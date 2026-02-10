ETV Bharat / state

यूपी बोर्ड परीक्षा में कैसे रहें टेंशन फ्री? EXAM में इन बातों का रखें ध्यान, एक्सपर्ट ने दी यह टिप्स

उन्होंने बताया कि जिन छात्रों की समस्याएं रहती हैं कि उन्हें आसानी से याद नहीं होता उन्हें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो भी पढ़ें उसे टुकड़ों में तोड़-तोड़ कर पढ़ें याद करें, लिख-लिख कर याद करने से और भी आसानी से किसी भी प्रश्न के उत्तर को सुगमता और सरलता से याद कर सकेंगे.

उन्होंने बताया कि सोने से पहले भारी खाना ना खाएं, क्योंकि जब आप हैवी डाइट लेकर सोएंगे तो उससे नींद आने की समस्याएं बढ़ जाती हैं. इस बात का ध्यान रखेंगे तो ज्यादा नींद आने की समस्या से बचा जा सकता है.

वह बताते हैं कि बच्चों को जागरूक किया जाता है कि वह पहले 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लें और उसके बाद फिर एक निश्चित समय सीमा को निर्धारित करके पढ़ाई करें. इससे उन्हें आसानी होगी और पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर पाएंगे.

वह बताते हैं कि ऐसी स्थिति में अगर स्टूडेंटस खुद मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र पर आते हैं तो उन्हें समाधान देने की कोशिश की जाती है. अगर कॉल करके बच्चे अपनी समस्या बताते हैं तो उनकी पूरी बात को सुनकर उन्हें उचित सलाह दी जाती है.

वह बताते हैं कि कुछ बच्चों के सवाल परीक्षा से संबंधित होते हैं. बच्चे पूछते हैं कि परीक्षा नजदीक है, लेकिन नींद बहुत आती है. काफी बच्चे अपनी समस्या बताते हैं कि वे पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं रहता.

वह बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ विद्यार्थी संपर्क करते हैं, टीचर्स भी लगातार संपर्क करते हैं और यहां स्वयं भी कई बार आते हैं. उनकी जो भी मानसिक समस्याएं होती हैं, उनका समाधान करने की कोशिश की जाती है.

केंद्र पर तैनात मनोचिकित्सक शिवराज सिंह बताते हैं कि बच्चों की व्हाट्सएप कॉल भी आती है और सामान्य कॉल भी लगातार उनके पास आती है. बच्चों की तमाम जिज्ञासाएं होती हैं, जिन्हें बताते हैं और उनकी हर दुविधा को दूर करने का प्रयास किया जाता है.

मेरठ : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से आगामी दिनों में बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन होने जा रहा है. ऐसे में प्रदेश भर में लाखों स्टूडेंट्स परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं. वहीं कई बच्चे परीक्षा को लेकर कई बार तनाव भी लेने लग जाते हैं, ऐसे में कैसे वे stress free रहें और अगर कोई दुविधा और कोई समस्या उन्हें है तो उसको लेकर भी तनाव मुक्त कैसे हो सकते हैं, आइए जानते हैं. मेरठ में मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र स्थापित है. इस केंद्र के माध्यम से सहारनपुर और मेरठ मंडल के छात्रों को परीक्षा को लेकर अगर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान भी मिल जाता है.

उन्होंने बताया कि सभी छात्रों के लिए यह बात भी महत्वपूर्ण है कि जब वह पढ़ाई करें तो अपने पास पानी रखें. नींद आने पर उसका उपयोग करते रहें. बीच बीच में पानी पीते रहें.

उन्होंने बताया कि पढ़ाई करते समय अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं, तो एक लंबी सांस लें और फिर धीरे-धीरे छोड़ें. इसके करने से स्ट्रेस पूरी तरह से कम हो जाता है.



केंद्र की प्रभारी कीर्ति बताती हैं कि कई अभिभावक कॉल करते हैं और उनकी दुविधा यही रहती है कि उनके बच्चे कम पढ़ रहे हैं, जबकि वह नहीं बताना चाहते हैं कि बच्चों पर पढ़ाई का दबाव न बनाएं. ज्यादा देर तक पढ़ने से बेहतर है कि जिस वक्त जो भी पढ़ रहे हैं उसे अच्छी तरह से समझते हुए अभ्यास करें और पढ़ें.



वह बताती हैं कि आमतौर पर लोग अपने बच्चों की तुलना भी करने लगते हैं जो नहीं करनी चाहिए. तुलना करने से बचना चाहिए. बल्कि छोटी-छोटी उपलब्धि पर अगर बच्चों का हौसला और मनोबल बढ़ाएं तो निश्चित ही बच्चे तनाव मुक्त होकर पूरे मनोवेग से पढ़ाई करेंगे.



माध्यमिक शिक्षा परिषद (Photo credit: ETV Bharat)

मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र पर बच्चे कई ऐसे सवाल भी पूछते हैं, जिन्हें सुनकर हंसी भी आ जाती है, लेकिन क्योंकि सवाल बेहद ही मासूमियत से बच्चे पूछते हैं तो उनकी जिज्ञासा को समझते हुए उनसे बात की जाती है. उन्हें हल देने का प्रयास किया जाता है.



वह बताते हैं कि कई बार बच्चे ये तक भी पूछते हैं कि आखिर परीक्षा में पास कैसे होंगे? मेरठ और सहारनपुर मंडल के सभी जिलों के बच्चे कॉल करके परीक्षा के दौरान आने वाली किसी भी समस्या को लेकर बात करके हल पा सकते हैं, हालांकि कई बार अन्य जिलों के बच्चे भी कॉल कर लेते हैं.



मेरठ जिले के यूपी बोर्ड परीक्षाओं के नोडल अधिकारी और राजकीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रशांत चौधरी बताते हैं कि 18 फरवरी से 12 मार्च तक यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी.

मेरठ जिले में 98 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. सभी परीक्षा केंद्रों पर वॉइस रिकॉर्डर युक्त कैमरे लगाये गये हैं. प्रश्नपत्रों के लिए स्ट्रांग रूम आदि समेत सभी तैयारी पूर्ण की जा चुकी हैं.

आगामी दिनों में 12 फरवरी को डीएम की मौजूदगी में महत्वपूर्ण मीटिंग भी होगी. जिसमें सभी केंद्र व्यवस्थापक, सहायक केंद्र व्यवस्थापक मौजूद रहेंगे. इस दौरान परीक्षाओं से संबंधित निरिक्षण और परीक्षण दोनों किये जाएंगे.



नोडल अधिकारी प्रशांत चौधरी कहते हैं कि छात्रों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. जो प्रश्न बार-बार रिपीट होते हैं, उनकी तैयारी अच्छी तरह से करें. विज्ञान वर्ग के जो आंकिक प्रश्न आते हैं उन पर फोकस करें.

वन मार्क्स वाले सवाल पर अच्छी तरह फोकस करें. इन सवालों को वही छात्र अच्छी तरह से अटेंड कर पाते हैं जो डीप नाॅलेज रखते हैं. व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर ही वन मार्क्स वाले प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं. प्रश्नों को संभव हो तो फार्मूले को जरूर हाइलाइट करें, इससे अच्छा प्रभाव पड़ता है. अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं.



उन्होंने कहा कि साहित्यिक विषयों के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए राइटिंग बहुत ही महत्व रखती है. ऐसे में जरूरी है कि ऐसे छात्र writing skill पर ध्यान केंद्रित करें और साफ सुथरे हेडिंग भी उत्तर देते वक्त उपयोग में लाएं. जिस भी विषय का एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो हेडिंग का विशेष ध्यान रखें और ओवर राइटिंग से बचें.





माध्यमिक परिषद के यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय सचिव ज्योति प्रसाद ने बताया कि माध्यमिक परिषद के यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत कुल 17 जिले आते हैं. उन्होंने बताया कि 12वीं कक्षा में 5 लाख 4 हजार 77 स्टूडेंट परीक्षा देंगे, जिनमें 2 लाख 81 हजार 124 छात्र और 2 लाख 22 हजार 953 छात्राएं परीक्षा देंगी.



उन्होंने बताया कि इसी प्रकार हाईस्कूल में 17 जिलों के 5 लाख 30 हजार 668 विद्यार्थी परीक्षा देंगे, जिनमें से 2 लाख 84 हजार 594 और 2 46 हजार 74 छात्राएं परीक्षा देंगी. आगरा मंडल के 472 परीक्षा केंद्र, अलीगढ़ में 391, मेरठ में 408, सहारनपुर मंडल में 192 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.

मेरठ जिले की बात करें तो मेरठ में 98 परीक्षा केंद्र आगरा में 154, नोएडा में 60, बुलंदशहर जिले में 109, शामली में 31 परीक्षा केंद्र बने हैं. बीते साल 2025 में हाईस्कूल में 526278 और इंटरमीडिएट में 524918 विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए पंजीकृत थे.



यह भी पढ़ें : यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट छात्रों को बड़ी राहत, प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट बढ़ी, स्कूलों को नया निर्देश जारी