेमेंट की अतिरिक्त लागत मार्जिन पर असर डाल सकती है. ऐसी स्थिति बनी तो छोटे व्यापारी UPI भुगतान जारी रखने या उसमें बदलाव करने को लेकर सोचने को मजबूर हो सकते हैं.



राशन दुकानदार को कैश की ओर लौटने की चिंताः राशन कारोबारी वैभव गुप्ता ने बताया कि "उनकी दुकान पर प्रतिदिन करीब 3,000 रुपये से 4,000 तक का UPI कारोबार हो जाता है. डिजिटल पेमेंट उनके लिए ग्राहकों से भुगतान लेने का आसान तरीका है, लेकिन अगर इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ा तो छोटे दुकानदारों पर इसका असर पड़ेगा." वैभव के मुताबिक लागत ज्यादा बढ़ने की स्थिति में वह UPI की जगह नकद भुगतान लेने पर विचार कर सकते हैं.



अभी से कह रहे हैं 'यूपीआई से पैसे नहीं लेंगे': इसके अलावा दुकान पर सामान लेने आए आशुतोष ने बताया कि "अभी भी कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो कहते हैं कि आगे से अब कैश लिया जाएगा क्योंकि अब इनके पेमेंट की राशि 2000 होती है तो इनको टैक्स देना पड़ेगा और यही वजह है कि अभी से यह लोग कह रहे हैं कि कुछ दिन बाद यूपीआई से पैसे नहीं लेंगे ऐसे में अब हमें भी कैश रखना पड़ेगा जैसे पहले कैश रखना पड़ता था."



पेट्रोल-डीजल और रेल टिकट पर 5 रुपया प्रति ट्रांजेक्शन MDR लागूः 2000 से अधिक के पेट्रोल खरीद पर प्रति लेनदेन पर एकसमान 5 रुपये का MDR लागू होगा. इसके अलावा 2 हजार रुपये से अधिक मूल्य के रेल टिकट, बीमा कंपनियों, दूरसंचार, ईंधन सेक्टर, कृषि इनपुट सहित आवश्यक और कम लाभ वाले क्षेत्रों में भी प्रति लेनदेन 5 रुपये का MDR निर्धारित किया गया है. सरकार का तर्क है कि यह एकसमान शुल्क महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं और कम लाभ पर चलने वाले कारोबारों के लिए लागत निश्चितता प्रदान करेगा.

पेट्रोल पंपों का मामला थोड़ा अलग: UPI MDR की चर्चा में पेट्रोल पंपों का उदाहरण बार-बार सामने आ रहा है, क्योंकि यहां एक बार में 2,000 से अधिक का भुगतान होना आम है. हालांकि, पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए MDR की व्यवस्था सामान्य P2M भुगतान से अलग है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार ईंधन समेत कुछ निर्धारित श्रेणियों में 2,000 से ज्यादा के भुगतान पर 5 रुपये का फ्लैट MDR लागू किया गया है.

पेट्रोल पंपों पर 0.4 प्रतिशत MDR का फार्मूला नहीं: इसलिए पेट्रोल पंप पर 10,000 रुपये के भुगतान को सामान्य 0.4 प्रतिशत के हिसाब से 40 रुपये MDR मान लेना सही नहीं होगा. हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार प्रदेश में करीब 4,469 पेट्रोल पंप हैं और एसोसिएशन ने पेट्रोल पंपों पर होने वाले UPI भुगतान की बड़ी मात्रा का दावा किया है. यह एसोसिएशन का आंकड़ा है, प्रदेश के सभी UPI भुगतानों का सरकारी आंकड़ा नहीं.



क्या ग्राहक को देना होगा अतिरिक्त पैसा? MDR को लेकर आम लोगों में सबसे ज्यादा भ्रम इसी बात को लेकर है. अगर किसी ग्राहक ने कारोबारी को 10,000 रुपये का भुगतान किया तो 0.4 प्रतिशत के हिसाब से MDR 40 रुपये हो सकता है. लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि ग्राहक से सीधे ₹10,040 वसूलना इस व्यवस्था का सामान्य नियम है. MDR मुख्य रूप से मर्चेंट पक्ष से संबंधित शुल्क है. इसे ग्राहक से अलग से वसूलने की व्यवस्था के रूप में नहीं बताया गया है.



1,403 का औसत आंकड़ा क्यों महत्वपूर्ण है? हरियाणा में जून 2026 में UPI के जरिए करीब 61,564.62 करोड़ का भुगतान हुआ और ट्रांजैक्शन संख्या करीब 438.82करोड़ रही. इन दोनों आंकड़ों से औसत भुगतान करीब 1,403 निकलता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति औसतन 1,403 रुपये UPI से खर्च कर रहा है. यह सिर्फ कुल UPI रकम को कुल ट्रांजैक्शन से भाग देने पर मिलने वाला औसत है. इसमें 100 रुपये का भुगतान भी शामिल हो सकता है और 50,000 रुपये का भुगतान भी. इसलिए 1,403 रुपये के औसत को 2,000 रुपये की सीमा के साथ सीधे जोड़ना सही नहीं होगा.

कारोबारियों पर असली असर कितना होगा? इसका जवाब कुल UPI ट्रांजैक्शन से नहीं निकलेगा. इसके लिए यह डेटा जरूरी है कि हरियाणा में एक महीने में कितने पात्र P2M ट्रांजैक्शन 2,000 रुपये से ऊपर होते हैं. उदाहरण के लिए किसी व्यापारी को 10,000 रुपये के 100 रुपये पात्र UPI भुगतान मिलते हैं. अगर सभी सामान्य MDR श्रेणी में आते हैं तो 0.4 प्रतिशत के हिसाब से कुल शुल्क 4,000 बन सकता है. लेकिन हर व्यापारी की स्थिति एक जैसी नहीं होगी. कारोबार का प्रकार, भुगतान की श्रेणी और लागू MDR नियम वास्तविक लागत तय करेंगे.



व्यापारियों के लिए UPI की नई दर भुगतान की गई राशि MDR की दर MDR की राशि ₹2,000 तक -- ₹0 ₹3,000 0.40 % ₹12 ₹50,000 0.40 % ₹200 ₹75,000 Fixed ₹300 ₹300 MDR की नई व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू Source-NCPI

इन पर 2000 से अधिक की खरीद पर लगेगा ₹5/ ट्रांजेक्शन फ्लैट चार्ज

पेट्रोल-डीजल, बिजली बिल, एलपीजी चार्ज, निगम कर, पानी कर