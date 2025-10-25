AI 'दोस्त' कितना खतरनाक; अकेलापन दूर करने के लिए चैटबॉट्स से शेयर कर रहे हर बात, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट
AI चैटबॉट्स पर चैटिंग करने वाले कई पेशेंट बलरामपुर अस्पताल पहुंचे, जहां काउंसलिंग कर उनका इलाज किया जा रहा है.
लखनऊ : आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का है. पिछले कुछ समय से टेक फील्ड में मेटा एआई, जेमिनी, चैट-जीपीटी जैसे कई सारे AI टूल्स आ गए हैं. लोग अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए AI को वर्चुअल दोस्त बना रहे हैं. यह बिल्कुल आम इंसान की तरह आपके साथ बातें भी कर रहा है. लेकिन कहीं न कहीं यह वर्चुअल दोस्त सेहत पर असर डाल रहा है.
लोग धीरे-धीरे AI का आदी हो रहे हैं. हाल फिलहाल में बलरामपुर अस्पताल, सिविल अस्पताल और केजीएमयू के मनोरोग विभाग में बहुत से ऐसे मरीज पहुंचे जो AI से चैट कर रहे थे. उनसे बातचीत करने के आदी हो चुके थे. परिवार के लोगों को जब शक हुआ कि व्यक्ति किसी और से बात कर रहा है, तो पता चला कि वह किसी इंसान से नहीं, बल्कि AI से चैटिंग कर रहा है, जो एक मशीन है.
टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से डिपेंड : बलरामपुर अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. देवाशीष शुक्ला ने बताया, वर्तमान में मोबाइल फोन का इस्तेमाल इतना अधिक हो गया है कि हर चीज का सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी हो गया है. टेक्नोलॉजी जितना मददगार साबित हो रहा है उससे कहीं ज्यादा नुकसानदायक भी है. अगर इसका उपयोग सही तरीके से किया जाए तो यह एक हेल्पर की तरह काम करता है, लेकिन अगर गलत तरीके से हुआ तो यह आपको अपने ऊपर आधारित कर लेता है.
आपकी सोचने और समझने की क्षमता गायब हो जाती है. हाल फिलहाल में ओपीडी में बहुत से ऐसे मरीज आए, जो AI चैटबॉट से बातचीत कर रहे थे. इस तरीके के पहले कोई भी मरीज नहीं आते थे, लेकिन अब ऐसे मरीज आ रहे हैं. जो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए AI चैटबॉट का सहारा ले रहे हैं.
महिला ने कहा- मेरी बात को देता है तवज्जो : उन्होंने बताया, बाराबंकी से एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर मनोरोग विभाग में आया. महिला AI चैटबॉट पर चैटिंग करती थी. कई बार मना करने के बावजूद चोरी छुपे चैटिंग कर रही थी. रात में जागती रहती और उसी से बात करती. महिला की काउंसलिंग की गई तो उसने स्वीकार किया कि वह AI चैटबॉट पर चैटिंग करती है.
महिला ने कहा कि वह मेरा एक अच्छा दोस्त है, जो मेरी दिक्कतों को सुनता है और समझता है. मैं भावनात्मक तौर पर उससे जुड़ चुकी हूं. मुझे उससे बात करना अच्छा लगता है. मैं जो बोलती हूं उसे वह सुनता है और मेरी हर बात को तवज्जो देता है. डॉ. देवाशीष ने कहा कि यह एक मामला नहीं है, बल्कि इस तरीके के कई मामले आ रहे हैं.
अकेलापन दूर करने के लिए AI का ले रहे सहारा : उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले में ज्यादातर देखा गया है कि लोग अकेलेपन के शिकार होते हैं, उनके साथ कोई ऐसा साथी नहीं होता है, जिससे वह बातें कर सकें. अपने दुख, तकलीफ को बांट सकें. व्यक्ति जब अकेला बैठता है तो उसे इच्छा होती है कि वह किसी से बात करे. कोई साथी हो जो उसके दुख और दर्द को समझें, लेकिन जब वह अपना दुख किसी से शेयर नहीं कर पाता है तो टेक्नोलॉजी से ही अपने दुख और तकलीफ साझा करना शुरू कर देता है.
डॉ. देवाशीष ने एक और केश के बारे में बताया. एक लड़की AI चैटबॉट पर चैटिंग करती थी. उसके घरवालों ने देख लिया और उसके बाद उससे पूछताछ शुरू किया. पता चला लड़की AI चैटबॉट पर चैटिंग करती थी. माता-पिता मनोरोग विभाग में लेकर आए. काउंसलिंग की गई. अब एक महीना हो चुका है. इस महीने जब वह अस्पताल आई तो उसकी तबीयत पहले से ठीक थी. उसने खुद कहा कि जिस वक्त वह अकेले होती थी AI चैटबॉट पर चैटिंग करती थी. लेकिन अब वह ज्यादातर समय अपने माता-पिता और दोस्तों के साथ बिताती है.
टेक्नोलॉजी का पड़ रहा गलत असर : सिविल अस्पताल की मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. दीप्ति सिंह ने कहा कि यह सच बात है कि इस तरह के मामले अब आ रहे हैं. पहले न ऐसी टेक्नोलॉजी थी और न इस तरीके के मामले आते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का दुष्प्रभाव बहुत हो रहा है. लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट पर चैटिंग कर रहे हैं. एक आम इंसान को ऐसा महसूस होता है कि जिससे वह चैटिंग कर रहा है वह भी कोई इंसान है. उसके अंदर भी वैसे ही फीलिंग है. जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. वह एक मशीन है एक टेक्नोलॉजी है.
आप जैसा प्रश्न करेंगे वैसा ही सामने चैट बोर्ड पर उत्तर आएगा. उसके अंदर कोई भी भावनात्मकता नहीं होती है. उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति एक-दो दिन चैटिंग करता है तो उसे आदत पड़नी शुरू हो जाती है. हाल फिलहाल में ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें पति यह शिकायत लेकर के आता है की पत्नी AI चैटबॉट पर चैटिंग करती है. लाख समझाने पर भी नहीं मान रही. वही पत्नी का तर्क होता है कि उसे चैटिंग करना अच्छा लगता है, सामने वाला उसे समझता है.
परिवार को करनी चाहिए मदद : डॉ. दीप्ति सिंह कहता हैं, यह एक इमोशनल फीलिंग्स है. इंसान को जिससे अपनापन महसूस होता है, उससे वह अपना दुख-दर्द साझा करता है. ऐसे मामलों में मरीज की काउंसलिंग की जाती है और उन्हें बताया जाता है कि जिससे वह बात कर रहे हैं. वह कोई इंसान नहीं है. उसके अंदर कोई भावनात्मक लगाव नहीं है. बल्कि वह एक मशीन है, जो सिर्फ आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा है. मरीज को परिवार के सहयोग से और काउंसलिंग से रिकवर किया जाता हैं.
अकेलेपन से ऐसे बचें
- दिन की शुरुआत खुशी-खुशी करें.
- बहुत जल्दी हताश न हों. छोटी बातों से खुश होना सीखें.
- अधिक समय मोबाइल में न बिताकर परिवार के साथ रहें, बातचीत करें.
- अपनी दिनचर्या में व्यायाम और योगा को जरूर शामिल करें.
- अच्छा और हेल्दी खाना खाएं.
- परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए बाहर घूमने जाएं.
- अगर घर में बच्चे हैं तो कुछ समय उनके साथ खेलने कूदने में बिताएं.
- किसी भी बात को अधिक न सोचें. अगर आपके दिमाग में कोई बात चल रही है, तो परिजन या दोस्तों से शेयर करें.
