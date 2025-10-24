ETV Bharat / state

साइकोटिक डिसऑर्डर बीमारी कितनी खतरनाक; मरीज सभी पर करता है शक, पूर्व डीजीपी के बेटे को थी प्रॉब्लम, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

काफी खतरनाक बीमारी है साइकोटिक डिसऑर्डर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : सहारनपुर के रहने वाले पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील की 16 अक्टूबर को मौत हो गई थी. बेटे की मौत के बाद कई सवालों में घेरे पूर्व डीजीपी ने कहा था कि उनका बेटा साइकोटिक डिसऑर्डर बीमारी से जूझ रहा था. दवाओं का ओवरडोज लेने से अकील की मौत हुई. आज इस खबर में जानेंगे आखिर क्या है यह साइकोटिक डिसऑर्डर, इसके क्या लक्षण हैं, ये कैसे पनपता है, इसे कैसे काबू किया जा सकता है. कई बीमारी ऐसी होती हैं जिनके बारे में उनके लक्षण से परख की जा सकती है, जबकि कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी समय पर अगर जांच नहीं की गई या लापरवाही दिखाई तो वे नासूर भी बन जाती हैं. किसी को अगर मानसिक समस्या है और समय रहते ऐसे लोगों के बारे में पता चल जाए, तो उस स्थिति को काबू किया जा सकता है. जानिए क्या कहते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर बीमारी के बारे में एक्सपर्ट. (Video Credit; ETV Bharat) मनोवैज्ञानिक समस्याएं दो तरह की : मानसिक रोग विशेषज्ञ सोनी जैन ने बताया, मनोवैज्ञानिक समस्याओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं. एक होती है न्यूरोटिक समस्या और दूसरी है साइकोटिक समस्याएं. न्यूरोटिक समस्या में व्यक्ति का वास्तविकता के साथ संबंध बना रहता है. इस तरह की समस्याओं में डर, चिंता, फोबिया जैसी परेशानी यानी डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी समस्याएं आती हैं. साइकोटिक डिसऑर्डर (मनोविकार विकृति) होते हैं, उनमें इंसान का वास्तविकता के साथ संबंध पूरी तरह से खत्म हो जाता है. उसे ऐसी चीज दिखाई देने लगती है जो वास्तविकता में नहीं है. ऐसे व्यक्ति को ये विश्वास हो सकता है कि उसके पति या पत्नी के संबंध किसी और के साथ हैं. ऐसे व्यक्ति की सोच पूरी तरह से स्वाभाविक रूप से विकृत हो जाती है या यूं कहें कि बदल जाती है. लक्षण को पहचानना जरूरी : मानसिक रोग विशेषज्ञ सोनी जैन ने बताया, साइकोटिक डिसऑर्डर में मतिभ्रम (hallucinations), भ्रम (Delusion) और अव्यवस्थित सोच (disordered thinking) मुख्य रूप से शामिल होते हैं. इस प्रकार की परेशानियों में सिजोफ्रेनिया और मूड डिसऑर्डर को रख सकते हैं. ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि इन लक्षण को पहचानें. अगर लक्षण पहचान लिए हैं तो फिर ये देखना होगा कि इसका उपचार कैसे करें.