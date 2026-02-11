बोर्ड परीक्षा से पहले कैसे बच्चे दूर करें अपना डर, हेल्पलाइन डेस्क पर मिलेगा हर सवाल का जवाब
बोर्ड परीक्षा के पहले बच्चों के मन में एग्जाम को लेकर कई तरह के प्रश्न और डर दोनों होते हैं.
रायपुर : छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी हेल्पलाइन सेंटर की शुरुआत की गई है. हेल्पलाइन सेंटर का पहला चरण 5 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक चलेगा. इस हेल्पलाइन सेंटर में सभी विषय के विषय विशेषज्ञ और मनोरोग विशेषज्ञ बच्चों और पालकों को परीक्षा पूर्व आ रही परेशानी और समस्या से कैसे निजात मिल सकता है इसकी जानकारी देते हैं. कई बच्चे परीक्षा का नाम सुनकर मानसिक दबाव में होते हैं. पालक हेल्पलाइन डेस्क में फोन करके बताते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते ऐसे में हमें क्या करना चाहिए. इसका समाधान भी हेल्पलाइन सेंटर के माध्यम से किया जाता है.
अब तक कई बच्चों और पालकों ने किया कॉल
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव पुष्पा साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के ऑफिस में 5 फरवरी से हेल्पलाइन डेस्क की शुरुआत की गई है. जिसमें अब तक 250 पालक और बच्चों ने फोन करके परीक्षा के पूर्व होने वाली समस्याओं के बारे में समाधान जानने के लिए हेल्पलाइन सेंटर में कॉल किया है. इस हेल्पलाइन सेंटर में बच्चों के माता-पिता के साथ ही बच्चों ने कॉल किया है. बच्चे का फोन इस तरह से भी आता है जिसमें बच्चों के द्वारा बताया जाता है मानसिक प्रेशर होता है और माता-पिता के द्वारा दिन भर पढ़ाई करने के लिए डांट फटकार लगाई जाती है.
परीक्षा से डर लगने को लेकर सबसे ज्यादा प्रश्न
पुष्पा साहू ने बताया कि परीक्षा से डर लग रहा है. अगर मैं परीक्षा में फेल हो जाता हूं तो मम्मी पापा की डांट सुननी पड़ेगी मैं क्या करूं. इस तरह के बच्चों के प्रश्न होते हैं. मानसिक तनाव से संबंधित भी प्रश्न इस हेल्पलाइन सेंटर में पूछे जा रहे हैं. इसी तरह पालक भी फोन करके हेल्पलाइन सेंटर में बताते हैं कि परीक्षा नजदीक है और हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं. केमिस्ट्री और दूसरे कठिन विषय को देखकर डर जाते हैं. गणित विषय का नाम सुनकर घबराते हैं. ऐसे में हमें क्या करना चाहिए. इस तरह से पालक और बच्चों के अलग-अलग क्वेश्चंस हेल्पलाइन डेस्क में आते हैं.
हर साल हेल्पलाइन केंद्र की होती है शुरुआत
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिन पुष्पा साहू ने आगे बताया कि हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा शुरू होने के 15 दिन पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के ऑफिस में हेल्पलाइन केंद्र की शुरुआत हर साल की जाती है. इसमें सभी विषय के विषय विशेषज्ञ और मनोरोग विशेषज्ञ की ड्यूटी लगाई जाती है.
हेल्पलाइन डेस्क संचालित करने का मकसद ऐसे छात्र छात्राओं और पालकों के लिए होता है. जिनको परीक्षा से संबंधित विषय में कंफ्यूजन और मानसिक तनाव रहता है. आने वाले समय में किस तरह से क्वेश्चन पेपर आएंगे या फिर ब्लूप्रिंट के हिसाब से रहेगा- पुष्पा साहू, सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल
क्या है हेल्पलाइन स्थापित करने का मकसद
बच्चों को यदि एग्जाम के नाम से डर लग रहा है या फिर किसी विषय में बच्चों को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं. अलग-अलग विषय में बच्चों को अलग-अलग तरह की समस्याएं रहती है, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हेल्पलाइन सेंटर शुरू किया गया है. परीक्षा के पूर्व बच्चों में मानसिक दबाव भी रहता है. ऐसे में उस दबाव को कैसे कम किया जा सकता है. इसकी जानकारी हेल्पलाइन के माध्यम से दी जाती है. हेल्पलाइन सेंटर में विषय विशेषज्ञ के साथ ही मनोरोग की विशेषज्ञ भी रहते हैं, जो बच्चों की मानसिक स्थिति को देखकर उचित सलाह देते हैं. इसके साथ ही विषय विशेषज्ञ अपने विषय से संबंधित जानकारी बच्चों को साझा करते हैं.
