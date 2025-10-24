साइकोटिक डिसऑर्डर बीमारी कितनी खतरनाक; मरीज सभी पर करता है शक, पूर्व डीजीपी के बेटे को थी प्रॉब्लम, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट
इसका इलाज साइकोथेरेपी यानी काउंसलिंग के जरिये किया जा सकता है, इसके लिए किसी भी मेडिसिन की न के बराबर जरूरत होती है.
मेरठ : सहारनपुर के रहने वाले पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील की 16 अक्टूबर को मौत हो गई थी. बेटे की मौत के बाद कई सवालों में घेरे पूर्व डीजीपी ने कहा था कि उनका बेटा साइकोटिक डिसऑर्डर बीमारी से जूझ रहा था. दवाओं का ओवरडोज लेने से अकील की मौत हुई. आज इस खबर में जानेंगे आखिर क्या है यह साइकोटिक डिसऑर्डर, इसके क्या लक्षण हैं, ये कैसे पनपता है, इसे कैसे काबू किया जा सकता है.
कई बीमारी ऐसी होती हैं जिनके बारे में उनके लक्षण से परख की जा सकती है, जबकि कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी समय पर अगर जांच नहीं की गई या लापरवाही दिखाई तो वे नासूर भी बन जाती हैं. किसी को अगर मानसिक समस्या है और समय रहते ऐसे लोगों के बारे में पता चल जाए, तो उस स्थिति को काबू किया जा सकता है.
मनोवैज्ञानिक समस्याएं दो तरह की : मानसिक रोग विशेषज्ञ सोनी जैन ने बताया, मनोवैज्ञानिक समस्याओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं. एक होती है न्यूरोटिक समस्या और दूसरी है साइकोटिक समस्याएं. न्यूरोटिक समस्या में व्यक्ति का वास्तविकता के साथ संबंध बना रहता है. इस तरह की समस्याओं में डर, चिंता, फोबिया जैसी परेशानी यानी डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी समस्याएं आती हैं.
साइकोटिक डिसऑर्डर (मनोविकार विकृति) होते हैं, उनमें इंसान का वास्तविकता के साथ संबंध पूरी तरह से खत्म हो जाता है. उसे ऐसी चीज दिखाई देने लगती है जो वास्तविकता में नहीं है. ऐसे व्यक्ति को ये विश्वास हो सकता है कि उसके पति या पत्नी के संबंध किसी और के साथ हैं. ऐसे व्यक्ति की सोच पूरी तरह से स्वाभाविक रूप से विकृत हो जाती है या यूं कहें कि बदल जाती है.
लक्षण को पहचानना जरूरी : मानसिक रोग विशेषज्ञ सोनी जैन ने बताया, साइकोटिक डिसऑर्डर में मतिभ्रम (hallucinations), भ्रम (Delusion) और अव्यवस्थित सोच (disordered thinking) मुख्य रूप से शामिल होते हैं. इस प्रकार की परेशानियों में सिजोफ्रेनिया और मूड डिसऑर्डर को रख सकते हैं. ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि इन लक्षण को पहचानें. अगर लक्षण पहचान लिए हैं तो फिर ये देखना होगा कि इसका उपचार कैसे करें.
अगर लक्षण पहचान लिए गये हैं लक्षण न्यूरोटिक (Nyoorotic) है तो निश्चित ही इसका इलाज साइकोथेरेपी यानी काउंसलिंग के जरिये किया जा सकता है, इसके लिए किसी भी मेडिसिन की न के बराबर जरूरत होती है. अगर समस्या साइकोटिक डिसऑर्डर है और समस्या बेहद ही गंभीर हो चुकी है, तो ऐसे में मेडिसिन की भी आवश्यकता होती है और साथ ही साइकोथेरेपी यानी काउंसलिंग की भी आवश्यकता होगी.
पूरे परिवार पर पड़ता है असर : मानसिक रोग विशेषज्ञ सोनी जैन ने बताया, ऐसे किसी भी रोगी के लक्षण पहचानना जरूरी होता है. अगर लक्षण पहचाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से जल्द से जल्द संपर्क करना चाहिए. वह निश्चित ही मनोदशा को समझकर आगे दिशा निर्धारित करने में मदद करेगा, जिससे कि इन समस्याओं से निकलना आसान हो जाएगा. इन समस्याओं से निकलना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इनका प्रभाव न सिर्फ उस व्यक्ति पर पड़ता है, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है.
मेडिकल साइंस में इलाज संभव : लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तरुणपाल ने बताया, साइकोटिक डिसऑर्डर मन से जुड़ी जो बीमरियां होती हैं वे सारी इस श्रेणी में आती हैं. साइकोटिक डिसऑर्डर में डिप्रेशन समेत ऐसे लक्षण भी रोगी में मिलते हैं, जब वह बार-बार किसी काम को करता है. कई बार मानसिक समस्याओं से जूझ रहे मरीज को ये भ्रम भी हो जाता है कि कोई उसे बार-बार परेशान कर रहा है. या ऐसे व्यक्ति को अलग-अलग तरह की आवाज सुनाई देती है, जबकि वास्तविक तौर पर वहां ऐसा कोई होता ही नहीं है. मेडिकल साइंस में ऐसे रोगियों के लिए दवाइयां भी उपलब्ध हैं. वहीं साइकोटिक थेरेपी बेहद उपयोगी साबित होती है.
ऐसे करें पहचान : मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तरुणपाल बताते हैं कि अगर किसी का व्यवहार सामान्य से अलग होने लगे, जैसे ज्यादा समय तक चुप रहना, या अचानक से ज्यादा बोलने लगना, नींद में रहना, जल्दी गुस्सा आना, दूसरों पर बेवजह शक करना, नींद ठीक से न आना, तरह-तरह की आवाजें सुनाई देना, व्यवहार में अचानक बदलाव आता है, तो आसपास के लोग उसके व्यवहार में बदलाव को जान सकते हैं.
भूत-प्रेत का भ्रम नहीं पालें : कई बार ऐसे भी मामले सामने आए हैं जब कुछ लोग मानसिक समस्याओं से जूझ रहे व्यक्ति पर भूत-प्रेत का साया तक बता देते हैं. ऐसे शख्स को मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास ले जाएं.
