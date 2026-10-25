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नदी में पानी, पानी में ताज! मेहताब बाग से देखिए मोहब्बत का सबसे गजब मिजाज!

आगरा: मोहब्बत की सबसे नायाब निशानी ताजमहल को देखने की चाहत हर दिल में होती है. देश-दुनिया से हर रोज हजारों सैलानी आगरा पहुंचते हैं, सिर्फ इसका दीदार करने के लिए. जब पर्यटक ताजमहल के मुख्य गुंबद पर खड़े होते हैं, या रॉयल गेट से चमेली फर्श के टनल के पानी में ताज की परछाई देखते हैं तो उनकी जिज्ञासा बढ़ जाती है कि आखिर यमुना के उस पार यानी मेहताब बाग से ये ताजमहल कैसा दिखता होगा? दरअसल, मानसून के दिनों में जब यमुना नदी लबालब भर जाती है तो मेहताब बाग और एडीए प्वाइंट्स से ताजमहल का जो अक्स पानी में उतरता है वो साल का सबसे जादुई और अद्भुत नजारा बन जाता है. ताज का ऐसा पूरा मुखड़ा पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है.

आगरा की स्थानीय अर्थव्यवस्था: ये नजारा सिर्फ सैलानियों का दिल नहीं बहलाता बल्कि इसके इर्द-गिर्द चलती है आगरा की एक छोटी सी स्थानीय अर्थव्यवस्था. टूरिस्ट गाइड, फोटोग्राफर्स, ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के साथ-साथ छोटे दुकानदारों की रोजी- रोटी भी इसी मौसम, नदी के जलस्तर और सैलानियों की संख्या पर टिकी है. पानी कम हो जाए तो अक्स बिगड़ जाता है और पानी लबालब हो तो इनकी किस्मत चमक जाती है.

निर्माण की वजह (Photo Credit: ETV Bharat)

ताजमहल के दूसरी ओर यमुना किनारे मेहताब है. इसके साथ ही यूपी टूरिज्म और एडीए ने ताज व्यू प्वॉइंट बनाया है. अब पर्यटक मेहताब में कम जाते हैं. पर्यटक ताज व्यू प्वॉइंट से ताजमहल को देखते हैं. जिसकी वजह यह है कि यमुना किनारे स्थित मेहताब बाग और ताज व्यू प्वॉइंट से ताजमहल देखने का टिकट भी अलग अलग है. मेहताब बाग से ताजमहल देखने का टिकट मंहगा है. जबकि, ताज व्यू प्वॉइंट से ताजमहल के दीदार का टिकट कम रुपये का है. जब यमुना में पानी खूब होगा तो टूरिस्ट गाइड उस नजारे के बारे में पर्यटकों को सही से बताएगा. जिससे दूसरे पर्यटक भी इस नजारे को देखने के लिए आएंगे. जिससे टूरिस्ट गाइड, फोटोग्राफर और अन्य लोगों की अच्छी कमाई होगी.- शमशुद्दीन, टूरिस्ट गाइड





निर्माण की वजह: ताजमहल के निर्माण के समय शाहजहां ने ताज को धूल और मिट्टी से बचाने के लिए यमुना के दूसरी पार एक खास ठिकाना बनवाया था, जो बाद में मेहताब बाग बना. ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने इस जगह को एक शानदार बाग का रूप दिया और इसका नाम मेहताब बाग रखा. यह सिर्फ एक बाग नहीं था, बल्कि यहां मुगल काल में शाम के समय भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और शाही महफिलें सजती थीं. भागदौड़ से दूर, शाम के वक्त सुकून से समय बिताने और आराम करने के लिए यह शाहजहां का सबसे पसंदीदा स्थान था. इस बाग से ताजमहल की बनावट और उसका कोण इस तरह बैठता है कि यहां से ली गई तस्वीरें दुनिया में सबसे खूबसूरत आती हैं. जब यमुना नदी पानी से भरी होती है तो मेहताब बाग से दिखने वाली ताजमहल की जादुई परछाई पर्यटकों का मन मोह लेती है.

यमुना में ताजमहल का अक्स! (Photo Credit: ETV Bharat)

जब यमुना किनारे ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था तब मुगल बादशाह शहंशाह शाहजहां ने ताजमहल की देखरेख के साथ ही ताजमहल की ओर धूल और मिट्टी नहीं जाएं. इसके दूसरी ओर ठिकाना बनाया गया था. वो ही मेहताब बाग है. जब ताजमहल का निर्माण पूरा हो गया तो दूसरे ओर यमुना किनारे विकास कार्य कराए गए. जिसमें ताजमहल के दूसरी ओर एक शानदार बाग बनाया गया. जिसका नाम शाहजहां ने मेहताब बाग रखा था. जहां पर पहले महफिलें सजती थीं. कार्यक्रम होते थे. मेहताब शाम के समय मुगल बादशाह शाहजहां के लिए आराम का अच्छा स्थान था. जब यमुना में पानी होता है तो ताजमहल की परछाई पानी में बनती हैं तो देखने में बहुत मनोहारी लगती है. इसके साथ ही मेहताब से फोटोग्राफी करने पर ताजमहल बहुत सुंदर आता है.- राजकिशोर 'राजे' वरिष्ठ इतिहासकार

यमुना लबालब, ताज गजब!: ताजमहल की परछाई यमुना नदी के पानी में गजब दिखती है. मगर यह तभी होता है जब बारिश में यमुना में खूब पानी होता है या जब हथिनी कुंड से पानी छोड़ा जाता है. अन्यथा यमुना नदी सूखी रहती है. जब तक यमुना नदी में पानी नहीं होगा या यमुना नदी की सिल्ट नहीं हटाई जाएगी. वहां पर पानी नहीं होगा तो ताजमहल की परछाई नहीं दिखेगी. लंबे समय से यमुना नदी पर डैम बनाने की मांग हो रही है. जो अभी तक पूरी नहीं हुई है. अब रबर डैम की बात हो रही है.

दिखता है ताज का पूरा मुखड़ा! (Photo Credit: ETV Bharat)