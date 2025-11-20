ETV Bharat / state

दूसरे प्रदेश में बसने से कैसे बदल जाती है जाति? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

जबलपुर : माता-पिता के दूसरे प्रदेश का होने के कारण राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमाण-पत्र को अमान्य घोषित किए जाने के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने की, जिसपर युगलपीठ ने पूछा कि दूसरे प्रदेश से आए किसी व्यक्ति की जाति बदल जाती है क्या? युगलपीठ ने इस संबंध में केन्द्र व राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

क्या है जाति बदलने का पूरा मामला?

जबलपुर निवासी विश्वनाथ शाह की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि उनका जन्म 1966 में जबलपुर में हुआ था. उसके माता-पिता बिहार के सिवान जिले के निवासी थे और जबलपुर में आकर रहने लगे थे. मजदूरी कर वह अपने परिवार का पालन पोषण करते थे. वर्ष 1981 में तत्कालीन कलेक्टर जबलपुर ने याचिकाकर्ता को उसके माता-पिता की जाति के आधार पर गोंड जनजाति का प्रमाण पत्र जारी कर दिया था. राज्य स्तरीय उच्च-शक्ति समीक्षा समिति ने 5 अगस्त 2025 के अपने आदेश में केवल इस आधार पर उनके जनजाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया कि उनके पिता का जन्म बिहार में हुआ था.

केंद्र व राज्य सरकार को दी गई चुनौती