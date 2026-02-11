ETV Bharat / state

बोर्ड परीक्षा से पहले कैसे बच्चे दूर करें अपना डर, हेल्पलाइन डेस्क पर मिलेगा हर सवाल का जवाब

रायपुर : छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी हेल्पलाइन सेंटर की शुरुआत की गई है. हेल्पलाइन सेंटर का पहला चरण 5 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक चलेगा. इस हेल्पलाइन सेंटर में सभी विषय के विषय विशेषज्ञ और मनोरोग विशेषज्ञ बच्चों और पालकों को परीक्षा पूर्व आ रही परेशानी और समस्या से कैसे निजात मिल सकता है इसकी जानकारी देते हैं. कई बच्चे परीक्षा का नाम सुनकर मानसिक दबाव में होते हैं. पालक हेल्पलाइन डेस्क में फोन करके बताते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते ऐसे में हमें क्या करना चाहिए. इसका समाधान भी हेल्पलाइन सेंटर के माध्यम से किया जाता है.





अब तक कई बच्चों और पालकों ने किया कॉल



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव पुष्पा साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के ऑफिस में 5 फरवरी से हेल्पलाइन डेस्क की शुरुआत की गई है. जिसमें अब तक 250 पालक और बच्चों ने फोन करके परीक्षा के पूर्व होने वाली समस्याओं के बारे में समाधान जानने के लिए हेल्पलाइन सेंटर में कॉल किया है. इस हेल्पलाइन सेंटर में बच्चों के माता-पिता के साथ ही बच्चों ने कॉल किया है. बच्चे का फोन इस तरह से भी आता है जिसमें बच्चों के द्वारा बताया जाता है मानसिक प्रेशर होता है और माता-पिता के द्वारा दिन भर पढ़ाई करने के लिए डांट फटकार लगाई जाती है.