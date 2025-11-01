ETV Bharat / state

पुष्कर में एकादशी से पूर्णिमा तक धार्मिक मेले की कैसे हुई शुरूआत? जगत पिता ब्रह्मा के सृष्टि यज्ञ से जुड़ी है मान्यता

पुष्कर के पवित्र सरोवर में कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.

Devotees taking a dip in Pushkar Lake
पुष्कर सरोवर में डुबकी लगाते श्रद्धालु (ETV Bharat Ajmer)
अजमेर: कार्तिक माह की एकादशी को हजारों श्रद्धालुओं ने पुष्कर के पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई. एक तिथि क्षय होने के कारण 5 दिवसीय धार्मिक मेले की बजाय इस बार 4 दिवसीय मेला ही होगा. पुष्कर धार्मिक मेले में पंचतीर्थ स्नान का काफी महत्व है. पुष्कर में धार्मिक मेले की शुरूआत की परंपरा जगत पिता ब्रह्मा के सृष्टि यज्ञ से जुड़ी है. माना जाता है कि ब्रह्मा ने एकादशी से पूर्णिमा तक यहां पांच दिवसीय सृष्टि यज्ञ किया था. इसी मान्यता के चलते इन पांच दिनों में श्रद्धालु पुष्कर के पवित्र सरोवर में स्नान करने आते हैं.

'पांच दिन देवी-देवता रहते हैं पुष्कर': तीर्थ पुरोहित पंडित सतीश चंद्र तिवाड़ी ने बताया कि पंचाग के अनुसार एकादशी शनिवार से शुरू हो गई है. इस कारण कई लोगों ने एकादशी का स्नान और पूजन आज किया है. वहीं ज्यादातर लोग रविवार को एकादशी का स्नान करेंगे. उन्होंने बताया कि धर्म शास्त्रों में वर्णित है कि जगत पिता ब्रह्मा ने एकादशी से पूर्णिमा तक पांच दिवसीय सृष्टि यज्ञ किया था. यज्ञ में भगवान विष्णु और शिव समेत देवी-देवताओं, यक्ष, गंदर्भ, किन्नर, नाग आदि को आमंत्रित किया था. ये सभी पांच दिन तक पुष्कर में रहे थे और सुबह-शाम सरोवर में स्नान करते थे.

तीर्थ पुरोहितों ने बताया पंचतीर्थ स्नान का महत्व, देखें वीडियो (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: लोहार्गल में कावड़ियों का तांता, यहां के सूर्यकुंड में स्नान कर पांडवों ने भी पाई थी मुक्ति

यूं लगने लगा पशु मेला: उन्होंने बताया कि तभी से माना जाता है कि एकादशी से पूर्णिमा तक सभी देवी-देवता स्नान के लिए सरोवर आते हैं. यही वजह है कि इन पांच दिनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने लगे और धार्मिक मेला भरने लगा. उस दौर में संसाधन नहीं होने के कारण श्रद्धालु अपने पशु साथ लेकर आते थे. यहां लंबे समय तक रहते थे. वे यहां अपने पशु बेच देते थे या अन्य कोई पशु पसंद आने पर उसका सौदा कर लिया करते थे. धीरे-धीरे इसने पशु मेले का रूप ले लिया.

Devotees performing religious rituals at Pushkar Lake
पुष्कर सरोवर पर धार्मिक कर्म करते श्रद्धालु (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: पुष्कर के पवित्र सरोवर में हिमाद्री स्नान, विप्र समाज ने किया ज्ञात और अज्ञात पापों का 'प्रायश्चित'

पांच दिन पुष्कर राज के आह्वान की नहीं जरूरत: पंडित तिवाड़ी ने बताया कि पंच तीर्थ स्नान का काफी महत्व है. मान्यता है कि इन पांच दिनों में तीर्थराज गुरु पुष्कर यहां रहते हैं. जबकि जगत पिता ब्रह्मा के श्राप के कारण अन्य दिनों में पुष्कर राज अंतरिक्ष में निवास करते हैं. धार्मिक मान्यता है कि इन पांच दिनों में सरोवर में स्नान और पूजन करते समय पुष्कर राज का आहृवान करने की आवश्यकता नहीं होती. जबकि वर्ष के शेष दिनों में पुष्कर राज का आहृवान किया जाता है. इन पांच दिनों में जो भी श्रद्धालु पुष्कर राज में स्नान, पूजन, तप, दान, स्मरण, जप करता है, उसको कई गुना फल की प्राप्ति होती है.

A beautiful view of Pushkar Lake
पुष्कर सरोवर का मनोहारी दृश्य (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: कमलेश्वर महादेव मंदिर: हजारों साल पुराना शिवधाम, कुंड में स्नान का विशेष महत्व

सरोवर में इस बार पानी ज्यादा गहरा: वराह घाट के प्रधान पंडित दिलीप शास्त्री ने बताया कि पुष्कर जगत पिता ब्रह्मा का पावन तीर्थ है. कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक भीष्म पंचक स्नान कहलाता है. इन पांच दिनों में में तीर्थ यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है. इस बार सरोवर में काफी पानी है. ऐसे में तीर्थ पुरोहित भी स्नान के लिए घाटों पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को आगाह करते हैं. प्रशासन ने भी सुरक्षा की व्यवस्था की हुई है. यहां श्रद्धालु पिंडदान, तर्पण भी करते हैं. वहीं कई लोग सरोवर के जल से अपनी बुरी आदतों को भी छोड़कर अच्छा जीवन जीने का संकल्प लेते हैं.

Brahma Temple
जगत पिता ब्रह्मा मंदिर (ETV Bharat Ajmer)

ब्रह्मा मंदिर में दर्शन के बाद करते हैं दान-पुण्य: पुष्कर को सभी तीर्थों का गुरु माना गया है और सनातन धर्म में गुरु का स्थान सबसे ऊपर है. यही वजह है कि सदियों से जगत पिता ब्रह्मा और तीर्थराज गुरु पुष्कर के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आते रहे हैं. खासकर कार्तिक माह की एकादशी से लेकर पूर्णिमा के पांच दिनों में लाखों लोग आस्था की डुबकी लगाने पुष्कर आते हैं. धार्मिक कृतियों से निवृत होकर श्रद्धालु ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करते हैं. इसके बाद दान-पुण्य करते हैं. धार्मिक मेला शुरू होते ही तीर्थ यात्रियों की आवक बढ़ने से यहां के सभी होटल, धर्मशालाएं आबाद हो जाती हैं. वहीं देर शाम पुष्कर के पवित्र घाटों पर तीर्थराज गुरु पुष्कर की महाआरती होती है.

