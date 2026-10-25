नदी में पानी, पानी में ताज! मेहताब बाग से देखिए मोहब्बत का सबसे गजब मिजाज!
पढ़िए राज किशोर के संपादन के साथ संवाददाता श्यामवीर सिंह की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 1:53 PM IST
आगरा: मोहब्बत की सबसे नायाब निशानी ताजमहल को देखने की चाहत हर दिल में होती है. देश-दुनिया से हर रोज हजारों सैलानी आगरा पहुंचते हैं, सिर्फ इसका दीदार करने के लिए. जब पर्यटक ताजमहल के मुख्य गुंबद पर खड़े होते हैं, या रॉयल गेट से चमेली फर्श के टनल के पानी में ताज की परछाई देखते हैं तो उनकी जिज्ञासा बढ़ जाती है कि आखिर यमुना के उस पार यानी मेहताब बाग से ये ताजमहल कैसा दिखता होगा? दरअसल, मानसून के दिनों में जब यमुना नदी लबालब भर जाती है तो मेहताब बाग और एडीए प्वाइंट्स से ताजमहल का जो अक्स पानी में उतरता है वो साल का सबसे जादुई और अद्भुत नजारा बन जाता है. ताज का ऐसा पूरा मुखड़ा पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है.
आगरा की स्थानीय अर्थव्यवस्था: ये नजारा सिर्फ सैलानियों का दिल नहीं बहलाता बल्कि इसके इर्द-गिर्द चलती है आगरा की एक छोटी सी स्थानीय अर्थव्यवस्था. टूरिस्ट गाइड, फोटोग्राफर्स, ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के साथ-साथ छोटे दुकानदारों की रोजी- रोटी भी इसी मौसम, नदी के जलस्तर और सैलानियों की संख्या पर टिकी है. पानी कम हो जाए तो अक्स बिगड़ जाता है और पानी लबालब हो तो इनकी किस्मत चमक जाती है.
ताजमहल के दूसरी ओर यमुना किनारे मेहताब है. इसके साथ ही यूपी टूरिज्म और एडीए ने ताज व्यू प्वॉइंट बनाया है. अब पर्यटक मेहताब में कम जाते हैं. पर्यटक ताज व्यू प्वॉइंट से ताजमहल को देखते हैं. जिसकी वजह यह है कि यमुना किनारे स्थित मेहताब बाग और ताज व्यू प्वॉइंट से ताजमहल देखने का टिकट भी अलग अलग है. मेहताब बाग से ताजमहल देखने का टिकट मंहगा है. जबकि, ताज व्यू प्वॉइंट से ताजमहल के दीदार का टिकट कम रुपये का है. जब यमुना में पानी खूब होगा तो टूरिस्ट गाइड उस नजारे के बारे में पर्यटकों को सही से बताएगा. जिससे दूसरे पर्यटक भी इस नजारे को देखने के लिए आएंगे. जिससे टूरिस्ट गाइड, फोटोग्राफर और अन्य लोगों की अच्छी कमाई होगी.- शमशुद्दीन, टूरिस्ट गाइड
निर्माण की वजह: ताजमहल के निर्माण के समय शाहजहां ने ताज को धूल और मिट्टी से बचाने के लिए यमुना के दूसरी पार एक खास ठिकाना बनवाया था, जो बाद में मेहताब बाग बना. ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने इस जगह को एक शानदार बाग का रूप दिया और इसका नाम मेहताब बाग रखा. यह सिर्फ एक बाग नहीं था, बल्कि यहां मुगल काल में शाम के समय भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और शाही महफिलें सजती थीं. भागदौड़ से दूर, शाम के वक्त सुकून से समय बिताने और आराम करने के लिए यह शाहजहां का सबसे पसंदीदा स्थान था. इस बाग से ताजमहल की बनावट और उसका कोण इस तरह बैठता है कि यहां से ली गई तस्वीरें दुनिया में सबसे खूबसूरत आती हैं. जब यमुना नदी पानी से भरी होती है तो मेहताब बाग से दिखने वाली ताजमहल की जादुई परछाई पर्यटकों का मन मोह लेती है.
जब यमुना किनारे ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था तब मुगल बादशाह शहंशाह शाहजहां ने ताजमहल की देखरेख के साथ ही ताजमहल की ओर धूल और मिट्टी नहीं जाएं. इसके दूसरी ओर ठिकाना बनाया गया था. वो ही मेहताब बाग है. जब ताजमहल का निर्माण पूरा हो गया तो दूसरे ओर यमुना किनारे विकास कार्य कराए गए. जिसमें ताजमहल के दूसरी ओर एक शानदार बाग बनाया गया. जिसका नाम शाहजहां ने मेहताब बाग रखा था. जहां पर पहले महफिलें सजती थीं. कार्यक्रम होते थे. मेहताब शाम के समय मुगल बादशाह शाहजहां के लिए आराम का अच्छा स्थान था. जब यमुना में पानी होता है तो ताजमहल की परछाई पानी में बनती हैं तो देखने में बहुत मनोहारी लगती है. इसके साथ ही मेहताब से फोटोग्राफी करने पर ताजमहल बहुत सुंदर आता है.- राजकिशोर 'राजे' वरिष्ठ इतिहासकार
यमुना लबालब, ताज गजब!: ताजमहल की परछाई यमुना नदी के पानी में गजब दिखती है. मगर यह तभी होता है जब बारिश में यमुना में खूब पानी होता है या जब हथिनी कुंड से पानी छोड़ा जाता है. अन्यथा यमुना नदी सूखी रहती है. जब तक यमुना नदी में पानी नहीं होगा या यमुना नदी की सिल्ट नहीं हटाई जाएगी. वहां पर पानी नहीं होगा तो ताजमहल की परछाई नहीं दिखेगी. लंबे समय से यमुना नदी पर डैम बनाने की मांग हो रही है. जो अभी तक पूरी नहीं हुई है. अब रबर डैम की बात हो रही है.
यमुना में नाव से जाएं और ताजमहल देखें तो बहुत सुंदर दिखता है. गजब नजारा दिखता है. जो बहुत अच्छा लगता है. लंबे समय से यमुना में नाव नहीं चलती है. जो सुरक्षा को लेकर बंद हो गई है. उसे चलाया जाए. पहले यहां से यमुना में नाव चलती थी. प्री वेडिंग होती थी. पर्यटक भी नाव में बैठकर यमुना नदी और उस पार मेहताब जाते थे. पर्यटक यहां से अच्छी यादें लेकर जाते थे. नाविकों की अच्छी कमाई होती थी. मगर, अब नाव बंद होने से पर्यटक निराश होकर लौट जाते हैं.- चंद्र प्रकाश गर्ग, ताजगंज निवासी
मेहताब बाग तक कैसे पहुंचे: मेहताब बाग तक आसानी से पर्यटक पहुंच सकते हैं. जो पर्यटक अपने वाहन से आते हैं. उनके वाहनों के पार्क करने के लिए पार्किंग है. यदि कोई पर्यटक ट्रेन से आगरा आता है तो आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, ईदगाह रेलवे स्टेशन और राजा की मंडी स्टेशन से ऑटो और ई-रिक्शा मिल जाएगा. जो सवारी के हिसाब या पर्सनल भी मेहताब बाग तक संचालित होते हैं. ऐसे ही जो पर्यटक यमुना एक्सप्रेसवे या हाईवे से आ रहे हैं तो रामबाग चौराहा से उन्हें मेहताब बाग का ऑटो और ई-रिक्शा मिल जाएगा. ऑटो और ई-रिक्शा बुकिंग से भी संचालित होते हैं.
आगरा में टूरिस्ट सीजन अक्टूबर माह से मार्च तक चलता है. देश में बारिश का सीजन जुलाई, अगस्त और सितंबर का है. जो आगरा के हिसाब से देखें तो ऑफ टूरिस्ट सीजन है. इस सीजन में पर्यटकों की संख्या कम रहती है. जिसकी वजह से मानसून के दिनों में मेहताब बाग और ताज व्यू प्वॉइंट से कमाई बेहद कम रहती है. यदि मेहताब बाग और ताज व्यू प्वॉइंट की बात करें तो टूरिस्ट सबसे अधिक सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ही ताजमहल देखना पसंद करते हैं. विदेशी पर्यटक की पहली पसंद तो यही समय है. शुक्रवार के दिन जब ताजमहल बंद रहता है, उस दिन ताजमहल देखने के लिए पर्यटक मेहताब बाग और ताज व्यू प्वॉइंट पर खूब पहुंचते हैं.- राजीव कुमार सिंह, टूरिस्ट गाइड
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: यमुना की ओर से ताजमहल की सुरक्षा का जिम्मा ताज सुरक्षा पुलिस, पीएसी और जल पुलिस के जिम्मे है. ताजमहल की सुरक्षा को लेकर यमुना किनारे ग्यारह सीढ़ी से मेहताब से आगे तक यमुना किनारे से ताजमहल की निगरानी के लिए वॉच टॉवर बनाए गए हैं. जहां से हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है. इस परिधि में यमुना नदी में कोई नहीं जा सकता है. इस क्षेत्र में नाव से जल पुलिस गश्त करती है. इसके अलावा यमुना नदी में नाव का संचालन प्रतिबंधित है.
मेहताब बाग से दिखने वाला ताजमहल का जादुई रूप न सिर्फ सैलानियों की आंखों को सुकून देता है बल्कि यहां के सैकड़ों परिवारों के चूल्हे भी जलाता है. कुदरत का पानी और इंसानी कला का यह संगम वाकई बेमिसाल है.
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