दूसरे प्रदेश में बसने से कैसे बदल जाती है जाति? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

दूसरे राज्य से आकर मध्य प्रदेश में बसने वाले याचिकाकर्ता की जाति पर सवाल, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Caste Change with State highcourt asks question
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 4:28 PM IST

जबलपुर : माता-पिता के दूसरे प्रदेश का होने के कारण राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमाण-पत्र को अमान्य घोषित किए जाने के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने की, जिसपर युगलपीठ ने पूछा कि दूसरे प्रदेश से आए किसी व्यक्ति की जाति बदल जाती है क्या? युगलपीठ ने इस संबंध में केन्द्र व राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

क्या है जाति बदलने का पूरा मामला?

जबलपुर निवासी विश्वनाथ शाह की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि उनका जन्म 1966 में जबलपुर में हुआ था. उसके माता-पिता बिहार के सिवान जिले के निवासी थे और जबलपुर में आकर रहने लगे थे. मजदूरी कर वह अपने परिवार का पालन पोषण करते थे. वर्ष 1981 में तत्कालीन कलेक्टर जबलपुर ने याचिकाकर्ता को उसके माता-पिता की जाति के आधार पर गोंड जनजाति का प्रमाण पत्र जारी कर दिया था. राज्य स्तरीय उच्च-शक्ति समीक्षा समिति ने 5 अगस्त 2025 के अपने आदेश में केवल इस आधार पर उनके जनजाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया कि उनके पिता का जन्म बिहार में हुआ था.

केंद्र व राज्य सरकार को दी गई चुनौती

याचिका में आगे बताया गया कि याचिकाकर्ता का जन्म, शिक्षा और पूरा जीवन जबलपुर, मध्य प्रदेश में ही बीता है और उन्हें 1981 में ही जनजाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था. याचिका में अंतरराज्यीय प्रवासियों के संबंध में जारी केंद्र और राज्य सरकार की उन अधिसूचनाओं और परिपत्रों की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई है, जिनके अनुसार किसी अन्य राज्य में प्रवास करने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति को मूल राज्य के स्थान पर प्रवासी राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता.

यह भी पढ़ें-

याचिकाकर्ता का दावा है कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद में प्राप्त उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है. याचिका की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने अनावेदक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह व परमानंद साहू ने पक्ष रखा.

