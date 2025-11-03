ETV Bharat / state

शरीर में कैसे पनपता है मधुमेह और मोटापा?, जानिए

लखनऊः लखनऊ विश्वविद्यालय में मोटापे और डायबिटीज के कारणों को लेकर एक अहम रिसर्च हुई है. इस रिसर्च को विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. प्रदीप कुमार, शोधार्थी विश्वायस गौर और जैव रसायन विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. मधु कमले व अन्य संस्थानों के सहयोगियों ने किया है. यह अध्ययन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित शोध पत्रिका में प्रकाशित हुआ है.



शोध में ये बताया गया: इस शोध में यह बताया गया है कि संतुलित और स्वस्थ आंत माइक्रोबायोम को बनाए रखना मोटापा, मधुमेह और मेटाबोलिक सिंड्रोम जैसी जीवनशैली संबंधी बीमारियों की रोकथाम के लिए जरूरी है. माइक्रोबायोम से तात्पर्य है कि हमारे शरीर की आंतों में प्राकृतिक रूप से रहने वाले लाखों करोड़ों सूक्ष्मजीव. इनमें बैक्टीरिया, साथ ही फफूंद, वायरस और यीस्ट भी शामिल होते हैं.



ये सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को पचाने, पोषक तत्वों को अवशोषित करने, विटामिन बनाने तथा हानिकारक जीवाणुओं से सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. जब ये लाभदायक सूक्ष्मजीव सही संतुलन में रहते हैं, तो वे अच्छा पाचन, मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली और संतुलित चयापचय बनाए रखने में सहायक होते हैं. इनका संतुलन बिगड़ते ही डिसबायोसिस कहा जाता है, तब यह स्थिति सूजन, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, मोटापा या मधुमेह जैसी बीमारियों को जन्म दे देती है.





आंतें कैसे आहार से स्वस्थ रहतीं हैं: हमारा आहार सीधे तौर पर हमारे आंत के सूक्ष्मजीवों की संरचना और गतिविधियों को प्रभावित करता है. फाइबर से भरपूर भोजन (जैसे फल, सब्जियाँ, साबुत अनाज), प्रीबायोटिक्स (पौधों से प्राप्त प्राकृतिक यौगिक जो लाभदायक जीवों को पोषण देते हैं), प्रोबायोटिक्स (जैसे दही के बैक्टीरिया) स्वस्थ सूक्ष्मजीवों के विकास को बढ़ावा देते हैं.





ये सूक्ष्मजीव शरीर में क्या काम करते हैं

