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स्वामित्व पोर्टल के जरिए कब्जे की जमीन का कानूनी मालिक कैसे बनें? छोटी सी गलती से लगाने पड़ सकते हैं कोर्ट के चक्कर

How works Swamitva portal ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वामित्व पोर्टल की शुरूआत की. सीएम ने सभी जिला उपायुक्तों को संबंधित एसओपी के अंतर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार तेजी से काम करने के निर्देश जारी किए. सीएम ने प्रदेश भर से संपत्ति संबंधी आपत्तियां/शिकायतें दर्ज कराने के लिए भी 90 दिन का समय दिया गया है. इसके बाद संपत्ति पर अपना दावा करने वाले लोगों/परिवारों के नाम पर स्वामित्व कार्ड जारी कर दिए जाएंगे. ईटीवी भारत ने इस संबंध में जिला पंचकूला के उपायुक्त सतपाल शर्मा और तहसीलदार राकेश शर्मा से बातचीत की. आप भी जानें कि इस प्रक्रिया के तहत अपनी कब्जे की जमीन का कानूनन मालिक कैसे बना जा सकता है.

एक्ट व एसओपी के अनुसार कार्यवाही: जिला पंचकूला के तहसीलदार सुरेश कुमार ने बताया कि इस प्रक्रिया से पहले एक्ट 2025 बनाया गया. नियम भी साथ ही बनाए गए और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) भी जारी किया गया है. इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र आबादी में आरओआर तैयार किया जाना है. इसके लिए पोर्टल खोला गया है और 90 दिनों में प्राप्त होने वाली आपत्तियों का समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा. एसओपी में स्पष्ट निर्देश हैं और ग्रामीण क्षेत्र में एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें- पटवारी, सरपंच, नंबरदार और पंच समेत अन्य सदस्य होंगे. संपत्ति की जमाबंदी बनाई जाएगी और फिल्ड बुक तैयार होगी.

कब्जे की जमीन का कानूनी मालिक कैसे बनें? तहसीलदार से जानें (ETV Bharat) अब संपत्ति की बिक्री और लोन भी मिलेगा: तहसीलदार सुरेश कुमार ने बताया कि सभी जानकारी ऑनलाइन रेवेन्यू हरियाणा पर स्वामित्व पोर्टल पर उपलब्ध है. उन्होंने बताया कि इससे पहले आबादी देह में जमीन व संपत्ति की खरीद-फरोख्त नहीं की जा सकती थी और ना ही संपत्ति पर ऋृण लिया जा सकता था, लेकिन आरओआर और फिल्ड बुक तैयार होने के बाद अब ग्रामीण अपनी संपत्ति के मालिक बन सकेंगे. साथ ही संबंधित संपत्ति की खरीद-फरोख्त की जा सकती है और ऋृण भी ले सकेंगे.