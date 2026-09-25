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यूपी में हेल्पलाइन नंबर '1912' उपभोक्ताओं के लिए कितना सही, आंकड़ों से समझें पॉवर कॉरपोरेशन के कंज्यूमर का दर्द !

लखनऊ में पॉवर कॉरपोरेशन की वर्टिकल व्यवस्था के तहत '1912' पर 96.36 लाख शिकायतें आईं, ( ETV Bharat )

इनमें 63,35,239 शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा में हो गया. वहीं 32,22,108 शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के बाद हुआ.

आंकड़ों के मुताबिक एक अप्रैल से 20 सितंबर तक 1912 पर कुल 96,36,399 शिकायतें प्राप्त हुईं.

उपभोक्ता परिषद ने वर्टिकल व्यवस्था को समाप्त कर अधिक सरल, सीधे और ज़वाबदेह शिकायत निवारण तंत्र विकसित करने की मांग की है.

लखनऊ में पॉवर कॉरपोरेशन की वर्टिकल व्यवस्था के तहत '1912' पर 96.36 लाख शिकायतें आईं, (ETV Bharat)

आलम ये है कि हेल्पलाइन पर उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान समय पर हो ही नहीं पा रहा है. समय गुजरने के बाद शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है.

लखनऊ : उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने हेल्पलाइन 1912 स्थापित की, लेकिन वर्टिकल व्यवस्था लागू होने के बाद यह हेल्पलाइन उपभोक्ताओं के लिहाज़ से हेल्पलेस हो गई है.



उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि 1912 की शिकायत को समाधान तक पहुंचाने के बजाय अगर वह कई स्तरों की वर्टिकल व्यवस्था में घूमती रहे, तो जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाता है. उपभोक्ता को समय पर राहत नहीं मिलती.

यही कारण है कि शिकायत निस्तारण की पूरी प्रक्रिया को सरल और सीधे ज़वाबदेही वाले मॉडल में बदलने की ज़रूरत है. उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में शिकायत दर्ज होने के बाद उसकी जिम्मेदारी कई स्तरों पर चली जाती है. इससे किस अधिकारी की ज़वाबदेही है, किस समय तक समाधान होना है और देरी के लिए किसे उत्तरदायी माना जाए, यह स्पष्ट रूप से तय करना कठिन हो जाता है.

पॉवर कॉरपोरेशन की वर्टिकल व्यवस्था के तहत '1912' पर 96.36 लाख शिकायतें आईं, (ETV Bharat)

वर्टिकल व्यवस्था खत्म कर सीधे जवाबदेह सिस्टम बने

अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि अब समय आ गया है कि वर्टिकल व्यवस्था को बनाए रखने के बजाय इसे खत्म करने या पूरी तरह पुनर्गठित करने पर गंभीरता से विचार किया जाए. 1912 को ऐसा सिस्टम बनाया जाए, जिसमें शिकायत सीधे संबंधित जिम्मेदार अधिकारी के पास पहुंचे. समय सीमा स्वतः निर्धारित हो और पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से ट्रैक हो.

समय सीमा पार होते ही शिकायत स्वतः उच्च अधिकारी के स्तर पर एस्केलेट हो और देरी की जवाबदेही तय हो. इससे शिकायतों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक भेजने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी. उपभोक्ता को वास्तविक राहत मिलेगी.

अवधेश वर्मा ने कहा कि 1912 को सिर्फ शिकायत दर्ज करने का माध्यम नहीं, बल्कि उपभोक्ता को समयबद्ध न्याय और राहत देने वाली जवाबदेह व्यवस्था बनाना होगा. अगर मौजूदा वर्टिकल मॉडल इसके रास्ते में बाधा है, तो उसे खत्म कर नई व्यवस्था लागू करने पर सरकार और बिजली कंपनियों को गंभीरता से विचार करना चाहिए.