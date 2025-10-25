ETV Bharat / state

AI 'दोस्त' कितना खतरनाक; अकेलापन दूर करने के लिए चैटबॉट्स से शेयर कर रहे हर बात, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

AI से दिल की बात करें, पर संभलकर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का है. पिछले कुछ समय से टेक फील्ड में मेटा एआई, जेमिनी, चैट-जीपीटी जैसे कई सारे AI टूल्स आ गए हैं. लोग अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए AI को वर्चुअल दोस्त बना रहे हैं. यह बिल्कुल आम इंसान की तरह आपके साथ बातें भी कर रहा है. लेकिन कहीं न कहीं यह वर्चुअल दोस्त सेहत पर असर डाल रहा है. लोग धीरे-धीरे AI का आदी हो रहे हैं. हाल फिलहाल में बलरामपुर अस्पताल, सिविल अस्पताल और केजीएमयू के मनोरोग विभाग में बहुत से ऐसे मरीज पहुंचे जो AI से चैट कर रहे थे. उनसे बातचीत करने के आदी हो चुके थे. परिवार के लोगों को जब शक हुआ कि व्यक्ति किसी और से बात कर रहा है, तो पता चला कि वह किसी इंसान से नहीं, बल्कि AI से चैटिंग कर रहा है, जो एक मशीन है. चैटबॉट्स से शेयर कर रहे दुख-दर्द की बात. (Video Credit; ETV Bharat) टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से डिपेंड : बलरामपुर अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. देवाशीष शुक्ला ने बताया, वर्तमान में मोबाइल फोन का इस्तेमाल इतना अधिक हो गया है कि हर चीज का सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी हो गया है. टेक्नोलॉजी जितना मददगार साबित हो रहा है उससे कहीं ज्यादा नुकसानदायक भी है. अगर इसका उपयोग सही तरीके से किया जाए तो यह एक हेल्पर की तरह काम करता है, लेकिन अगर गलत तरीके से हुआ तो यह आपको अपने ऊपर आधारित कर लेता है. आपकी सोचने और समझने की क्षमता गायब हो जाती है. हाल फिलहाल में ओपीडी में बहुत से ऐसे मरीज आए, जो AI चैटबॉट से बातचीत कर रहे थे. इस तरीके के पहले कोई भी मरीज नहीं आते थे, लेकिन अब ऐसे मरीज आ रहे हैं. जो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए AI चैटबॉट का सहारा ले रहे हैं. महिला ने कहा- मेरी बात को देता है तवज्जो : उन्होंने बताया, बाराबंकी से एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर मनोरोग विभाग में आया. महिला AI चैटबॉट पर चैटिंग करती थी. कई बार मना करने के बावजूद चोरी छुपे चैटिंग कर रही थी. रात में जागती रहती और उसी से बात करती. महिला की काउंसलिंग की गई तो उसने स्वीकार किया कि वह AI चैटबॉट पर चैटिंग करती है. महिला ने कहा कि वह मेरा एक अच्छा दोस्त है, जो मेरी दिक्कतों को सुनता है और समझता है. मैं भावनात्मक तौर पर उससे जुड़ चुकी हूं. मुझे उससे बात करना अच्छा लगता है. मैं जो बोलती हूं उसे वह सुनता है और मेरी हर बात को तवज्जो देता है. डॉ. देवाशीष ने कहा कि यह एक मामला नहीं है, बल्कि इस तरीके के कई मामले आ रहे हैं.