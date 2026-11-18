स्वामित्व पोर्टल के जरिए कब्जे की जमीन का कानूनी मालिक कैसे बनें? छोटी सी गलती से लगाने पड़ सकते हैं कोर्ट के चक्कर
How works Swamitva portal: कब्जे की जमीन का कानूनी मालिक कैसे बनें? स्वामित्व पोर्टल कैसे करता है काम? जानें सभी सवालों के जवाब.
Published : November 18, 2026 at 9:03 PM IST
पंचकूला: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वामित्व पोर्टल की शुरूआत की. सीएम ने सभी जिला उपायुक्तों को संबंधित एसओपी के अंतर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार तेजी से काम करने के निर्देश जारी किए. सीएम ने प्रदेश भर से संपत्ति संबंधी आपत्तियां/शिकायतें दर्ज कराने के लिए भी 90 दिन का समय दिया गया है. इसके बाद संपत्ति पर अपना दावा करने वाले लोगों/परिवारों के नाम पर स्वामित्व कार्ड जारी कर दिए जाएंगे. ईटीवी भारत ने इस संबंध में जिला पंचकूला के उपायुक्त सतपाल शर्मा और तहसीलदार राकेश शर्मा से बातचीत की. आप भी जानें कि इस प्रक्रिया के तहत अपनी कब्जे की जमीन का कानूनन मालिक कैसे बना जा सकता है.
एक्ट व एसओपी के अनुसार कार्यवाही: जिला पंचकूला के तहसीलदार सुरेश कुमार ने बताया कि इस प्रक्रिया से पहले एक्ट 2025 बनाया गया. नियम भी साथ ही बनाए गए और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) भी जारी किया गया है. इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र आबादी में आरओआर तैयार किया जाना है. इसके लिए पोर्टल खोला गया है और 90 दिनों में प्राप्त होने वाली आपत्तियों का समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा. एसओपी में स्पष्ट निर्देश हैं और ग्रामीण क्षेत्र में एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें- पटवारी, सरपंच, नंबरदार और पंच समेत अन्य सदस्य होंगे. संपत्ति की जमाबंदी बनाई जाएगी और फिल्ड बुक तैयार होगी.
अब संपत्ति की बिक्री और लोन भी मिलेगा: तहसीलदार सुरेश कुमार ने बताया कि सभी जानकारी ऑनलाइन रेवेन्यू हरियाणा पर स्वामित्व पोर्टल पर उपलब्ध है. उन्होंने बताया कि इससे पहले आबादी देह में जमीन व संपत्ति की खरीद-फरोख्त नहीं की जा सकती थी और ना ही संपत्ति पर ऋृण लिया जा सकता था, लेकिन आरओआर और फिल्ड बुक तैयार होने के बाद अब ग्रामीण अपनी संपत्ति के मालिक बन सकेंगे. साथ ही संबंधित संपत्ति की खरीद-फरोख्त की जा सकती है और ऋृण भी ले सकेंगे.
90 दिनों का समय महत्वपूर्ण: तहसीलदार सुरेश कुमार ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति संबंधित संपत्ति पर मालिक होने का दावा करता है, तो वह ऑनलाइन पोर्टल पर 90 दिनों के अंदर आपत्ति दर्ज कर सकता है. इस पर एक्ट व नियमों के अनुसार शिकायत का निस्तारण किया जाएगा. लोग जिला और गांव का नाम दर्ज करके मोबाइल नंबर से लॉग-इन करने के बाद घर बैठे अपनी संपत्ति की जानकारी ले सकेंगे. मकान या प्लॉट के क्षेत्रफल या संपत्ति के प्रकार में गलती, एक संपत्ति की दो प्रॉपर्टी आइडी, मालिक का नाम गलत दर्ज होने या छूटने पर 90 दिनों के भीतर पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज करानी होगी. क्योंकि निर्धारित समय सीमा के बाद संपत्ति के मालिक के स्वामित्व कार्ड स्वत: जारी हो जाएंगे.
अदालती फेर में फंस सकते हैं मामले: दरअसल, हरियाणा सरकार ने इस प्रक्रिया के तहत समूचे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की उन संपत्तियों को भी कानूनन ऑन रिकॉर्ड में लाने की दिशा में कदम बढ़ाया है, जिन संपत्तियों पर अभी लोगों का कब्जा था. हालांकि, संबंधित संपत्ति भले ही असल मालिकों की ही क्यों न हो लेकिन कानूनन मालिकाना अधिकार नहीं होने से कब्जा शब्द का इस्तेमाल किया जाता रहा है. लेकिन इस नई प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अब ग्रामीण अपनी जमीन के कानूनन मालिक बन सकेंगे. यहां गौर करने वाली बात यह है कि यदि कोई संपत्ति परिवार के अंदर या बाहर पहले से विवादित है. अगर किसी पक्ष द्वारा संबंधित संपत्ति पर मालिकाना हक जताया गया और दूसरे पक्ष ने 90 दिनों की समय सीमा के भीतर उक्त पोर्टल पर शिकायत/आपत्ति दर्ज नहीं कराई, तो ऐसे में संपत्ति दावा करने वाले पक्ष के नाम पर हो सकती है. ऐसा होने पर दूसरे पक्ष को अदालत का दरवाजा खटखटाने को विवश होना पड़ सकता है. क्योंकि, हरियाणा सरकार की इस नई प्रक्रिया के तहत अधिकारियों को संबंधित एसओपी के अनुसार निर्धारित नियम-शर्तों के अनुरूप कार्यवाही/कार्रवाई समयबद्ध तरीके से करने के निर्देश हैं.
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