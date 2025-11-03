शरीर में कैसे पनपता है मधुमेह और मोटापा?, जानिए
लखनऊ विवि के एसोसिएट प्रोफेसर की रिसर्च, अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित शोध पत्रिका में प्रकाशित हुआ.
लखनऊः लखनऊ विश्वविद्यालय में मोटापे और डायबिटीज के कारणों को लेकर एक अहम रिसर्च हुई है. इस रिसर्च को विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. प्रदीप कुमार, शोधार्थी विश्वायस गौर और जैव रसायन विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. मधु कमले व अन्य संस्थानों के सहयोगियों ने किया है. यह अध्ययन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित शोध पत्रिका में प्रकाशित हुआ है.
शोध में ये बताया गया: इस शोध में यह बताया गया है कि संतुलित और स्वस्थ आंत माइक्रोबायोम को बनाए रखना मोटापा, मधुमेह और मेटाबोलिक सिंड्रोम जैसी जीवनशैली संबंधी बीमारियों की रोकथाम के लिए जरूरी है. माइक्रोबायोम से तात्पर्य है कि हमारे शरीर की आंतों में प्राकृतिक रूप से रहने वाले लाखों करोड़ों सूक्ष्मजीव. इनमें बैक्टीरिया, साथ ही फफूंद, वायरस और यीस्ट भी शामिल होते हैं.
ये सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को पचाने, पोषक तत्वों को अवशोषित करने, विटामिन बनाने तथा हानिकारक जीवाणुओं से सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. जब ये लाभदायक सूक्ष्मजीव सही संतुलन में रहते हैं, तो वे अच्छा पाचन, मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली और संतुलित चयापचय बनाए रखने में सहायक होते हैं. इनका संतुलन बिगड़ते ही डिसबायोसिस कहा जाता है, तब यह स्थिति सूजन, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, मोटापा या मधुमेह जैसी बीमारियों को जन्म दे देती है.
आंतें कैसे आहार से स्वस्थ रहतीं हैं: हमारा आहार सीधे तौर पर हमारे आंत के सूक्ष्मजीवों की संरचना और गतिविधियों को प्रभावित करता है. फाइबर से भरपूर भोजन (जैसे फल, सब्जियाँ, साबुत अनाज), प्रीबायोटिक्स (पौधों से प्राप्त प्राकृतिक यौगिक जो लाभदायक जीवों को पोषण देते हैं), प्रोबायोटिक्स (जैसे दही के बैक्टीरिया) स्वस्थ सूक्ष्मजीवों के विकास को बढ़ावा देते हैं.
ये सूक्ष्मजीव शरीर में क्या काम करते हैं
- शॉर्ट-चेन फैटी एसिड का उत्पादन जो आंत की कोशिकाओं को पोषण देते हैं
- वसा (लिपिड) चयापचय को नियंत्रित करना
- प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को संतुलित करना
- ऊर्जा संतुलन
इन सभी प्रक्रियाओं से चयापचय की स्थिरता बनी रहती है और समग्र स्वास्थ्य बेहतर होता है.
आंत की हमारे स्वास्थ्य में अहम भूमिका: लखनऊ विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के शोधकर्ता डॉ. प्रदीप कुमार का कहना है कि हमारा शोध इस बात पर प्रकाश डालता है कि आंत हमारे स्वास्थ्य का एक केंद्रीय नियामक है. जो भोजन हम करते हैं, विशेष रूप से फाइबर, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स से भरपूर आहार आंत के सूक्ष्मजीवों की विविधता को बढ़ाता है. यह आगे चलकर हमारे चयापचय को नियंत्रित करता है. इस प्राकृतिक सहजीविता को समझना और उपयोग में लाना बीमारियों की रोकथाम और उपचार के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है.
