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वाराणसी कैसे आया टॉप थ्री में, जानिए घाटों की साफ-सफाई को लेकर क्या है व्यवस्था

स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन कैटेगिरी में काशी टॉप 3 में. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी: धर्मनगरी काशी का नाम एक बार फिर पूरे देश में चर्चा में उसे समय आ गया जब स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 26 " स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन " श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त किया. पहला स्थान मध्य प्रदेश के रीवा शहर को प्राप्त हुआ. दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर को प्राप्त हुआ और तीसरा स्थान यूपी के वाराणसी को प्राप्त हुआ.

नदियों के किनारे बसने वाले शहर का सर्वेक्षण 2025/2026: जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी नदी किनारे बसने वाले शहर है उनका सर्वेक्षण कराया गया. परीक्षण और सर्वेक्षण के बाद एक रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, जिसमें वाराणसी को तीसरा स्थान पूरे देश में प्राप्त हुआ है. 11 नवंबर 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यह अवॉर्ड वाराणसी को मिला.

जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने आगे बताया स्वच्छता सर्वेक्षण 2025/26 है. इसमें अवॉर्ड बेस्ट रिवर टाउन का मिला है. आप सबको पता है कि वाराणसी में 84 से 85 घाट है. कुल परिधि 7 किलोमीटर का परिक्षेत्र है. वाराणसी नगर निगम द्वारा जो स्वच्छता और साफ सफाई रखा जाता है, जिसका मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा किया गया.

देश में तृतीय स्थान पर आने से न केवल वैश्विक स्तर पर काशी की छवि और निखरेगी, बल्कि 'नमामि गंगे' और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर को मिलने वाली केंद्र की विकास परियोजनाओं को भी नई गति मिलेगी.

काशी के लिए क्यों खास है यह अवॉर्ड: ​वाराणसी में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु और पर्यटक गंगा स्नान व दर्शन के लिए आते हैं. भारी भीड़ के बावजूद घाटों को स्वच्छ बनाए रखना और नदी की अविरलता-निर्मलता को बरकरार रखना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है.

पूजन सामग्री का निस्तारण: घाटों पर अर्पित किए जाने वाले फूलों व पूजन सामग्री को गंगा में प्रवाहित करने के बजाय अलग एकत्र कर उनसे खाद व अगरबत्ती बनाना.

फ्लोटिंग कचरा: प्रबंधन गंगा की धारा में तैरने वाले फूल-माला, प्लास्टिक व अन्य कचरे को निकालने के लिए आधुनिक 'ट्रैश स्कीमर' मशीनों का निरंतर संचालन.

​नालों की टैपिंग: गंगा में गिरने वाले छोटे-बड़े नालों को टैप कर उनका पानी सीधे एसटीपी तक पहुंचाना.

किन मानकों पर खरा उतरा अपना बनारस: घाटों की चौबीसों घंटे सफाई:अस्सी से लेकर नमो घाट तक 84 से अधिक घाटों पर तीन शिफ्टों में सफाई और कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था.

​क्या जांचा जाता है: प्रयोगशाला में पानी में घुलनशील ऑक्सीजन (डीओ), बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीडीओ), फीकल कोलीफॉर्म (बैक्टीरिया) और पीएच स्तर की जांच होती है. अप-स्ट्रीम और डाउन-स्ट्रीम के पानी की गुणवत्ता में अंतर न के बराबर होने पर ही शहर को पूरे अंक मिलते हैं.

शहर में नदियों के प्रवेश बिंदु (अप-स्ट्रीम, जैसे- सामने घाट/अस्सी), शहर के मध्य (दशाश्वमेध घाट) और शहर से बाहर निकलने वाले बिंदु (डाउन-स्ट्रीम, जैसे- राजघाट/आदिकेशव घाट) से पानी के सैंपल लिए जाते हैं.

नदियों जल की जांच का तरीका और सैंपलिंग: ​सर्वेक्षण में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नदियों के पानी की गुणवत्ता की जांच होती है. इसके लिए स्वतंत्र एजेंसियों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मानकों का पालन किया जाता है.

नागरिक फीडबैक: स्थानीय निवासियों और बाहर से आने वाले पर्यटकों से घाटों की सफाई व सुविधाओं पर सीधा फीडबैक लिया जाता है.

प्रत्यक्ष अवलोकन: केंद्रीय टीम बिना पूर्व सूचना के शहर में आकर गंगा घाटों, नदी के किनारों और आसपास के मोहल्लों की जमीनी हकीकत देखती है.

​दस्तावेजी मूल्यांकन: नगर निगम द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), नालों की टैपिंग और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के दावों के डिजिटल प्रमाण जांचे जाते हैं.

​बेस्ट गंगा टाउन का चयन सामान्य स्वच्छता सर्वेक्षण से अलग और बेहद कड़े मानकों पर होता है. इसकी प्रक्रिया मुख्य रूप से तीन चरणों में पूरी होती है.

​केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की इस श्रेणी में वे सभी शहर शामिल किए जाते हैं, जो सीधे नदी के किनारे बसे हैं या जिनकी सीमा नदियों से सटी हुई है. ऐसे में इस बार प्रतिस्पर्धा केवल गंगा नदी ही नहीं देश की प्रमुख नदियों वाले शहरों से थी.'

बेस्ट रिवर फ्रंट टाउन की श्रेणी में वाराणसी का प्रदर्शन लगातार सराहनीय रहा है. वर्ष 2020 से लेकर अब तक आयोजित छह सर्वेक्षणों में काशी ने हमेशा देश के शीर्ष शहरों में अपनी जगह बनाई है. इस बार सिर्फ गंगा ही नहीं सभी नदियों के सर्वेक्षण में भी वाराणसी नगर निगम ने अपनी उत्कृष्ट व्यवस्थाओं के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल कर अपनी स्वच्छता की परंपरा को बरकरार रखा है.

​नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में बुधवार को आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अवार्ड प्राप्त करने वाली टीम में प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा, महापौर अशोक कुमार तिवारी और पूर्व नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल को यह राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया.

इस प्रतिष्ठित सर्वेक्षण में देश भर के सभी नदियों वाले शहरों ने प्रतिभाग किया था, जिनमें से बनारस को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी ने स्वच्छता और नदी संरक्षण के क्षेत्र में एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया है. केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कराए गए 'स्वच्छ सर्वेक्षण-2025-2026 के अंतर्गत 'बेस्ट रिवर फ्रंट टाउन' श्रेणी में वाराणसी नगर निगम को देश में तीसरा स्थान (तृतीय पुरस्कार) प्राप्त हुआ है.

देशभर में घाटों की साफ-सफाई के मामले में वाराणसी तीसरे पायदान पर पहुंचा. (ईटीवी भारत)

पूरे देश की नदियों के किनारे बसने वाले सबसे साफ शहरों का सर्वेक्षण हुआ है. इसमें मध्य प्रदेश के रीवा में बहने वाली वीहर और बिछिया नदी की साफ-सफाई को लेकर रीवा को प्रथम स्थान मिला है. वहीं सेकंड नंबर पर छत्तीसगढ़ की अरपा नदी पर बसे बिलासपुर को मिला है. तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे बसे बेस्ट रिवर फ्रंट टाउन सिटी वाराणसी तीसरा स्थान मिला है.

प्रश्न :- अंकों की तालिका क्या थी?

उत्तर :- जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले दिनों महामहिम राष्ट्रपति द्वारा वाराणसी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है. अंकों की तालिका नगर निगम को अभी तक नहीं मिली है. जैसे ही अंकों की तालिका आएगी, उपलब्ध कराएंगे.

प्रश्न :- पिछले वर्ष सर्वेक्षण में बनारस क्या स्थान प्राप्त था?

उत्तर :- इस पर संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण जो 2024-25 का था, उसमें ओवरऑल वाराणसी की रैंकिंग 17 वें स्थान पर थी. पिछले साल बेस्ट गंगा टाउन सर्वेक्षण में दूसरे स्थान पर था.

प्रश्न :- घाट की सफाई पर कितने कर्मचारी हैं

उत्तर :- हमारे 84 घाट जो 7 किलोमीटर की परिधि पर है. उसमें नगर निगम द्वारा 750 से 800 सफाई कर्मी घाटों पर तैनात हैं. इनके द्वारा घाटों पर दिन में चार बार झाड़ू लगाया जाता है.

इसके साथ ही जो हमारे महत्वपूर्ण घाट हैं, जहां पर पर्यटक ज्यादा आते हैं नगर निगम के द्वारा पोछा इत्यादि भी लगाया जाता है. साथ में जो नदियां हैं, उसमें जो फूल माला है. उसकी सफाई के लिए मशीन की व्यवस्था की गई है, जो दिन भर चलती हैं, वहां पर भी कर्मचारी तैनात रहते हैं.

प्रश्न :- कितने वाट पहले थे और अब कितने नए वार्ड हैं?

उत्तर :- वर्तमान समय में नगर निगम में कुल 100 वार्ड हैं. इससे पहले 90 वार्ड थे. यह लगभग 186 वर्ग मीटर का परिक्षेत्र है. नगर निगम वाराणसी में वार्ड को साफ करने के लिए हमारे सफाई कर्मी लगभग 8000 है.

घाटों की साफ-सफाई को लेकर बनारस को मिला ये अवॉर्ड. (ईटीवी भारत)

प्रश्न :- कचरों का निस्तारण कैसे होता है?

उत्तर :- नगर निगम वाराणसी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की प्रक्रिया की जाती है. हमारे छोटे गाड़ियों द्वारा गलियों में जाकर 100 वार्डों में घर-घर जाकर कूड़ा उठाते हैं. हमारे यहां सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग-अलग रखने का प्रावधान है. सॉलिड वेस्ट मटेरियल का जो हमारा प्लांट है, वहां पर इसके वैज्ञानिक विधि से निस्तारण के लिए भेज दिया जाता है.

प्रश्न :- वाराणसी नगर निगम कितने नाले हैं?

उत्तर :- वाराणसी शहर नगर निगम में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 400 से 425 नाले हैं जिनकी नियमित रूप से नगर निगम द्वारा सफाई किया जाता है साथ में वर्षा ऋतु से पहले कुछ विशेष सफाई अभियान चलाया जाता है.

प्रश्न :- वाराणसी एसटीपी की क्षमता कितनी है?

उत्तर :- वाराणसी नगर निगम परिक्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेंट प्लान वाराणसी शहर में पर्याप्त क्षमता मौजूद है. गोईठहा में 120 एमएलडी का प्लांट है. दीनापुर में 240 एमएलडी का प्लांट है. रामनगर में भी छोटा एमएलडी प्लांट है. भगवानपुर में 50 एमएलडी का प्लांट है. नगर निगम का प्रयास है कि हमारे घरों से जो मल-जल निकलते हैं. उनका 100% शोध करें. हमारी जो दो प्रमुख नदियां हैं गंगा और अरुण है. उसमें किसी भी प्रकार से दूषित जल का प्रभाव ना हो पाए.

प्रश्न :- नगर निगम कूड़ा निस्तारण मशीनों का संचालन कैसे करता है?

उत्तर :- यह हमारे बजट में प्रावधान भी होता है. साथ में भारत सरकार से योगदान मिलता है, जिसको इसमें खर्च किया जाता है. वाराणसी नगर निगम क्षेत्र से काफी कचरा निकलता है. इसका सही तरीके से निस्तारण करते हैं.

प्रश्न :- वाराणसी नगर निगम में प्रतिदिन कितना कचरा निकालते हैं?

उत्तर :- वाराणसे के पूरे 100 वार्डों में जो कचरा है, इस समय 1000 टन से 1200 टन कचरा निकलता है. और कुछ खास पर्व पर अगर देखा जाए, तो यह करीब 1700 टन से लेकर 2000 टन के बीच में प्रतिदिन जो कचरा निकलता था. इन कचरों के प्रसंस्करण के लिए हमारे यहां दो प्लांट हैं. वहां पर पूरी तरह वैज्ञानिक विधि से निस्तारण किया जाता है.

कचरे से बनती है खाद

करसड़ा प्लांट है, जहाँ पर 800 टन कचरा का निस्तारण किया जाता है. कचरे का स्लोटिंग करके यहां पर खाद बनाया जाता है.

कचरे से बनता है कोयला

रंमना वेस्ट टू कंपोस्ट प्लांट है इसी प्रकार हमारा रमना में भी प्लांट है, वहां पर भी 800 टन कचरा प्रतिदिन निस्तारण किया जाता है. यहां पर कचरे से कोयले का निर्माण किया जाता है, जिसको वेस्ट चारकोल कहते हैं. पूरे एशिया में मात्र एक ऐसा प्लांट वाराणसी में है, जहां पर कचरे से कोयला बनाया जाता है.

इस प्रकार हमारे दो प्लांट बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं जिसको csr से फंडिंग भी होती है. वाराणसी नगर निगम का प्रयास होता है कि शत-प्रतिशत कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित किया जाए.

वहीं वाराणसी की इस उपलब्धि के लिए पार्षद पुन्नू लाल बिंद ने बताया कि यह "हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि तीसरा स्थान आया है. मेरे वार्ड में 52 सफाई कर्मी हैं, जो दो टाइम झाड़ू लगाते हैं और डोर टू डोर कूड़ा उठाते हैं. पहले हमारे बनारस में 12 कूड़ाघर होते थे. अब केवल दो बचे हैं. पूरा कूड़ा सीधे गाड़ियों से प्लांट पर चला जाता है. वहां पर उसका निस्तारण होता है और हम तो चाहेंगे कि बनारस का पहला स्थान आए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मैं वर्ष 2006 से लगातार पार्षद हूं तुलसीपुर वार्ड का. हम 12 सफाई कर्मी से काम चलाते हैं."

टूरिस्ट संघमित्रा सिंह ने बताया कि "घाट पर पहले से बहुत ज्यादा सफाई है. अब घाट बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं. मैं पहले भी बनारस आती रही हूं, अब तो और साफ लग रहे हैं. इसके साथ बनारस की गालियां भी पहले से साफ हैं. जगह-जगह कूड़ा रहते थे, अब वह नहीं दिखता है, लेकिन मैं एक निवेदन करूंगी की घाट पर वॉशरूम की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे पब्लिक को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है."

वाराणसी में घाटों की सफाई का दृश्य. (ईटीवी भारत)

सफाईकर्मी रामजी प्रसाद ने बताया "यह अस्सी घाट है यहां पर अभी आठ लोग काम कर रहे हैं. यहां पर चार टाइम झाड़ू लगता है. सुबह 9 बजे झाड़ू लगता है. फिर 11 बजे झाड़ू लगता है. फिर दोपहर में झाड़ू लगाता है. और फिर रात में झाड़ू लगता है. बहुत खुशी की बात है कि तीसरा स्थान आया है. सफाई नहीं रहता तो दसवां स्थान रहता."

बनारस को लेकर रामजी का कहना है कि 84 घाटों पर झाड़ू लगाने वाले 2800 लोग होते हैं. ये दो टाइम झाड़ू लगाते हैं, लेकिन प्रमुख घाटों पर चार टाइम झाड़ू लगाया जाता है. वहीं तमाम प्रयासों के बाद भी कुछ स्थानों पर गंदगी देखने को मिली. जैसे विर्दोपुर वार्ड में गलियों में कूड़ा फेंका हुआ दिखा. स्थानीय लोगों ने कहा कि देर में झाड़ू यहां पर लगता है, यहां लोग कूड़ा भी इधर-उधर फेंक देते हैं."

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